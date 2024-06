Motorola onthult twee nieuwe vouwbare smartphones: razr 50 en razr 50 ultra

Prijs en beschikbaarheid De motorola razr 50 ultra is vanaf 25 juni te koop met een adviesprijs van 1.199,99 euro. De motorola razr 50 is vanaf 1 juli te koop met een adviesprijs van 899,99 euro.

Twintig jaar na de lancering van de RAZR V3 blijft Motorola zijn iconische status behouden en de grenzen van smartphonetechnologie verleggen met de nieuwe versies van de razrs. De nieuwe Motorola razr-familie van 2024 zet dit voort. Met de nieuwe motorola razr 50 ultra en motorola razr 50 introduceert het merk twee stijlvolle smartphones.

Grootste coverscherm ooit

De motorola razr 50 ultra heeft het grootste coverdisplay tot nu toe, met een grootte van 4,0 inch, terwijl de motorola razr 50 een coverdisplay van 3,6 inch heeft. Voor het eerst hebben razr-gebruikers directe toegang tot de Google Gemini-app vanaf het coverdisplay. Daarnaast ontvangen razr-gebruikers 3 maanden gratis toegang tot Gemini Advanced, met toegang tot Google's meest geavanceerde AI-modellen, zonder extra kosten en 2 TB aan cloudopslag als onderdeel van het Google One AI Premium-plan.

Ook nieuw op het externe display is de toegang tot Google Foto's, waarmee gebruikers direct foto's en video's kunnen delen, bekijken, verwijderen of als favoriet markeren. Daarnaast is er een speciaal Spotify-paneel waarmee je nummers kunt overslaan en een Bose-paneel waarmee je eenvoudig je Bose-earbuds en -koptelefoons kunt bedienen.

Water? Geen probleem!

(Image credit: Motorola)

De nieuwe razr-toestellen hebben opvallende kleuren, zachte vegan leren afwerkingen en gecontourde randen. Bij de motorola razr 50 ultra kunnen consumenten kiezen uit Midnight Blue, Spring Green en de Pantone Kleur van het Jaar 2024, Peach Fuzz. De motorola razr 50 heeft vegan leren afwerkingen in het Beach Sand, Koala Grey en Spritz Orange, die zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het toestel te vinden zijn.

Corning Gorilla Glass Victus beschermt het externe display tegen vallen en krassen, terwijl de waterbestendigheid (IPx8) ervoor zorgt dat het toestel tot 1,5 meter diep ondergedompeld kan worden gedurende maximaal 30 minuten. Het vernieuwde scharnier biedt bovendien verbeterde bescherming tegen stof.

Nieuwe camera-opstelling

(Image credit: Motorola)

De nieuwe motorola razr 50 ultra biedt Motorola's beste razr-cameratechnologie tot nu toe, met een hoofdcamera van 50MP, moto ai-camerafuncties en Google Foto's AI-bewerkingsmogelijkheden. Met de 50MP-telefotocamera kun je profiteren van 2x optische zoom zonder verlies van kwaliteit. Aan de binnenkant zit nog een 32MP-selfiecamera en dat wil zeggen dat de groothoekcamera van de razr 40 ultra niet langer van de partij is. De reguliere motorola razr 50 is daarentegen wel uitgerust met een 13MP-groothoekcamera en moet het zonder optische zoom doen.

De motorola razr 50 ultra is uitgerust met de Snapdragon 8s Gen 3. Hiermee kunnen gebruikers ontdekken wat er mogelijk is met AI dankzij versnelde prestaties, uitstekende connectiviteit, snelle games en het vastleggen van nog mooiere content. Voor optimaal gebruik van deze functies is de motorola razr 50 ultra uitgerust met een krachtige 4000mAh-batterij die ondersteuning biedt voor 45W snelladen, 15W draadloos opladen en 5W omgekeerd draadloos opladen.

De motorola razr 50 is uitgerust met een stevige 4200mAh-batterij en 30W TurboPower opladen. Ook ondersteunt hij draadloos opladen met 15W. De MediaTek Dimensity 7300X processor biedt een betere energie-efficiëntie om langer mee te gaan. Belangrijk puntje: bij de motorola razr 50 krijg je geen adapter in de doos, bij de motorola razr 50 ultra is dit nog wel het geval.

(Image credit: Motorola)

Het softwareplatform van Motorola, Hello UX, biedt een gepersonaliseerde gebruikerservaring, uitgebreide mogelijkheden en een intuïtieve interface. Naast meer aanpasbare opties op het externe display van de razr-familie, genieten gebruikers van geavanceerde ecosysteemconnectiviteit met Smart Connect, een veilige omgeving voor kinderen met Family Space, de mogelijkheid om te ontspannen met Moto Unplugged, en uitgebreide beveiligingsinstellingen met Moto Secure.

Uit de doos draaien beide toestellen Android 14 en ze krijgen beide drie Android-updates en vier jaar security-updates. We hadden hier liever één jaar extra van beide updates gezien, aangezien de razrs dan op gelijke voet zouden staan met de Samsung Galaxy Z Flip 5. Nu betaal je voor een premium smartphone met het updatebeleid van een middenklasser.