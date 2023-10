Je vindt zelden een telefoon van 399 euro die zoveel goed doet als de Motorola Edge 40 Neo. Zijn camera's zijn degelijk, een IP68-score voor water- en stofbestendig zien we bijna nooit voor dit geld en het scherm ziet eruit alsof het thuishoort op een smartphone die twee keer zo duur is. De batterij kan het zelfs twee dagen volhouden bij licht gebruik en zit voor je het weet weer vol dankzij het snelladen. Het grootste minpunt is van de Edge 40 Neo is zijn updatebeleid met slechts twee Android-updates en drie jaar security-updates.

Motorola heeft een bijzonder jaar achter de rug op vlak van productlanceringen. In april zagen we de Motorola Edge 40 Pro, in mei de Motorola Edge 40 en vier maanden later, in september, konden we kennismaken met de Motorola Edge 40 Neo. Deze laatste is de goedkoopste van het trio en weet toch de essentie van de Edge 40-serie te behouden met uitstekende water- en stofbestendigheid, een display met aflopende randen en degelijke camera's. Is dit de perfecte middenklasser of laat hij toch ergens steken vallen?

Motorola Edge 40 Neo review: prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar sinds eind september 2023

Alleen met 256GB opslag beschikbaar

Adviesprijs van 399,99 euro

Net zoals de Motorola Edge 40 heeft de Motorola Edge 40 Neo een basisoplag van 256 GB. Daar stopt het meteen ook, aangezien er geen andere configuraties beschikbaar zijn. Voor deze prijs verwachten we 128 GB en Motorola scoort daarom meteen punten door het dubbele aan te bieden.

De Motorola Edge 40 Neo bevindt zich in een drukke prijscategorie. Sterke concurrenten zijn onder andere de OnePlus Nord 3 en Samsung Galaxy A54. Deze eerste scoort beter op vlak van snelladen en prestaties, maar mist die sterke water- en stofbestendigheid. De Galaxy A54 heeft een IP67-score, maar dikkere schermranden die minder premium ogen. Bij zowel OnePlus als Samsung betaal je ook meer als je wil upgraden naar 256 GB opslag.

Het grootste werkpunt voor Motorola blijft het updatebeleid, vooral tegenover Samsung. Voor dit geld krijg je bij Samsung vier Android-updates en vijf jaar security-updates, terwijl de Motorola Edge 40 Neo twee Android-updates ontvangt (t.e.m. Android 15) en drie jaar security updates (t.e.m. september 2026).

Prijs-kwaliteit score: 4,5/5

Motorola Edge 40 Neo review: specs

Swipe to scroll horizontally Motorola Edge 40 Neo specs Header Cell - Column 1 Afmetingen: 159,6 x 72 x 7,9 mm Gewicht: 170 gram Display: 6,55-inch FHD+ OLED met 144Hz-verversingssnelheid Processor: MediaTek Dimesity 7030 RAM: 8GB RAM Opslag: 256GB Besturingssysteem: Android 13 Hoofdcamera: 50MP (f/1,8) met OIS Ultrawide: 13MP (f/2,2) met 120° kijkhoek Selfiecamera: 32MP (f/2,4) Batterij: 5.000mAh Opladen: 68W met kabel, niet draadloos Kleuren: Black Beauty (plastic), Soothing Sea (vegan leather), Caneel Bay (vegan leather)

Motorola Edge 40 Neo review: design

IP68-score voor water- en stofbestendigheid

Achterkant van mat plastic of vegan leather

Ligt goed in de hand

De Motorola Edge 40 Neo lijkt sprekend op de Motorola Edge 40 en dat kan je zien als compliment voor de eerste of belediging voor de tweede. De groene en blauwe versies van de telefoon hebben vegan leather aan de achterkant, maar ik had de pech om de saaie zwarte versie met plastic achterkant te krijgen. Het is wel mat plastic waardoor je geen vingerafdrukken ziet. In de doos zit ook telkens een case in de matchende kleur die ontworpen is door Agood Company, dat cases maakt van gerecycleerde materialen.

De aflopende randen van het scherm zorgen voor een comfortabel gevoel in de hand en voor mij voelde de telefoon ook kleiner dan ik had verwacht. Dankzij die aflopende randen weet de Motorola Edge 40 Neo een scherm van 6,55 inch te verpakken in een toestel dat maar 72 mm breed is. Dit zijn trouwens exact dezelfde cijfers als bij de gewone Motorola Edge 40. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S23 heeft een 6,1-inch display en is 70,9 mm breed. Dat ene millimetertje extra op de Motorola Edge 40 Neo geeft je bijgevolg heel wat extra schermruimte.

Gewoonlijk laat Motorola een steek vallen op vlak van waterdichtheid door ofwel geen IP-score te geven ofwel een IP54-score (spatwaterdicht). Ik was eerder dit jaar verrast door de Edge 40 met een IP68-score en nu werd ik nog een keer verrast. Ondanks dat de Edge 40 Neo aanzienlijk goedkoper is, heeft hij dezelfde IP68-score.

Waar zitten de besparingen dan precies? Bij de gebruikte materialen. Het frame is namelijk gemaakt van plastic en het scherm wordt beschermd door het oudere Gorilla Glass 3. Er zit ook geen screenprotector op het scherm vanwege de aflopende randen en bij de set-up zie je een melding die het gebruik van een screenprotector afraadt. Dit zou problemen veroorzaken met de vingerafdrukscanner onder het scherm.

Design score: 5/5

Motorola Edge 40 Neo review: display

6,55-inch OLED-display met 1.300 nits helderheid

HDR10+ zorgt voor levendige kleuren

Aflopende randen zorgen niet voor valse aanrakingen

Motorola heeft kosten noch moeite gespaard voor het scherm van de Edge 40 Neo. Je krijgt een OLED-display van 6,55 inch met een refresh rate van 144 Hz en maximale helderheid van 1.300 nits. Dat laatste zien we vaker misgaan bij middenklassers, maar in dit geval heeft Motorola de helderheid zelfs met 100 nits verhoogd tegenover de duurdere Motorola Edge 40. Toen ik van de laatste paar zonnige nazomerdagen aan het genieten was, bleef het display altijd perfect zichtbaar.

Zowel de algemene kleurenweergave als levendigheid zijn geweldig. De standaardinstelling van het display is Verzadigd en zelfs de optie Natuurlijk zorgt voor rijke kleuren. Verder is er ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Atmos-audio zodat je als het ware een minibioscoop in je broekzak hebt. Het nadeel van aflopende randen is dat je soms met valse aanrakingen zit, maar dat is tijdens mijn testperiode geen enkele keer gebeurd.

Gewoonlijk zou ik klagen over aflopende randen, maar deze keer zou het nuttiger zijn als ze verder over de zijkanten zouden buigen. Motorola heeft namelijk enkele softwarefuncties ingebouwd die vertrouwen op de aflopende randen. Zo is er een functie waarbij de randen oplichten wanneer je een melding krijgt. Dit zorgt ervoor dat je het scherm naar beneden kan leggen en dan door de oplichtende randen toch meldingen en inkomende oproepen kan zien. Die instelling stond in mijn geval aan, maar in combinatie met de meegeleverd case kon ik eigenlijk niets van de oplichtende randen zien.

Display score: 5/5

Motorola Edge 40 Neo review: camera

50MP-hoofdcamera met OIS, 13MP-groothoekcamera

Dynamisch bereik en low-light prestaties zijn goed

Kleuren worden soms te fel gemaakt bij de nabewerking

Op basis van de Motorola Edge 30 Neo begon ik met een klein hartje aan de cameratesten. Er was veel goed aan die telefoon, maar de camera's kon ik daar niet bij rekenen. Je krijgt hier opnieuw twee camera’s achteraan: een 50MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en een 13MP-groothoekcamera. Vooraan krijgen we een 32MP-selfiecamera. Goed nieuws voor videofanaten: de Motorola Edge 40 Neo kan zowel met de hoofd- als selfiecamera 4K/30fps-video opnemen, terwijl de Edge 30 Neo niet hoger kon dan 1080p.

Klinkt dat bekend? Jazeker, want die cijfers zagen we ook bij de Motorola Edge 40. De hoofdcamera's zijn weliswaar anders: de Motorola Edge 40 gebruikt een 50MP-camera met diafragma van f/1,4 en een sensor van 1/1,55 inch, waar de Edge 40 Neo een diafragma van f/1,8 heeft en een sensor van 1/1,5 inch. In mensentaal wil dit zeggen dat de Edge 40 meer licht kan opvangen dan de Edge 40 Neo en daarom betere foto's zou moeten maken.

De 50MP-hoofdcamera van de Motorola Edge 40 Neo schiet erg goede foto’s en is een grote sprong vooruit tegenover Edge 30 Neo. Daar moest je namelijk erg lang wachten op een mogelijk onbruikbare foto bij weinig licht. De Edge 40 Neo heeft nog steeds lang nodig om een nachtfoto te maken, maar geeft je tenminste een bruikbaar resultaat. Zelfs de 13MP-groothoekcamera werkt met de nachtmodus en kan afhankelijk van de omstandigheden nog een degelijke foto maken. Als er echt geen enkele lichtbron is, dan krijg je een onrealistisch heldere foto van de hoofdcamera en een donkere foto met veel ruis van de groothoekcamera. Dat is echter geen verrassing voor dit geld.

De kleurenweergave en het dynamisch bereik van beide camera’s zijn prima en liggen vrij dicht bij elkaar bij daglicht. Er is verder geen sprake van beeldvervorming aan de zijkanten van de groothoekcamera. Wat ik wel opmerkte, is dat de nabewerking vaak iets te enthousiast omgaat met kleuren. Je kan aangeven of je de foto's automatisch verbeterd moeten worden of er "natuurlijk" moeten uitzien. Die eerste instelling gaf me vaak foto's met chemisch groen gras of onrealistisch blauwe lucht, terwijl de "natuurlijke" foto's er dan weer iets te dof uitzagen. Gelukkig ben ik geen onbekende op vlak van fotobewerking en kon ik via Google Foto's de gewenste aanpassingen uitvoeren.

In mijn ogen probeert Motorola de zwakkere camera van de Edge 40 Neo te compenseren met iets agressievere nabewerking. Dat loopt helaas niet altijd even goed af en ik moest iets vaker zelf bewerkingen uitvoeren om een foto helemaal juist te krijgen.

Camera score: 4/5

Voorbeeldfoto's

Image 1 of 15 ultrawide hoofdcamera 2x zoom ultrawide hoofdcamera 2x zoom ultrawide hoofdcamera ultrawide nachtmodus hoofdcamera nachtmodus ultrawide hoofdcamera nachtmodus macromodus van ultrawide ultrawide hoofdcamera

Motorola Edge 40 Neo review: prestaties en software

MediaTek Dimensity 7030 is prima voor alles behalve gaming

Wordt niet enorm heet en reageert snel

Android 13 uit de doos, slechts 2 updates

De Motorola Edge 40 gebruikte een MediaTek Dimensity 8020 en voor een adviesprijs van 599,99 euro was dat in mijn ogen niet voldoende. Voor de Motorola Edge 40 Neo is er gekozen voor de chipset die een trapje lager staat, met name de Dimensity 7030. Bij gemiddeld gebruik (social media, Spotify, Netflix...) merk je amper een verschil in prestaties.

Het grootste verschil tussen beide chipsets zijn de gaming prestaties en het mag dan ook geen verrassing zijn dat je geen Genshin Impact op de hoogste instellingen moet gaan spelen. Lichtere games zoals Hearthstone en Pokémon Unite vormen daarentegen geen probleem en de Motorola Edge 40 Neo blijft zelfs verrassend lang koel. Pas na ongeveer een uur Pokémon Unite begon hij wat op te warmen en haperde de game soms.

Zolang je geen veeleisende games speelt, is er weinig dat je niet kan doen met de Motorola Edge 40 Neo. De camera wordt snel geopend, je kan makkelijk van de ene app naar de andere wisselen en het feit dat je 256 GB opslag krijgt, betekent dat je een heel arsenaal aan apps, foto's en video's lokaal kan bewaren. Er is zelfs ondersteuning voor Ready For zodat je de telefoon aan je computer kan koppelen en Moto Connect dat verbinding maakt met een smart tv en een op maat gemaakte interface laat zien.

Verder draait hij uit de doos op Android 13, ontvangt hij twee Android-updates en drie jaar security-updates. Twee jaar geleden zou dat prima zijn, maar nu zowel Samsung als OnePlus bijna het dubbele aanbieden, is het hoog tijd dat Motorola een inhaalbeweging maakt. Het pluspunt van Motorola is wel dat je nog steeds een schone versie van Android zonder bloatware krijgt.

Prestaties en software score: 3,5/5

Motorola Edge 40 review: batterij

5.000mAh-batterij met 68W-snelladen

Twee dagen bij licht gebruik zijn mogelijk

Van 0 naar 40 procent batterij in een kwartier

Het voordeel van deze iets tragere chipset is dat de 5.000mAh-batterij makkelijk een hele dag kan meegaan en bij licht gebruik mogelijk twee dagen. Zelfs bij veeleisend gebruik met veel fotografie en gaming kon in de dag eindigen met nog 10 procent batterij en bij gemiddeld gebruik bleef er soms nog 40 procent over. Mijn display had altijd het automatisch refresh rate dat wisselt tussen 60 en 120 Hz afhankelijk van de content. Als het refresh rate je niets uitmaakt, kan je dit op 60 Hz instellen en dan haal je nog makkelijker twee volledige dagen bij licht gebruikt.

Opladen kan opnieuw met 68W en Motorola geeft je de oplader gewoon bij in de doos. Verrassend genoeg is het draadloos opladen van vorig jaar niet meer aanwezig, maar daarvan maak ik sowieso geen gebruik omdat het enorm traag gaat. Met de snellader had ik na een kwartiertje als 40 procent van de batterij terug, dus dat valt binnen de verwachtingen. Hou er wel rekening mee dat de Motorola Edge 40 Neo enorm heet kan worden tijdens het snelladen. Je laat hem daarom best gewoon liggen (bij voorkeur zonder cover) terwijl hij oplaadt.

Batterij score: 5/5

Moet je de Motorola Edge 40 Neo kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Uitstekende hardware en prima prestaties, maar het updatebeleid bij de concurrentie is soms beter. 4,5/5 Design Licht, comfortabel ontwerp met sterke water- en stofbestendigheid. 5/5 Display Het display hoort bij de helderste van deze prijsklasse. 5/5 Camera's Degelijke camera's, nabewerking is soms overdreven. 4/5 Prestaties en software Goede prestaties bij dagelijks gebruik. Updatebeleid mag wel beter. 3,5/5 Batterij De batterij kan het twee dagen volhouden en zit na een halfuur weer bijna helemaal vol. 5/5

Motorola Edge 40 Neo: Alternatieven

Samsung Galaxy A54 De Samsung Galaxy A54 ziet er misschien minder premium uit door zijn dikke schermranden, maar is in de praktijk bijna gelijkwaardig aan de Motorola Edge 40 Neo. Je mist hier het snelladen en in de plaats daarvan krijg je een veel beter updatebeleid.