Fitbit Sense 2 review

De Fitbit Sense 2 is het beste en duurste Fitbit-horloge van 2022. Het neemt de gezondheidstracking van de originele Fitbit Sense over, verbetert de stresstracking en heeft een fysieke knop aan de zijkant.

Hij is beter, maar de Sense 2 voelt tegelijk als een downgrade van de beste Fitbits op een aantal belangrijke manieren. Ondersteuning voor apps van derden is geheel verdwenen, waardoor hij voor ons geen echte smartwatch meer is. Ook verliest Fitbit Sense 2 elke vorm van muziekondersteuning. Je kan geen muziek opslaan op het horloge, geen muziek bedienen die op je smartphone afspeelt en al helemaal geen bluetooth oortjes koppelen. Een rondje hardlopen met alleen de Sense 2 om je pols resulteert daarom in een oorverdovende stilte.

Voor ons is het niet helemaal duidelijk wat de Fitbit Sense 2 precies wil doen. Hij kost evenveel als echte smartwatches, zoals de Galaxy Watch 5 of zelfs de Apple Watch SE 2022. Hij behoudt wel zijn lichte, comfortabele pasvorm, goede gezondheids- en fitnesstracking en diepgaande info daarover... als je het Fitbit Premium-abonnement neemt. Belangrijk om te weten, is dat je voorheen een jaar gratis Fitbit Premium kreeg bij de aankoop van je eerste Fitbit, maar deze periode is nu gehalveerd naar zes maanden.

Fitbit Sense 2: Prijs en beschikbaarheid

De Fitbit Sense 2 is het duurste horloge van Fitbit dat je kan kopen momenteel, met een adviesprijs van 299,95 euro. Hij bevindt zich boven de Fitbit Versa 4, die op hetzelfde moment in september 2022 is aangekondigd.

Op dit moment kan je de Fitbit Sense 2 bij bijna alle retailers in Nederland en België vinden.

Fitbit Sense 2: Design

Bijna hetzelfde als de vorige versie

Fysieke drukknop wordt van harte verwelkomd

Waterbestendig

Als je al bekend bent met de Fitbit Sense en hoopt op iets nieuws in de Sense 2, dan hebben we slecht nieuws. De twee generaties hebben een vergelijkbaar uiterlijk en de enige nieuwe toevoeging is eigenlijk niet nieuw.

Fitbit heeft namelijk een fysieke knop toegevoegd aan de Sense 2. Al die klachten over het vervelende aanraakvlak op het origineel hebben hun vruchten afgeworpen. Het ontwerp van de Sense 2 is dus niet nieuw en tegenover de Apple Watch 8 is de zwarte rand rond het scherm enorm dik. Als je een donkere achtergrond instelt, valt dit gelukkig niet op omdat zwart ook écht zwart is op het OLED-scherm van de Sense 2.

De materialen zijn ook hetzelfde. De Fitbit Sense 2 heeft een licht gebogen glazen voorkant. De zijkanten zijn van aluminium en een groot deel van de achterkant is van plastic. Het scherm zelf is helder en kleurrijk en heeft een always-on modus. Hou er wel rekening mee dat de batterijduur zakt van ongeveer zes dagen naar twee à drie dagen met deze modus.

De Fitbit Sense 2 is een horloge dat we makkelijk 24 uur per dag konden dragen. We deden het eigenlijk alleen uit tijdens het douchen en zelfs na meer dan een maand gebruik was de huid onder het horloge niet zichtbaar beschadigd of uitgedroogd. Hoewel het horloge 5ATM-waterbestendigheid heeft en je ermee kan zwemmen, deden we het toch uit in de douche om schade door zeepresten te voorkomen.

Design score: 4/5

Fitbit Sense 2: Features

Nieuwe versie van Fitbit besturingssysteem

Geen apps van derden meer

Een echte smartwatch is het niet

Tot zover hebben we een originele Fitbit Sense om onze pols. De Fitbit interface heeft wel een opknapbeurt gekregen in de Sense 2, waardoor hij meer lijkt op de nieuwe Pixel Watch (die hier overigens niet verkrijgbaar is). Dit is niet meer dan logisch als je weet dat Google nu Fitbit in handen heeft.

Je bladert naar links en rechts op de wijzerplaat om je dagelijkse statistiekschermen te zien. Er is een samenvatting van de dagstatistieken, een grafiek van je hartslag, een weerbericht en nog enkele bekende Fitbit-schermen. Je bladert omhoog vanaf de wijzerplaat om meldingen te zien, die je goed kan aflezen op het scherm. Als je telefoon in de buurt is, kan je berichten beantwoord met enkele snelle standaardantwoorden of zelfs met spraakberichten.

Een druk op de zijknop brengt je naar het menu met apps op de Sense 2. Twee keer snel drukken na elkaar geeft je enkele sneltoetsen, die bijvoorbeeld Amazon Alexa kunnen oproepen of Fitbit Pay openen. Belangrijk puntje: Alexa spreek nog steeds geen Nederlands, dus als je de spraakassistent van Amazon wil gebruiken, moet dat in het Engels. Dan kan je haar dingen vragen zoals "zet een timer van vijf minuten" of "start een hardlooptraining".

Een van de belangrijkste bevindingen van onze tijd met de Sense 2 is dat hij een minder goede smartwatch is dan Fitbits een paar jaar geleden. Het bedrijf heeft de ondersteuning voor apps van derden stopgezet en de apps van Fitbit zelf zijn nooit geweldig of uitgebreid geweest. Zelfs ondersteuning voor Spotify krijg je niet meer.

De Fitbit Sense 2 is, voorlopig toch, beperkt tot wat je uit de doos krijgt. De slimme functies zijn daarom beperkt tot betalen met Fitbit Pay (als je bank dit ondersteunt) en spraakbediening met Amazon Alexa. Alexa werkt trouwens alleen als je verbonden bent met je telefoon, want de Sense 2 heeft geen ingebouwde wifi. Bizar genoeg is er geen Google Assistant of Google Pay, hoewel Fitbit al een tijdje in handen is van Google.

Belangrijker dan dit alles is dat de Sense 2 ook geen enkele vorm van muziekondersteuning heeft. Je kunt geen muziek opslaan op het horloge, Spotify-ondersteuning is stopgezet en je kunt niet eens de muziek bedienen die wordt afgespeeld op een aangesloten telefoon.

Geen apps van derden, geen wifi, geen muziek... het is dus niet overdreven als we zeggen dat de Sense 2 een heel domme smartwatch is. Hij kan slechts het absolute minimum van wat je verwacht bij een smartwatch. Je ziet meldingen, hebt spraakbediening en contactloze betalingen. Je krijgt nu bijna dezelfde ervaring van de goedkopere Fitbit Charge 5.

We hopen dat Fitbit en Google door middel van software-updates echt slimme features toevoegen aan de Sense 2. Onder andere navigatie via Google Maps zou onderweg zijn, evenals Google Pay-ondersteuning. We beoordelen de Fitbit Sense 2 echter zoals hij nu is en wat je nu krijgt, is erg beperkt.

Features score: 2,5/5

Fitbit Sense 2: Prestaties

Stressmetingen kunnen storend worden

Hartslagmeting is niet altijd accuraat

Goede GPS

Fitbit Premium plaatst functies achter een paywall

De Fitbit Sense 2 is geen geweldige smartwatch, maar hij kan gelukkig wel je gezondheid in de gaten houden. Je krijgt de bekende ECG-sensor en de electrodermale activiteitsensor van het Fitbit zelf (afgekort EDA). ECG onderzoekt je hartritme op tekenen van atriale fibrillatie. Je moet je duim en wijsvinger tegen de rand houden en 30 seconden wachten, maar de feature is zeker handig. Ons enige probleem is dat het niet werkt als je hartslag in rust onder de 50 is, maar dat is bij de meeste mensen niet het geval.

Fitbit geeft eveneens hoge en lage hartslagmeldingen. Als het horloge iets vreemds ziet, krijg je een waarschuwing en kan je de ECG opstarten. De originele Sense had een soortgelijk probleem met zijn EDA-sensor. Die houdt stress bij door je zweetproductie te analyseren, maar bij het oude model moest je met je hand boven het scherm gaan zitten, zodat je handpalm de sensoren bedekte.

Nu hoef je dat alleen te doen als je dat wilt, want de Fitbit Sense 2 kan via een sensor aan de achterkant ook letten op lichamelijke reacties die kunnen duiden op stress. Als een van deze reacties wordt opgemerkt, vraagt je horloge hoe je je voelt en logt het dat in de Fitbit-app. De Fitbit Sense 2 zal je daarna drie opties geven om de stress te vermenderen, zelfs als je aangeeft dat je je gelukkig of opgewonden voelt.

Ironisch genoeg zijn dit altijd drie dezelfde opties om je stress te verminderen: een volledige EDA-scan door je hand op het horloge te leggen, een rondje lopen met wat frisse lucht om je heen of ademhalingsoefeningen. Nu vroeg de Sense 2 aan ons of alles wel goed ging tijdens een zwaar onweer, het ging niet zo goed want onweer is niet onze beste vriend en dan is het advies om even een rondje te gaan lopen niet bepaald handig.

Afgezien van de EDA- en ECG-sensor is de Sense 2 zo goed als identiek aan de Fitbit Versa 4. Hij heeft een ingebouwde GPS, een optische hartslagmeter die ook bloedzuurstofstatistieken kan registreren en er is een hoogtemeter. Dit is het volledige pakket, maar we de nauwkeurigheid van de Fitbit Sense 2 niet altijd even goed.

Hoewel de Sense 2 geen Multi-Band GPS heeft zoals sommige van de high-end Garmins of een Apple Watch Ultra, was hij in staat om het GPS-signaal vast te houden tijdens al onze buitenactiviteiten. De nauwkeurigheid van de hartslagmeter is echter een ander verhaal, want de metingen van de Sense 2 waren de eerste paar minuten een rommeltje. Hoewel de "40-plus" trainingsmodi indrukwekkend klinken, zijn de meeste erg basic. Alleen de programmeerbare HIIT-intervalmodus gaat iets verder dan het absolute minimum op dit prijspunt.

De Fitbit Sense 2 is sterker als een all-round gezondheidshorloge dan een fitnesstracker. Om alles uit het horloge te halen, moet je je ook abonnemern op Fitbit Premium voor 9,99 euro per maand. Voor dat geld krijg je videotrainingen, geleide meditaties en voedingsplannen, inclusief diepgaandere info over je gezondheid. Zo zitten bepaalde inzichten over je nachtrust, zoals snurkdetecties en een gepersonaliseerd slaapschema achter deze paywall.

Prestaties score: 3/5

Fitbit Sense 2: Batterij

Vijf à zes dagen batterij bij gemiddeld gebruik

Twee à drie dagen met het always-on display

Een uurtje lopen met de GPS kost je 10 procent batterij

De Fitbit Sense 2 heeft enkele problemen, maar het heeft nog steeds één groot voordeel ten opzichte van de Apple Watch en dat is batterijduur. Ondanks dat hij eruitziet als een smartwatch, gaat hij veel langer mee.

Fitbit zegt dat de Sense 2 zes dagen meegaat tussen oplaadbeurten en dat klopte in ons geval. De batterij gaat vooral naar beneden wanneer je de GPS vaker gebruikt. Een uur lang hardlopen met de GPS doet de batterij met ongeveer 10% dalen.

Wanneer je je horloge eenmaal per week in plaats van eenmaal per dag oplaadt, wordt je leven plots een stuk makkelijker. Smartwatches zoals de Pixel Watch, Apple Watch en Galaxy Watch moet je namelijk bijna elke dag opladen. Besef wel dat het always-on display de batterijduur letterlijk in twee hakt. Met deze modus hou je nog maar twee à drie dagen batterij over.

Batterij score: 4/5

Moet je de Fitbit Sense 2 kopen?

Koop hem als...

Je algemene gezondheid en welzijn prioriteiten zijn

De Fitbit Sense 2 is wat ongewoon, omdat hij focust op je gezondheid in zijn geheel in plaats van alleen beweging en fitness. Op vlak van stress- en slaapregistratie heeft dit horloge een streepje voor.

Je een goede batterij wil

De Fitbit Sense 2 verslaat Apple, Google en Samsung met gemak op vlak van batterijduur. Toegegeven, horloges van Garmin en Polar gaan langer mee, maar daar krijg je geen helder, kleurrijk OLED-scherm.

Slaaptracking belangrijk is voor je

Dankzij zijn lichte ontwerp en goede batterij is de Fitbit Sense 2 een horloge dat je makkelijk heel de dag én nacht kan dragen. Dat laatste is vooral handig als je graag slaaptracking gebruikt. Met een Premium-abonnement krijg je bovendien extra inzichten hierover.

Koop hem niet als...

Je een echte smartwatch wil

Echt slim de Fitbit Sense 2 helaas niet. Je krijgt geen apps van derden, geen muziekspeler en zelfs geen ingebouwde wifi. Er is een spraakassistent en je kan contactloos betalen, maar dat is niet voldoende.