Motorola onthult drie nieuwe klaptelefoons met één groot probleem

Motorola pakt al jaren groots uit met zijn vouwbare razr-telefoons. Het bedrijf heeft zonet de razr 70-serie onthuld en die bestaat uit drie verschillende modellen met prijzen van 869 tot 1.399 euro. Op het eerste gezicht zien de telefoons er indrukwekkend uit, maar op één vlak kunnen ze niet mee met de concurrentie. Wij vertellen alles wat je moet weten over de razr 70, razr 70 plus en razr 70 ultra.

Bekende ontwerpen, unieke materialen

Aan het ontwerp van de telefoons heeft Motorola bijna niets veranderd ten opzichte van vorig jaar. De razr 70 plus en ultra hebben bijna exact hetzelfde ontwerp met een groot scherm van 4 inch aan de buitenkant en binnenin een groot 6,9-inch scherm. De razr 70 heeft daarentegen en iets kleiner coverscherm van 3,6 inch. De drie toestellen gebruiken ook hetzelfde titanium scharnier en kunnen tegen een duik in het water.

De afwerking valt weer meteen op. De razr 70-serie is verkrijgbaar in verschillende Pantone-kleuren en unieke materialen. Zo is er een blauwe versie van de razr 70 ultra met Alcantara, hetzelfde materiaal dat vorig jaar voor het eerst op de razr 60 ultra werd gebruikt. De ultra-versie is verder ietsje steviger dan de andere twee en heeft een coverscherm met Gorilla Glass Ceramic.

Een unieke camera

Aan de hoeveelheid camera's is niets veranderd. De drie telefoons hebben twee camera's aan de buitenkant en een selfiecamera aan de binnenkant. De razr 70 ultra heeft wel een primeur in handen: hij is de eerste telefoon van Motorola met een 50MP LOFIC-sensor die meer licht opvangt en een breder dynamisch bereik biedt. Daar horen nog een 50MP-groothoekcamera met macromodus en 50MP-selfiecamera bij.

De razr 70 en razr 70 plus hebben minder geavanceerde camera's. Zij hebben een "gewone" 50MP-hoofdcamera, 50MP-groothoekcamera en 32MP-selfiecamera. De hele razr 70-familie kan wel Pantone Validated-kleuren en -huidtinten vastleggen, terwijl de ultra-versie als enige in Dolby Vision video's kan opnemen.

Een nieuwe camerafunctie is Frame Match. Hiermee kan jij eerst een foto van een mooi landschap nemen, vervolgens de telefoon doorgeven aan iemand anders en zelf op de gewenste plaats gaan staan. De ander neemt dan een tweede foto, met jou in beeld, volgens de instructies in de camera-app en daarna word jij in de eerste foto gezet. Zo staan jij én het landschap beide precies op de foto zoals jij dat wil.

Grote batterijen, oude chips en een softwareprobleem

Elke telefoon in de razr 70-serie verslaat de Samsung Galaxy Z Flip 7 op vlak van batterijcapaciteit. Waar Samsung slechts een 4.400mAh-batterij met 25W-snelladen aanbiedt, gaat Motorola veel verder. Het goedkoopste model, de razr 70, heeft een 4.800mAh-batterij met 30W-snelladen, de razr 70 plus heeft een 4.500mAh-batterij met 45W-snelladen en de razr 70 ultra heeft een 5.000mAh-batterij, de grootste ooit in een razr-telefoon, met 68W-snelladen.

De keuze voor de chipsets is niet bijzonder logisch. De razr 70 heeft een MediaTek Dimensity 7450X, een gloednieuwe middenklasse chip, de razr 70 plus heeft een Snapdragon 8s Gen 3, een oudere chip uit de hogere middenklasse, en de razr 70 ultra heeft de Snapdragon 8 Elite. Vooral de chip van de Ultra-versie is onverwacht, omdat dit de krachtigste chip is van vorig jaar en niet van dit jaar.

Bij de software gaat het vervolgens grondig mis en het is niet de eerste keer dat Motorola dat doet. Waar de foldables van Samsung zeven jaar updates krijgen, krijgen de drie razr's slechts drie Android-updates en vijf jaar security-updates. Voor smartphones in deze prijsklasse kan dat echt niet en zelfs ten opzichte van veel goedkopere telefoons is dit een ondermaats updatebeleid.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf midden mei is de razr 70-serie te koop in Nederland en België. De razr 70 kost 869,99 euro, de razr 70 plus kost 1.149,99 euro en de razr 70 ultra kost 1.399,99 euro.