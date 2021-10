Fitbit Charge 5 review

De Fitbit Charge 5 is erg indrukwekkend en brengt de beste functies van vorige Fitbits samen in één degelijk apparaat. Er is een ingebouwde gps aanwezig voor hardloopsessies zonder telefoon op zak. Daarnaast kan de EDA-sensor je stressreacties meten, is contactloos betalen mogelijk, evenals slaaptracking en hartslagmonitoring. De functies zitten verpakt in een nette interface, die gemakkelijk en prettig in gebruik is. Jammer genoeg heeft Fitbit de ondersteuning voor Spotify laten vallen.

De Fitbit Charge 5 is een krachtige fitness tracker die de beste functies van alle andere Fitbit-apparaten samenvoegt. Het beschikt over de ingebouwde gps van de Fitbit Versa 3, het strakke ontwerp en het heldere AMOLED-scherm van de Fitbit Luxe en de stressmetingen van de Fitbit Sense.

Het is een flinke upgrade ten opzichte van de Fitbit Charge 4. Als je serieus bezig bent met work-outs, is de Charge 5 een geweldige optie. De hartslagmonitoring is indrukwekkend, waardoor het een goede keuze is voor iedereen die met HIIT of spinning aan de slag wil.

Je kunt net als bij smartwatches de notificaties van je smartphone op je pols ontvangen. Deze meldingen kun je lezen, openen op je telefoon of sluiten door middel van een snelle tik. Ook contactloos betalen is mogelijk via Fitbit Pay, al moet jouw bank dit wel ondersteunen. Hier check je of jouw bank Fitbit Pay ondersteunt. Uiteraard ontvang je ook herinneringen om op te staan en weer aan de slag te gaan met work-outs.

De Fitbit Charge 5 is echter niet perfect. De Daily Readiness Score (die Fitbit Premium-gebruikers in staat stelt om het energieniveau te zien) is tijdens de lancering nog niet beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de ECG-app, waardoor gebruikers nu niet via de fitness tracker kunnen nagaan of ze tekenen van een hartritmestoornis vertonen. Hopelijk zijn deze problemen snel verholpen (voordat de gratis proefversie van Fitbit Premium afloopt).

Nog teleurstellender is dat de Fitbit Charge 5 geen functies voor muziekbediening biedt. We zijn niet verrast dat het apparaat geen opslag aan boord heeft voor het opslaan van nummers, maar het is nu helemaal niet mogelijk om je muziek te bedienen. Dit is jammer, aangezien de Charge 4 gebruikers in staat stelt om hun Spotify-playlist te bedienen tijdens work-outs. We hopen dat deze functie met een toekomstige update alsnog wordt toegevoegd.

Fitbit Charge 5: prijs en releasedatum

The Fitbit Charge 5 werd in september 2021 uit de doeken gedaan en verscheen enkele weken later. De Charge 5 is te koop voor 179,95 euro, wat iets duurder is dan de Fitbit Charge 4 (149,95 euro) bij lancering.

Inbegrepen in de prijs is een proefabonnement op Fitbit Premium voor zes maanden. Normaal gesproken ben je een tientje per maand kwijt voor deze dienst.

Design

De Fitbit Charge 5 volgt dezelfde Biologic Industrial Design-taal als de Sense, Versa 3 en Inspire 2. Het design van de fitness tracker bestaat uit vloeiende lijnen die zijn "geïnspireerd door het menselijk lichaam". Er zijn daarnaast zachte kleuren om uit te kiezen. Het is een grote verandering ten opzichte van de Charge 4, die en wat hoekiger ontwerp heeft.

De Charge 5 ziet er wat luxer uit dan zijn voorganger. Dit komt met name door de behuizing van roestvrij staal. Het vervangt het plastic omhulsel van de Charge 4. De fitness tracker is beschikbaar in drie kleuren: zwart, wit en blauw. De zwarte variant beschikt over een donkergrijze roestvrijstalen behuizing. De case van de witte variant is goudkleurig en die van de blauwe versie is grijs van kleur. Aparte bandjes zijn los verkrijgbaar.

De meest opvallende upgrade aan de Charge 5 is toch wel het display. In plaats van het monochrome scherm van de Charge 4, beschikt de nieuwe fitness tracker over een AMOLED-display in kleur. Net als het scherm van de Fitbit Luxe is het helder en scherp. Bovendien biedt het soepele scrolbewegingen en animaties.

Er is een always-on optie beschikbaar wat het makkelijker maakt om het scherm in één oogopslag te zien. We vinden de functie echter wat onnodig in alledaags gebruik. Het scherm van de Charge 5 ontwaakt namelijk snel als we onze pols omhoog houden om de tijd te checken.

De Fitbit Charge 5 heeft geen fysieke knoppen. Er zit echter wel een ovalen sensor aan elke zijde van de behuizing. Deze zijn bestemd voor de ECG- en EDA-apps van de wearable. Aan de achterkant van de Charge 5 is de optische hartslagmeter te vinden, evenals de aansluiting voor de oplader. Deze is identiek aan die van de Fitbit Luxe en is met een magneet te bevestigen. MacBook-gebruikers hebben echter pech; het maakt gebruik van een USB-A-aansluiting.

Alledaagse prestaties

Fitness trackers werken het beste als je het apparaat elke dag draagt. Hierdoor krijg je een completer beeld van je algehele gezondheid, je slaapritme en activiteitspatronen. Fitbit heeft deze formule goed onder de knie. De Charge 5 is nog comfortabeler om te dragen dan de Charge 4, en ook nog eens een stuk aantrekkelijker. Het heeft bovendien meer functies, waardoor je genoeg reden hebt om de wearable elke ochtend om je pols te doen.

Het kleurendisplay met hogere resolutie zorgt ervoor dat smartphonenotificaties nu een stuk makkelijker te lezen zijn. Je ziet een klein gedeelte van de tekst als je een sms of WhatsApp-bericht ontvangt. Je kunt erop klikken om de rest te lezen, het bericht op je telefoon te openen of het bericht te negeren. Het is ook mogelijk om inkomende oproepen te accepteren of te annuleren. De interface is makkelijk en intuïtief.

Ook het volgen van je menstruatiecyclus is nu gemakkelijk toegankelijk en niet weggestopt in een reeks menu's.

De Charge 5 biedt net als zijn voorganger contactloos betalen aan via Fitbit Pay. Niet elke bank ondersteunt dit nog, maar Fitbit heeft een handige lijst opgesteld om erachter te komen of jij gebruik kunt maken van Fitbit Pay.

Anders dan de Charge 4, stelt de Charge 5 je niet in staat om je muziek te bedienen. We verwachten uiteraard niet dat een fitness tracker de mogelijkheid biedt om muziek op te slaan voor offline afspelen, maar het was voorheen wel mogelijk om je Spotify-playlist vanaf je pols te bedienen. Dit is nu niet het geval. We hadden het fijn gevonden als we in elk geval een volgend of vorig nummer konden afspelen, en het huidige lied konden pauzeren en hervatten.

De Charge 5 houdt het zo'n zes dagen vol tussen het opladen door. Dit is bij dagelijks gebruik, inclusief slaaptracking. De batterijduur neemt echter fors af als je gebruikmaakt van de always-on-modus.

Fitness tracking

De Fitbit Charge 5 is in staat om twintig types work-outs te tracken. Dat is een indrukwekkend aantal. Andere apparaten beweren dat ze wel honderd of zelfs meer work-outs kunnen volgen, maar dit zijn voornamelijk modi die exact hetzelfde werken, maar over een andere naam beschikken.

De Charge 5 kan vijf work-outs tegelijk tonen. Om deze te veranderen, dien je naar de mobiele Fitbit-app te gaan, de instellingen te openen en het daar aan te passen. Je kunt er ook de volgorde van verschijning aanpassen, zodat jouw favoriete activiteit makkelijker te vinden is.

De Charge 5 is in staat om hardloopsessies, wandelingen, fietstochten en enkele work-outs in de sportschool automatisch te starten. Dit werkte goed in onze tests. Het is een stuk accurater dan bij de Charge 4, die zo nu en dan onbedoeld activiteiten registreerde als training.

We zijn daarnaast blij verrast dat de Charge 5 geen stappen telt tijdens fietsactiviteiten. Dit is namelijk wel een probleem van menig andere fitness tracker door de jaren heen.

We zijn erg onder de indruk van de hartslagmonitoring van de Fitbit Charge 5 tijdens work-outs. Het geeft een zachte melding als je tussen hartslagzones beweegt. Het is wellicht niet zo snel als een borstbandmeter, maar het verschil was in onze tests minimaal.

De gps is wellicht niet zo goed als een speciale smartwatch voor hardloopsessies zoals de Garmin Forerunner 55, maar over het algemeen komt het best aardig overeen. Voor de meeste gebruikers vormen de prestaties van de Charge 5 geen probleem.

Het is echter wel jammer dat je niet meer statistieken van work-outs kun zien op het scherm nadat je klaar bent met trainen. Je kunt de lengte van je sessie inzien, evenals het aantal verbrande calorieën en het aantal voltooide rondjes (indien van toepassing). Voor meer diepgaande informatie moet je echter in de smartphone-app zijn.

Toen Fitbit de Charge 5 in september van 2021 aankondigde, onthulde het bedrijf ook een nieuwe functie voor gebruikers van Fitbit Premium die je helpt bij het beheren van je energieniveau en het plannen van je dag. De Readiness-score is gebaseerd op je activiteit, hartslag en slaappatroon.

Als de score te hoog is, zal de Fitbit-app enkele work-outs aan je voorstellen om het meeste uit je dag te halen. Als je een lage score hebt, zal de app je kalmerende activiteiten aanbieden, zoals yoga. Hierdoor voorkom je dat je jezelf uitput.

De Readiness-score was nog niet beschikbaar toen we de Fitbit Charge 5 in september onder de loep namen. De Fitbit-app adviseerde ons om te wachten op een update in de komende maanden. We zullen deze review van een update voorzien, zodra de functie is uitgerold. Hopelijk gebeurd dit snel, voordat het zes maanden lange proefabonnement van Fitbit Premium afloopt.

Tijdens onze testperiode was de ECG-app ook nog niet beschikbaar. Het is echter niet nodig om Fitbit Premium te hebben voor deze functie. We konden wel aan de slag met de stressmeter van de Charge 5, die ook in de Fitbit Sense te vinden is. Deze sensor meet veranderingen in de elektrische geleidbaarheid van je huid, die wordt beïnvloed door je bijnieren. Hoe meer elektrodermale activiteit (EDA) er wordt opgemerkt, hoe hoger je stressniveau. EDA-scores kunnen worden beïnvloed op basis van zowel fysieke als emotionele stress.

We vinden het echter interessant dat de Charge 5 niet over ademhalingsoefeningen beschikt. Dit is iets dat we steeds vaker tegenkomen in moderne fitness trackers. Er zijn gelukkig wel een hoop meditatie- en mindfulness-sessies beschikbaar via de mobiele Fitbit-app.

Qua slaaptracking ervaarden we dat de Charge 5 soms al slaap begon te volgen als we ons nog aan het klaarmaken waren voor de nacht. Dit komt vaker voor bij fitness trackers op de pols. De apparaten kunnen onze slaap niet zo goed volgen als een apparaat dat om de vinger wordt gedragen, waar de bloedvaten zich dichter bij het oppervlak bevinden.

Moet ik de Fitbit Charge 5 kopen?

Koop het als...

Je wil beginnen met hardlopen

Elk Fitbit-apparaat verschilt zich iets van andere modellen. De Charge 5 is volledig gericht op mensen die ervan houden hun hartslag te verhogen. Het is niet zo rijk aan functies als een speciaal hardloophorloge, maar is makkelijk aan te bevelen aan iedereen die het tempo en de afstand van hardloopsessies wil volgen.

Je van spinning houdt

Veel fitness trackers bieden alleen een algemene 'indoor cycling'-modus aan, maar de Charge 5 heeft een speciale instelling voor spinning-sessies. Deze modus waarschuwt je als je tussen hartslagzones schakelt. De hartslagsensor is nauwkeurig en responsief, waardoor de Charge 5 een geweldig trainingsinstrument is.

Koop het niet als...

Je een strikt budget hanteert

De Fitbit Charge 5 geeft je veel waar voor je geld, maar als je wat krap zit, is het de moeite waard om voor een betaalbaardere optie te kiezen.