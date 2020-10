Fitbit Versa 3 review

Met een ingebouwde GPS en wat designaanpassingen is de Fitbit Versa 3 een excellente wearable. Net als zijn voorganger is het echter meer een fitness tracker dan een smartwatch, met vrij gelimiteerde productiviteitsapplicaties in de aanbieding. Wel krijg je een zeer goede batterijduur, een beter display dan voorheen, en talloze fitnessstatistieken, waardoor het een zeer interessant Apple Watch-alternatief is. Het is, gezien het al de derde iteratie is van de populaire Versa-lijn, een lichte teleurstelling dat Fitbit nog niet op alle vlakken zo goed presteert.

Fitbit heeft eindelijk onze grootste klacht over de Versa-lijn van smartwatches aangepakt. De Versa 3 wordt nu geleverd met ingebouwde GPS om (in real-time) het tempo en de afstand van je wandelingen, sprints, fietstochten of beklimmingen bij te houden als je ervoor kiest om je telefoon achter te laten. Hoewel dat zeker een stap in de goede richting is ten opzichte van de Versa 2, net als het grotere en werkelijk prachtige display, zijn er nog steeds kleine dingen aan de Versa 3 die ons frustreren en ervoor zorgen dat het waarschijnlijk niet de beste wearable op de markt is.

Begrijp ons niet verkeerd: de Versa 3 is een serieuze kanshebber om tot de beste fitness trackers op de markt te behoren, zeker gezien het relatief betaalbare prijskaartje en de talloze functies, waaronder de optie om je bloedzuurstofniveaus te meten terwijl je slaapt. Er zit echter een flinke lading functies verstopt achter de Fitbit Premium-betaalmuur, en het vernieuwde design van de zijknop is bij vlagen frustrerend in gebruik.

In plaats van een fysieke knop, zoals bij de Versa 2, is er nu een ingedeukt streepje aan de linkerkant van het chassis dat vergelijkbaar is met de inductieve knop die op de Fitbit Charge 3 debuteerde. Helaas is het niet zo goed geïmplementeerd op de Versa 3, en het kost een paar pogingen om de exacte plek te vinden waar je op moet drukken om apps en submenu's op te roepen.

Voor de rest is de Versa 3 echter een prachtig draagbaar apparaat dat veel doet wat de Fitbit Sense kan, met uitzondering van stressmanagement en geavanceerde hartmonitoring. Mede daardoor is de Versa 3 100 euro goedkoper dan de Fitbit Charge 3 (229 euro ten opzichte van 329 euro). De toevoeging van onder meer een bloedzuurstofmeter verantwoordt naar onze mening de lichte prijsstijging ten opzichte van de Versa 2.

Er zijn nog veel meer fitnessmonitoringsfuncties op de Versa 3, waardoor de on-device interface veel drukker is dan wat beschikbaar was op de Versa 2 bij de lancering. Er zijn manieren om ze allemaal te beheren, maar het kost wel tijd om er aan te wennen.

Desondanks zijn de prestaties uitstekend, precies zoals we van Fitbit-apparaten zijn gaan verwachten. De levensduur van de batterij is ongeveer zes dagen bij een redelijk gedimd scherm, maar de batterijduur daalt tot de helft als je het display op 'always-on' hebt ingesteld. GPS is niet zo nauwkeurig als op sommige andere trackers die we hebben beoordeeld, maar voor de gemiddelde gebruiker maakt dat niet veel uit. De hartslagmeter is nu iets nauwkeuriger dan de Versa 2, maar zonder een borstband om te vergelijken is het moeilijk te beoordelen hoe nauwkeurig het apparaat exact is.

Alexa is wederom aanwezig om je te helpen met prangende vragen die al dan niet op het display staan. Aangezien Google Fitbit gaat kopen, mag je op termijn een firmware update verwachten met ondersteuning voor Google Assistant erin.

Er is nog steeds een tekort aan productiviteitsapps op de smartwatches van Fitbit, maar zoals we in onze Versa 2 review hebben gezegd: dit zijn in de eerste plaats fitness trackers die een paar eigenschappen van smartwatches kennen.

(Image credit: TechRadar)

Fitbit Versa 3 prijs en beschikbaarheid

Goedkoper dan Fitbit Sense

Prijziger dan de Fitbit Versa 2

Beschikbaar in drie kleuropties

Fitbit kondigde de Versa 3 aan, samen met de Sense en de Fitbit Inspire 2, op een virtuele conferentie in augustus 2020. Het ging voor pre-order de volgende dag en begon de verzending tegen eind september. De Versa 3 is momenteel rechtstreeks verkrijgbaar bij Fitbit en bij grote retailers over de hele wereld.

De adviesprijs van de Fitbit Versa 3 bedraagt 229 euro. Daarmee is de wearable enkele tientjes duurder dan zijn voorganger, de Fitbit Versa 2. De Versa 3 is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: twee licht gouden behuizingen met een Pink Gold- of Midnight Blue-bandje, en eentje met zwart chassis en een zwart bandje.

(Image credit: TechRadar)

Design en display

40mm AMOLED display

Makkelijk bandverwijderingsmechanisme

Vernieuwde zijknop

Op het eerste gezicht lijkt de Versa 3 identiek aan zijn voorganger. Kijk je echter goed, dan zie je hier en daar de nodige tweaks om het geheel er wat gelikter uit te laten zien. De kleurverandering voor de aluminium behuizing laten de Versa 3 er elegant uitzien. De 'Soft Gold' case is neutraal, maar de zwarte optie laat de Versa 3 zijn universele charme behouden.

De aanpassing in designkleur is niet de grootste verandering. Die 'eer' gaat uit naar de grootte van het display. De schermdiagonaal van het AMOLED-paneel bedraagt 40 millimeter en de resolutie is 336 x 336. Vergeleken met het 39 millimeter scherm en de resolutie van 300 x 300 van de Versa 2 is de pixeldichtheid hoger. Ook is het display zelf levendig, scherp en zeer helder. Zelf in gedimde modus zijn de kijkhoeken van het horloge top te noemen. De randen blijven daarentegen wat aan de grove kant, net als de Versa 2.

Navigeren door de menu's en apps via het scherm is ook een makkie voor de Versa 3; niet één keer heeft het scherm vertraging opgelopen tijdens onze testperiode, en het swipen om verschillende functies naar boven te halen werkt opmerkelijk goed.

Een ander nieuwigheidje is de zijknop, of beter gezegd: het gebrek aan een zijknop. Het is waarschijnlijk nog wel het grootste punt van kritiek van ons op de nieuwe Versa. In plaats van een fysieke toets, ziet er nu een (ingedrukt) capacitief streepje aan de linkerzijde van het horloge. Druk je correct, dan zendt hij een korte vibratie uit om aan te geven dat je de smartwatch hebt geactiveerd. Hij zit onder de lip van het chassis, waardoor je af en toe goed moet zoeken om de exacte plek te vinden. Zelfs na meer dan een maand gebruik hadden we af en toe moeite om het knopje te vinden. Je hoeft dit knopje niet altijd te gebruiken. Zo is het mogelijk om het scherm wakker te maken door op het scherm te tikken, en via een swipe omhoog krijg je het menu te zien wat je nodig hebt. Verder zijn er 'snelkoppelingen' (zoals Alexa) dat op het horloge geplaatst kan worden. Deze apps werken via tap-and-hold of double-tap-and-hold om ze te activeren. De inconsistentie tussen de manieren kan frustrerend zijn bij vlagen.

De vernieuwde zijknop van de Fitbit Versa 3. (Image credit: TechRadar)

Aan de rechterrand van het horlogechassis bevindt zich een kleine microfoon en een luidspreker, waarmee je in theorie gesprekken moet kunnen voeren.

Fitbit heeft ook het bandmechanisme veranderd (net als bij de Fitbit Sense), en we denken dat het beter is dan het mechanisme op de Versa 2. Een klein knopje fungeert als slotje. Dit knopje maakt bij een lichte druk erop de sluiting los. Het geeft het horloge een veel gestroomlijnder uiterlijk en maakt het opmerkelijk eenvoudig om het standaard sportieve bandje te verwisselen met een luxer exemplaar.

Dit siliconen bandje is ook anders dan dat van de standaard uitvoering van de Versa 2. Fitbit noemt dit nieuwe model de "Infinity Band", omdat het een gesp mist - het is dezelfde die ook bij de Sense wordt geleverd.

Een ander groot verschil tussen de Versa 2 en zijn opvolger is de lader. In plaats van de oudere bonkige USB-lader is er een klein magnetisch dock dat de batterij extreem snel aanvult: we gingen van 64% batterij naar 100% in minder dan 15 minuten.

De Versa 3 is, net als zijn voorganger, ook waterbestendig tot 50 meter, wat betekent dat je hem onder de douche kunt dragen en ermee kunt zwemmen. Hij kan zelfs een duik in zout water overleven, alhoewel Fitbit je aanraadt hem niet te dragen in een bubbelbad of sauna.

(Image credit: TechRadar)

Smartwatch functies

Ondersteuning voor Alexa, Google Assistant in de toekoms(?)

Gelimiteerde productiviteitsapplicaties

Belondersteuning

Als smartwatch functioneert de Versa 3 exact zoals zijn voorganger. Het is nog steeds een wat beperkt aanbod in vergelijking met zoiets als een Apple Watch, maar er zouden nog steeds genoeg programma's moeten zijn om de meeste gebruikers tevreden te stellen. Zo is er bijvoorbeeld een Philips Hue-app beschikbaar voor het aansturen van slimme verlichting, en is er ook een kaartapplicatie te gebruiken. Sommige apps zijn echter geospecifiek voor de VS, het Verenigd Koninkrijk of andere regio's, dus het aanbod is afhankelijk van je locatie. Fitbit Pay zou echter een handige optie moeten zijn voor de meeste landen, aangezien veel banken over de hele wereld nu de cashless-betaalmethode ondersteunen.

Het is de moeite waard om te herhalen dat veel van de betere Fitbit-apps betaalde applicaties zijn, net als bij de meeste apps voor Apple Watch en Android-wearables.

Fitbit heeft een fatsoenlijke reeks van wijzerplaten om uit te kiezen, dus het zou gemakkelijk moeten zijn om iets te vinden dat je leuk vindt... hoewel het vreemd genoeg een tijdje duurt om over te schakelen naar een nieuw gezicht. Amazons Alexa is ook aan boord om te helpen met snelle vragen en, als je de Alexa-app op je telefoon instelt en je Amazon-account synchroniseert, kan je nog veel meer doen, zoals herinneringen instellen en je slimme thuisapparaten bedienen. Nu Google Fitbit wil kopen, zal het hoogstwaarschijnlijk niet lang meer duren voordat ondersteuning voor Google Assistant wordt toegevoegd. Een exacte datum is echter niet bekend.

Net als voorheen is er ondersteuning voor Deezer en Spotify beschikbaar, maar als je je telefoon achterlaat tijdens een training is de enige manier om offline toegang te krijgen tot je tunes via Deezer. Er is nog steeds geen offline Spotify-functie. Jammer.

(Image credit: TechRadar)

Met een ingebouwde microfoon en speaker zou je in theorie telefoongesprekken moeten kunnen houden. Op het moment van schrijven was de functie echter niet beschikbaar. We waren in staat om inkomende oproepen te accepteren, maar het lijkt erop dat Fitbit deze functie eerst moet ontgrendelen zodat gebruikers de Bluetooth-verbinding van het apparaat met hun telefoon kunnen gebruiken, om zo met een beller te spreken (en hem te horen). Dit moet mogelijk worden door de pols dicht bij de mond te houden. Fitbit vermeldt deze functie als "coming soon" op zijn website, dus we zullen dit overzicht updaten wanneer het bedrijf een firmware-update uitrolt voor deze functie.

Net als voorheen krijg je al je telefoonmeldingen op je pols te zien, en kun je kiezen welke apps de meldingen naar de Versa 3 kunnen pushen in de Fitbit-app. De meest gebruikte chat-apps worden ondersteund, waaronder Slack en WhatsApp, samen met maildiensten en Uber.

Android-gebruikers kunnen via de Versa 3 met een handvol vooraf ingestelde berichten reageren op tekst, maar iPhone-gebruikers hebben die optie niet. Als je een iOS-gebruiker bent en graag meer smartphonefunctionaliteit van een draagbaar apparaat wilt, kun je overwegen om voor de Apple Watch SE te kiezen. Helaas betekent het hebben van een ingebouwde microfoon niet dat je in staat bent om berichten te dicteren en te versturen op elk platform.

(Image credit: TechRadar)

Fitness en gezondheidstracking

SpO2 monitoring

GPS ingebouwd

Diverse workout-opties

Net als de vorige Versa zijn fitness en gezondheid de gebieden waar de Versa 3 in uitblinkt. Toegegeven, het heeft niet zo veel gezondheidstracking-functies als de Sense, maar er is hier genoeg voor de gemiddelde gebruiker om op de hoogte te blijven, dankzij de 24/7 activiteit en hartmonitoring.

Er zijn nu ademhalingsoefeningen met begeleiding beschikbaar, met manieren om je mindfulness te volgen en de mogelijkheid om te luisteren naar meditatieroutes op de Fitbit-app. Je kunt elk uur herinneringen instellen om een beetje te bewegen, je fitnessdoelen te bepalen en de kwaliteit van je slaap in de gaten te houden. De Versa 3 houdt ook je bloedzuurstofgehalte in de gaten terwijl je slaapt (mits je de wearable draagt in bed), en dit kan belangrijk zijn bij het opsporen van aandoeningen zoals slaapapneu.

(Image credit: TechRadar)

Je dagelijkse activiteiten zijn onderverdeeld in getelde stappen, getelde trappen, afgelegde afstand en verbrande calorieën. Je krijgt zo een vrij goed beeld van je statistieken, maar voor echte diepgang moet je Fitbit Premium aanschaffen. Deze dienst kost 9,50 euro per maand of 75 euro op jaarbasis. Met Fitbit Premium krijg je toegang tot een handige metrische grafiek met informatie over geavanceerde statistieken over je ademhalingen, bloedzuurstofgehalte, en hartslagvariabiliteit.

Hoewel je geen meldingen krijgt wanneer je hartslag pieken vertoont (zoals op de Sense), zal er een verslag van zijn voor het geval je jezelf nauwlettend in de gaten houdt. Net als de Sense trilt de Versa 3 als je tussen de hartslagzones beweegt - handig als je aan het trainen bent en niet naar de wijzerplaat van de klok kunt blijven kijken om je pols te controleren.

Er zijn verschillende trainingsopties om uit te kiezen, waaronder circuittraining en intervaltrainingen, wat aan de behoeften van de meeste mensen voldoet. Zoals reeds vermeld kun je de Versa 3 zelfs dragen tijdens het zwemmen, zowel in het zwembad als in de zee.

(Image credit: TechRadar)

Dankzij de ingebouwde GPS van de Versa 3 is het nu ook mogelijk om je buitenactiviteiten in real-time in kaart worden gebracht. De GPS is niet altijd even nauwkeurig en valt heel af en toe uit, maar desondanks is het een enorme stap voorwaarts ten opzichte van de Versa 2. Houd er rekening mee dat de GPS alleen wordt geactiveerd wanneer je handmatig een trainingsmodus selecteert. De SmartTrack-functie van Fitbit - die automatisch bewegingen detecteert en registreert die 15 minuten of langer duren als training - zal de GPS niet activeren. Kaarten zijn vrijwel direct na afloop van de training beschikbaar op de Fitbit-app, waarbij ook het tempo, de hartslag en het aantal verbrande calorieën grafisch worden aangegeven.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

Tot wel 6 dagen op één cyclus

Met always-on display 2 dagen batterij

Laadt razendsnel

De batterijduur is een ander top aspect van de Fitbit, veel beter dan bij alternatieven van Apple of Samsung. Net als de Versa 2 houdt de Versa 3 het tot wel 6 dagen vol op één cyclus, waarbij het display op normale helderheid is ingesteld en de GPS niet meer dan 2-3 keer per week wordt gebruikt. Hoe meer je de GPS gebruikt, hoe sneller de batterij leegloopt; we hebben een daling van ongeveer 8% gemeten voor 30 minuten GPS-gebruik.

Door de always-on displayfunctie loopt de batterij echter aanzienlijk sneller leeg, waardoor je na twee dagen de fitness tracker aan de oplader moet plaatsen. En als je de GPS gebruikt in combinatie met het altijd ingeschakelde scherm, moet je de batterij elke dag opladen.

Wanneer de batterij van de Versa 3 wat accusap nodig heeft, is het bijvullen van de batterij gelukkig heel snel gebeurd. Zoals we al eerder zeiden, gaf een 15-minuten durende stint op de nieuwe USB-lader ons 36% meer vermogen. Binnen een klein uur is het horloge volledig opgeladen.

Moet ik de Fitbit Versa 3 kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop het als...

Je zoekt naar een betaalbare doch functierijke fitness tracker Hij is misschien iets duurder dan de Versa 2, maar het prijspunt is vrij concurrerend gezien de uitgebreide functieset van de Versa 3. Toegegeven, veel van de beschikbare apps voor het apparaat zijn niet geschikt voor gebruikers buiten geselecteerde locaties (vaak de VS), maar er is nog steeds genoeg om de gemiddelde gebruiker tevreden te stellen.

Je gedetailleerde fitness- en gezondheidsdata wil hebben Fitness is hét uitblinkterrein van Fitbit, en de Versa 3 is nog steeds meer een fitnesstracker dan een smartwatch. Dus voor iedereen die graag zijn activiteit, slaapritme en/of hart in de gaten wil houden, biedt de Versa 3 uitkomst. Ook zonder een Fitbit Premium-abonnement is er genoeg interessante data beschikbaar.

Een wearable zoekt met een prima batterijduur Waar Wear OS-smartwatches niet meer dan één dag aan batterijduur bieden, en alternatieven van Samsung en Apple net de twee dagen aantikken (soms), biedt Fitbit je de mogelijkheid om op één cyclus het tot wel zes dagen uit te houden. Zelfs bij zeer intensief gebruik hoef je niet bang te zijn dat het apparaat halverwege je zoveelste workout leeg raakt.

Koop het niet als...

Je productiviteitsfuncties eist van je smartwatch Zoals gezegd is de Versa 3 meer een fitnesstracker dan een smartwatch. Zo kunnen iPhone-bezitters niet reageren op berichten via het apparaat en kunnen Android-gebruikers dat maar beperkt doen. Dus als je op zoek bent naar meer functionaliteit van een smartwatch, raden we je aan om de alternatieven van Samsung en Apple te overwegen.

Je geavanceerde hartmonitoring nodig hebt Hoewel de Versa 3 meer dan geschikt is om je veel gezondheidsgegevens te geven, mist hij een aantal geavanceerde hartmonitoringfuncties die wel op de Fitbit Sense debuteerden. Dus als je jouw stressniveaus wil controleren, je huidtemperatuur in de gaten wilt houden, op de hoogte wilt worden gesteld wanneer je hartslag pieken of dalen vertoont en meer van dat, dan moet je overwegen om de prijzigere Sense aan te schaffen.

Je krap bij kas zit "De Versa 3 heeft een aantal voordelen ten opzichte van zijn voorganger - een beter, groter scherm, de optie je workouts in kaart te brengen, en ingebouwde GPS. Als je makkelijk zonder deze vernieuwingen kunt, dan is de Versa 2 nog steeds een overtuigende optie - hij kan vrijwel alles doen wat de Versa 3 kan, inclusief het monitoren van de bloedzuurstofniveaus. En dat allemaal voor enkele tientjes minder.

Eerste review: oktober 2020