OnePlus 13 is voor zijn officiële onthulling al in een 'unboxing' video verschenen

OnePlus zal de OnePlus 13 pas officieel onthullen op 31 oktober, maar het bedrijf heeft ondertussen al meerdere teasers gedeeld voor zijn aankomende smartphone. Vandaag hebben we misschien wel de grootste teaser tot nu toe gekregen, namelijk een 'unboxing' video.

De video (hieronder te bekijken) werd gedeeld op het Sparrows News YouTube-kanaal en schijnt officieel te zijn. Dat is tenminste wat GSMArena claimt, maar aangezien we zelf geen Chinees spreken en we de video nog niet op de sociale kanalen van OnePlus zijn tegengekomen, is dit lastig te bevestigen.

Hoe dan ook, het de OnePlus 13 in de video lijkt in ieder geval wel echt te zijn. Aan de verpakking kunnen we zien dat het hier zou gaan om een model met 24GB aan RAM en 1TB aan opslagruimte. Het toestel zelf lijkt de witte variant te zijn die we eerder ook al hebben gezien. Aangezien OnePlus het design zelf dus ook al eerder heeft gedeeld, is er op dat vlak hier niet veel nieuws te zien.

Dat gezegd hebbende, we krijgen hier wel het scherm van dichtbij te zien. Het lijkt erop dat het scherm een klein beetje gebogen is aan de randen en dat komt ook overeen met de leaks die suggereerden dat de OnePlus 13 een 'micro curved display' zou krijgen. Die gebogen randen zijn echter zo minimaal gebogen, dat het scherm in principe nog steeds grotendeels plat is.

De OnePlus 13 in de video staat overigens ook aan en daardoor kunnen we zien dat hij op OnePlus' ColorOS 15 draait. Dat is het besturingssysteem waar de telefoon naar verwachting ook op zal draaien in China, maar de internationale variant van het toestel zal vrijwel zeker draaien op OxygenOS.

Meer dan genoeg kracht en een grote batterij

Verder valt er uit de video dus niet veel nieuwe informatie te houden, maar aan de hand van verschillende leaks verwachten we in ieder geval dat de OnePlus 13 zal draaien op de Snapdragon 8 Elite-chip, plus dat hij een 6.000mAh-batterij en drie 50MP-camera's zal hebben.

Voeg daar de grote hoeveelheid RAM en opslagruimte aan toe die we in de video zagen en dit kan wel eens een enorm krachtige smartphone worden. Het is echter ook mogelijk dat een model met 24GB aan RAM alleen in China gelanceerd wordt. Dat was namelijk ook het geval bij de OnePlus 12.

We hoeven nu nog maar een week te wachten totdat de telefoon volledig wordt onthuld, dus we zullen snel weten wat alle specs zijn. De lancering van volgende week is echter welk specifiek voor de Chinese markt. We verwachten dat de wereldwijde lancering ergens aan het begin van volgend jaar zal plaatsvinden.