Gelekte afbeelding suggereert dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 binnenkort concurrentie krijgt van de Motorola Razr Fold

Aangezien er in 2025 geen nieuwe OnePlus Open is verschenen, was er (zeker in onze regio) maar weinig concurrentie voor de Samsung Galaxy Z Fold 7. Daar komt binnenkort misschien verandering in, want het lijkt erop dat Motorola zich voorbereidt op de lancering van zijn eerste boekvormige foldable.

Evan Blass, een vrij betrouwbare leaker, heeft een afbeelding gedeeld die heel erg lijkt op een officiële slide uit een marketingpresentatie. Hoewel de telefoon zelf hier helaas niet zichtbaar is, wordt er wel aangegeven dat de "Motorola Razr Fold" onderweg is en de eerste Motorola-telefoon met de "fold-vormfactor" zal zijn.

Volgens deze afbeelding heeft de Motorola Razr Fold "briljante displays, intelligente AI, en een geavanceerd, baanbrekend camerasysteem". Samen moeten deze elementen een nieuwe standaard creëren voor wat er mogelijk is bij een vouwbare smartphone.

Later dit jaar

De informatie uit deze leak klinkt veelbelovend en hopelijk hebben we binnenkort een beter idee van wat de Motorola Razr Fold te bieden heeft. De afbeelding suggereert ook dat Motorola al een preview voor het toestel achter de rug heeft. Er is publiekelijk momenteel nog niets gedeeld, maar misschien dat we nu tijdens CES 2026 toch nog iets te zien krijgen. De CES-uitnodiging van het bedrijf hintte volgens Android Central namelijk ook al naar het apparaat.

Het lijkt wel wel alleen om een preview te gaan. Het apparaat zou namelijk pas later dit jaar gelanceerd worden en we zouden in de komende maanden meer details kunnen verwachten. De Motorola Razr Fold wordt dus uiteindelijk misschien eerder een rivaal van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 8 dan van de huidige Galaxy Z Fold 7.

Hoe dan ook, het is mooi om te zien dat er eindelijk meer concurrentie komt op de markt van (boekvormige) foldables en als de Motorola Razr Fold in ieder geval net zo goed is als de Motorola razr 60 ultra, een klaptelefoon die we 4/5 sterren gaven in onze review, dan kan hij het wachten zeker waard zijn.