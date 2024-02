De OnePlus 12 is uitgerust met een betere batterijduur, hogere oplaadsnelheid en helderder scherm. Dat alles is verpakt in een telefoon die honderden euro's minder kost dan de Ultra- en Pro-modellen van de concurrentie. Natuurlijk zijn er compromissen, maar die zijn misschien niet belangrijk voor jou. Het unieke ontwerp in combinatie met de duidelijke software zorgt ervoor dat dit de coolste smartphone is die je kunt kopen, ongeacht de prijs.

De OnePlus 12 is cool, daarover is geen twijfel mogelijk. Hij ziet er prachtig uit en OnePlus is er op de een of andere manier in geslaagd om zich te onderscheiden van de massa smartphones. Vooral wanneer je de OnePlus 12 vergelijkt met andere telefoons die hetzelfde kosten, zie je hoe goed de telefoon eigenlijk is. Als de OnePlus 12 bijna goed genoeg is om het op te nemen tegen de Galaxy S24 Ultra, dan is hij meer dan goed genoeg om de Samsung Galaxy S24 te overtreffen.



De OnePlus 12 levert verbazingwekkende prestaties, goed genoeg om de strijd aan te gaan met de nieuwste iPhone 15 Pro in games en sommige productiviteitstaken. Hij heeft camera's die uitstekende foto's nemen en in sommige gevallen zijn deze foto's overtuigender dan foto's met de Samsung Galaxy S24 Ultra. Met andere woorden, als je voor de OnePlus 12 kiest, heb je nooit het gevoel dat je iets mist. Je krijgt prestaties van topniveau, geweldige fotografie en een batterij die dagen meegaat.

Niet alles is fantastisch, want OnePlus heeft opnieuw de IP68-certificering overgeslagen. Daarnaast blijft het bedrijf bij zijn belofte van vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates, terwijl Google en Samsung beide zeven jaar updates beloven.

OnePlus 12 review: prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs vanaf 949 euro (256GB)

Goedkoper dan rechtstreekse concurrenten

Beschikbaar vanaf februari 2024

De OnePlus 12 is beschikbaar in twee versies. De goedkopere variant van 949 euro komt met 12GB RAM en 256GB opslag. De versie met 512GB opslag kost daarentegen 1.099 euro.



De reguliere iPhone 15 kan niet tippen aan deze telefoon en is met 969 euro een directe concurrent. De Samsung Galaxy S24 begint bij 899 euro, maar daarvoor krijg je slechts 128GB opslag en 8GB RAM. Als je hier 256GB opslag wil, dan ben je 959 euro kwijt, tien euro meer dan voor de OnePlus 12. Vergelijken we met de Samsung Galaxy S24 Plus van 1.149 euro, dan is de OnePlus 12 maar liefst 200 euro goedkoper.



De OnePlus 12 vergelijken met die telefoons is bijna lachwekkend. De OnePlus 12 heeft een display dat net zo groot is als dat van de Galaxy S24 Ultra met een scherpere resolutie en hogere piekhelderheid. Ook de batterij met een capaciteit van 5.400mAh is groter dan die van andere traditionele smartphones.

Prijs-kwaliteit score: 5 / 5

OnePlus 12 review: specs

De OnePlus 12 maakt gebruik van een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, net als de Samsung Galaxy S24 Ultra, maar deze is niet overgeklokt. In testen, waaronder benchmarks, presteerde de OnePlus 12 erg goed tegenover de Galaxy-telefoons en de nieuwste iPhone 15 Pro. Hij versloeg zelfs de iPhone in sommige tests. De resultaten lagen altijd dicht bij elkaar, wat betekent dat de OnePlus misschien niet de krachtigste telefoon is die je kunt kopen, maar de verschillen zijn kleiner dan ooit tevoren.

Waar de OnePlus qua specificaties wint, is bij het opladen en de batterijcapaciteit. Hij heeft een 5.400mAh-batterij, wat eigenlijk twee 2.700mAh-batterijen zijn. Door de batterij in twee te splitsen, kan de OnePlus 12 enorm snel opladen, zowel met kabel als draadloos. Met kabel haal je namelijk 100W en als je de AirVOOC-oplader aanschaft, kan je draadloos opladen met 50W.

Swipe to scroll horizontally OnePlus 12 specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 164,3 x 75,8 x 9,2 mm Gewicht: 220 gram Display: 6,82 inch OLED, 4.500 nits piekhelderheid Resolutie: 1440 x 3168 pixels Refresh rate: 120Hz Chip: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12GB / 16GB Opslag: 256GB / 512GB OS: Android 14; Oxygen OS 14 Camera's achteraan: 50MP; 48MP groothoek; 64MP 3x zoom Selfiecamera: 32MP Batterij: 5.400 mAh Opladen: 100W bedraad, 50W draadloos Kleuren: Flowy Emerald, Silky Black

OnePlus 12 review: design

(Image credit: Philip Berne / Future)

Unieke groene kleurenoptie

Groot, maar ligt goed in de hand

Niet volledig waterbestendig (IP65)

Apple en Samsung gaan steevast voor een rechthoekig design, maar de OnePlus 12 probeert met allerlei leuke, unieke vormen en kleuren de strijd aan te gaan met het design van smartphones. Ons reviewtoestel heeft de Flowy Emerald kleur, maar zelfs de Silky Black heeft een unieke, glinsterende afwerking die hem laat schitteren in tegenstelling tot alle andere strakke zwarte opties op de markt.

Samsung heeft al zijn rondingen en lijnen verloren, maar de OnePlus 12 omarmt deze stijl juist. De camerabult vloeit sierlijk over in de rand van de telefoon en de accenten van kleur en gepolijst glas zijn leuk.

De OnePlus 12 behoudt daarnaast de mute-switch. We vinden de schakelaar nuttiger dan de actieknop op de iPhone 15 Pro Max, maar wat we echt willen is een sluiterknop voor de camera. Dat zou, wat ons betreft, goed passen bij de samenwerking met cameraspecialist Hasselblad.

De OnePlus 12 is een behoorlijk forse telefoon, maar we mogen niet klagen. Hij is dikker dan de huidige iPhone 15 of Galaxy S24, want er zit een veel grotere batterij in en dat loont zich met een langere batterijduur.

Kijken we naar andere smartphones met grote displays, dan is OnePlus 12 eigenlijk dunner dan de concurrentie. Hij is bijvoorbeeld lichter dan de Galaxy S24 Ultra, die qua formaat in de buurt komt. Het toestel voelt nog steeds stevig aan en de gebogen randen zorgen ervoor dat hij prettig in de hand ligt.

Het gebrek aan een IP68-score voor water- en stofbestendigheid is nog steeds een heikel punt. Zowel Apple, Samsung als Google bieden dit niveau van waterbestendigheid aan op hun premium smartphones en zelfs de goedkopere Samsung Galaxy A54 en Motorola edge 40 neo hebben een IP67-certificering. De OnePlus 12 moet het daarentegen doen met IP65, waardoor hij bestand is tegen "sproeiwater". Een hevige regenbui is bijvoorbeeld geen probleem, maar als je hem laat vallen in de wasbak en hij volledig ondergedompeld is, is er wel kans op waterschade

Design score: 4,5 / 5

OnePlus 12 review: display

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ongelooflijk helder scherm

Scherper dan de iPhone 15 Pro Max

Groter dan de Galaxy S24 Ultra, maar lijkt kleiner door gebogen randen

De piekhelderheid van de OnePlus 12 is maar liefst 4.500 nits en dat is een beetje extreem. Vertegenwoordigers van OnePlus vertelden ons dat niveaus van meer dan 3.000 nits schadelijk kunnen zijn voor je ogen gedurende een lange periode en de OnePlus 12 zal je niet in voor een lange periode met zoveel licht overspoelen. Het is waarschijnlijker dat het gewoon kleine delen van het scherm verlicht die de boost nodig hebben, dus je hoeft niet bang te zijn voor je ogen.

Het scherm van de OnePlus 12 is met zijn 6,82 inch een fractie groter dan dat van de Galaxy S24 Ultra, maar door de kromming aan de randen lijkt het wat kleiner. Technisch gezien is het display van de OnePlus 12 ook scherper met zijn resolutie van 1.440 x 3.168 pixels, maar in de praktijk zie je geen verschil.

De snelheid en reactiesnelheid van het scherm zijn indrukwekkend, vooral bij het spelen van games. Opnieuw heeft de OnePlus 12 een dynamisch refresh rate dat kan zakken naar 1Hz om energie te besparen en automatisch kan stijgen naar 120Hz voor een vloeiende ervaring. Verder is er ondersteuning voor gaming in 120Hz, zolang de game in kwestie dit ook ondersteunt.

Display score: 5 / 5

OnePlus 12 review: software

(Image credit: Philip Berne / Future)

Strakke Android-ervaring met paar sterke tools

Geen AI-functies

4 jaar Android-updates en 5 jaar security-updates

OnePlus gebruikt Oxygen OS van moederbedrijf Oppo met Android 14 en het biedt een subtiele Android-ervaring, in tegenstelling tot de Samsung Galaxy S24 die vol zit met extra functies en apps. De OnePlus 12 is nog steeds een Android-telefoon, maar hij behoudt een aantal tools voor het organiseren van het startscherm die Google een paar jaar geleden heeft verwijderd en dat vinden wij enorm handig. Verder zijn er weinig dubbele of onnodige apps die je meteen wil verwijderen.

Het grote probleem met Oxygen OS en OnePlus die zijn eigen systeem ontwikkelt, komt later als het tijd is voor een Android-update. OnePlus belooft vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates, maar Samsung en Google beloven nu zeven jaar updates. De COO van OnePlus heeft aangegeven dat dit een bewuste keuze is. OnePlus vindt het namelijk niet nuttig om toestellen met verouderde hardware te blijven updaten en de "vervaldatum" van OnePlus-smartphones is dus hoogstens vijf jaar na hun lancering.

De OnePlus 12 slaat opvallend genoeg nieuwe AI-functies over die andere Android-telefoons wel hebben. De Samsung Galaxy S24 is gelanceerd met allerlei AI aan boord, waaronder nuttige vertaaltools en tools om de schrijfstijl aan te passen. Nieuwe AI-functies voor fotobewerking horen daar ook bij. Op de OnePlus 12 vind je niets van dit alles, ten goede en ten kwade. Je kan natuurlijk wel enkele AI-tools in Google Foto's gebruiken als je een Google One-abonnement hebt, maar dat kan op elke Android-smartphone.

We vermoeden dat Google meer AI in Android zal introduceren de komende jaren, waar OnePlus dus ook onder valt. OnePlus zal echter niet alles rechtstreeks overnemen. Samsung heeft bijvoorbeeld een eigen versie van de Magic Eraser en Magic Editor gemaakt binnen de Galerij-app, terwijl de OnePlus 12 een traditionele fotografie-ervaring levert.

Software score: 3 / 5

OnePlus 12 review: camera's

(Image credit: Philip Berne / Future)

Eigenwijs camerasysteem vergt enige oefening maar levert goede resultaten

Uitstekende selfies en degelijke portretten

Unieke kleurregeling werkt niet altijd goed

Als je een camera wilt die echt mooie foto's maakt, vooral foto's van personen, dan is de OnePlus 12 gemaakt voor jou. Als je op zoek bent naar extreme nauwkeurigheid in kleur en detail, zoek danverder. De samenwerking tussen OnePlus en Hasselblad wordt voortgezet voor het vierde jaar op rij en opnieuw produceren de camera's beelden die zeker uniek zijn, maar misschien niet wat de meeste mensen verwachten van een smartphonecamera.

OnePlus zegt dat Hasselblad zijn camerabewerking heeft afgestemd (de camera's zijn niet door het bedrijf gemaakt) om de klassieke portretlenzen van Hasselblad te imiteren. De OnePlus 12 hield zich staande in directe vergelijking met de Galaxy S24 Ultra en de iPhone 15 Pro Max. Selfies en portretten zagen er bovendien beter uit met de OnePlus 12.

Image 1 of 5 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Dit is geen veelzijdige camera. De telefotocamera met 3x zoom werkt geweldig om achtergrondonscherpte toe te voegen aan portretten, maar deze telefoon is geen match voor de Samsung Galaxy S24 Ultra op vlak van zoom. Hij had ook meer moeite om van dichtbij scherp te stellen, wat zorgde wazige macrofoto's.

Als je van straatfotografie houdt, zal de OnePlus 12 je zeker bevallen. Hij heeft genoeg opnamemodi, Pro-instellingen en filteropties om geweldige foto's te maken. Dit is niet de allerbeste camera in het algemeen, maar hij hoort wel thuis in de top dankzij de unieke look die je niet ziet bij Samsung of Apple.

