Fitbit Versa 3, Inspire 2 en gloednieuwe fitness tracker gelekt met mogelijke lanceringsdatum

Beelden van drie nieuwe Fitbit-fitness trackers zijn verschenen, met naar verluidt de aankomende Fitbit Versa 3, Fitbit Inspire 2 én een compleet nieuw apparaat genaamd de Fitbit Sense.

De foto's zijn oorspronkelijk gepost door de Duitse site WinFuture. Ze lijken eerder promotionele 3D-renders van de apparaten te zijn dan echte foto's van productiemodellen, maar ze zouden ons wel wat interessante inzichten kunnen geven over de nieuwe smartwatches. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen we ook aanwijzingen voor een mogelijke lanceringsdatum.

Geen van deze horloges is reeds aangekondigd, maar we verwachtten wel dat er nieuwe Versa en Inspire modellen onderweg waren. Als we kijken naar lanceringen in het verleden, dan kunnen ze binnenkort al verschijnen.

Fitbit Sense, Fitbit Versa 3 and Fitbit Inspire 2 (Image credit: WinFuture)

Hoewel we geen specificaties voor de apparaten hebben, kunnen we wel enkele doordachte gokjes wagen.

Fitbit Inspire 2

Net als de originele Fitbit Inspire en Fitbit Inspire HR, lijkt de nieuwe Fitbit Inspire 2 een slank, lichtgewicht apparaat met een strak design en een monochroom scherm te zijn. We verwachten hier ook een indrukwekkende batterijduur.

Fitbit hergebruikt vaak dezelfde cases voor meerdere generaties apparaten, dus het is geen verrassing dat de Inspire 2 er bijna identiek uitziet aan zijn voorgangers. Als de render accuraat is, kan het scherm een hogere resolutie hebben, omdat er geen zichtbare pixels zijn, maar dat kan gewoon zijn omdat het scherm hier gesimuleerd wordt.

Fitbit Versa 3

Van de Versa 3 (de middelste smartwatch) verwachten we een ingebouwde GPS, een iets kleinere behuizing, verbeterde spraakbesturing en tracking van bloedzuurstofsaturatie (SPO2) meteen bij de lancering.

Terwijl de Versa 2 SPO2 wel controleert, werd de functie pas enkele maanden na de lancering van het apparaat geactiveerd, deze keer hopen we dat het uit de doos beschikbaar is.

Net als bij de Inspire 2 suggereren de renders dat de Versa 3 een gelijkaardig ontwerp zal hebben als zijn voorganger, met behoud van hetzelfde vierkante display en aluminium behuizing. Het nieuwe apparaat wordt alleen getoond in zwart/koolstof, maar aangezien de Inspire 3 beschikbaar is in zes verschillende kleuren, verwachten we dat er nog verschillende opties beschikbaar zullen zijn.

Er is echter één groot verschil: een nieuwe riem met een vereenvoudigd ontwerp met een gesp. Voor ons lijkt het veel op de onlangs uitgebrachte Polar Unite, die is ontworpen om 's nachts bijzonder licht en comfortabel te blijven. Zou dit een teken kunnen zijn dat er een verbeterde sleep tracking onderweg is?

Het startscherm geeft niets weg en laat alleen de tijd, het aantal stappen, de hartslag en verbrande calorieën zien.

Fitbit Sense

De Fitbit Sense (op de foto links) is een gloednieuw apparaat, dus het is moeilijk om te gokken wat de specificaties zijn. Zoals The Verge suggereert, kan 'Sense' betekenen dat we kijken naar het eerste Fitbit-apparaat met een elektrocardiogram (EKG) sensor om abnormale veranderingen in de hartslag te detecteren.

De case lijkt erg op die van de Fitbit Versa 3, hoewel hij lijkt te zijn gemaakt van een glanzender materiaal, wat zou kunnen betekenen dat het een ander type metaal is.

Het scherm lijkt ook helderder en kleurrijker, maar wat nog interessanter is, is de datum die op het scherm wordt getoond: 9 oktober. Zou dit de dag kunnen zijn waarop deze nieuwe fitness trackers in de winkelrekken liggen?