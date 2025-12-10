Samsung Galaxy Z Fold 7 krijgt mogelijk concurrentie uit onverwachte hoek

Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat wil ook zeggen dat CES eraan komt, 's werelds grootste techbeurs, waar veel grote merken hun nieuwste innovaties onthullen. Sommige bedrijven verzenden al officiële uitnodigingen die een tipje van de sluier oplichten... of net iets meer. Zo heeft Motorola enkele fysieke uitnodigingen verstuurd die vrij veel prijsgeven over hun aankondiging op CES. Het bedrijf lijkt namelijk alle pijlen te richten op de Samsung Galaxy Z Fold 7.

De uitnodiging voor CES, die onder andere naar Android Central is gestuurd, ziet eruit als een boekje dat je openvouwt. Wanneer het wordt opengevouwen, schijnt er een lampje dat de pagina's oplicht. Motorola pakt daarnaast uit met de slagzin: "We're getting ready to unfold new perspectives". In het Nederlands wordt dat iets als: "We maken ons klaar om nieuwe perspectieven te ontvouwen".

Als we dit alles samenvoegen, lijkt Motorola te werken aan een nieuwe vouwbare telefoon in boekvorm, zoals de Galaxy Z Fold-serie van Samsung. Tot nu toe heeft Motorola alleen maar vouwbare telefoons met clamshell-ontwerp uitgebracht, waaronder de Motorola razr 60 ultra, die concurreert met de Galaxy Z Flip 7.

Dit is geen onlogische stap voor Motorola. De razr-serie bestaat al sinds 2019 en dit jaar heeft Motorola zelfs geen "gewone" flagship smartphone uitgebracht, wat duidelijk maakt dat vouwbare telefoons een grote focus zijn. Daarnaast heeft de nieuwe Motorola edge 70 bewezen dat het bedrijf ook een sterke flinterdunne (5,9 mm) telefoon kan produceren. Combineer de jarenlange ervaring met razr-serie met de dunne vormfactor van de edge 70 en je hebt de ingrediënten voor een boekvormige vouwbare telefoon die met de Galaxy Z Fold 7 kan concurreren.

Het grootste vraagteken is de prijs van deze nieuwe vouwbare Motorola. De razr-serie zat qua prijs altijd dichtbij de Galaxy Z Flip-serie. Als Motorola zich nu opnieuw baseert op de prijzen van Samsung dan kijken we naar een prijskaartje van ongeveer 2.000 euro.