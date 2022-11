Motorola edge 30 neo review

De Motorola edge 30 neo is een eenvoudige smartphone die het vooral moet hebben van zijn design en compacte formaat. De camera's zijn degelijk, hoewel je flink wat geduld nodig hebt voor de nachtmodus. Hij is snel genoeg voor de gemiddelde gebruiker, maar power users en gamers kijken beter naar de andere twee opties in de edge 30-reeks. De batterij gaat tot slot met gemak een dag mee en heb je binnen de kortste keren opgeladen met de snellader.

Hoewel Motorola zelf vooral uitpakte met de 200MP-camera op de edge 30 ultra, viel ons oog op de kleurrijke, compacte Motorola edge 30 neo. Deze kleine telefoon moet het niet hebben van zijn supersterke camera's, topklasse chipset en watervalscherm, maar gaat voor een eenvoudige, stijlvolle aanpak.

Motorola edge 30 neo: prijs en beschikbaarheid

8GB/128GB als enige configuratie

Adviesprijs van 399,99 euro

Inmiddels overal beschikbaar

De Motorola edge 30 neo werd gelijk met de edge 30 fusion en edge 30 ultra gelanceerd aan het begin van september en was kort daarna al te koop. Je kan hem vinden in zowel Nederland als België bij zowat elke retailer of op de site van Motorola zelf.

Er is slechts één configuratie beschikbaar met 8GB RAM en 128GB interne opslag voor een adviesprijs van 399,99 euro. Je krijgt wel vier verschillende kleurenopties: Veri Peri (paarsblauw), Black Onyx (zwart), Ice Palace (witgrijs) en Aqua Foam (lichtgroen).

Prijs-kwaliteit: 4/5

Motorola edge 30 neo design en scherm

6,28-inch 120Hz OLED-display

Vier leuke kleurenopties

Geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting

Waar de edge 30 ultra en edge 30 fusion joekels van telefoons zijn, is de Motorola edge 30 neo compact en licht. Met zijn scherm van 6,28-inch en dunne randen is hij een van de kleinere smartphones die je tegenwoordig kan vinden. Daarnaast weegt hij amper 155 gram, waardoor we vaak twee keer moesten controleren of hij wel echt in onze broekzak zat.

Wij kregen de kleur Veri Peri om te testen en afhankelijk van de lichtinval zagen we een paarse of blauwe tint. Dit is zeker geen telefoon waar je een cover voor wil kopen, want deze kleur is erg uniek. Als je voor een minder opvallende kleur wil gaan, kan je ook een zwarte of witte versie vinden.

Zoals we gewend zijn, vinden we aan de rechterkant de volumeknoppen en de vergrendelknop terug. Onderaan vinden we een eenzame USB-C-aansluiting. De 3,5mm-koptelefoonaansluiting was hier niet uitgenodigd, hoewel we die wel verwachten op dit prijspunt. Een interessant dingetje is de lichtring rond het camera-eiland aan de achterkant. Die kan oplichten wanneer je een melding krijgt, maar dat was de optie die we als eerste hebben uitgeschakeld.

De Motorola edge 30 neo mag dan een plastic behuizing en frame hebben, maar ter bescherming krijg je een vooraf aangebrachte cover in de doos. Gebruik je die niet, dan moet je je geen zorgen maken over vingerafdrukken op de achterkant. Die heeft namelijk een matte afwerking. Je ziet niet alleen geen vingerafdrukken, maar de afwerking voelt ook erg premium aan.

Design: 4,5/5

Dat 6,28-inch display is van erg goede kwaliteit. Je krijgt een kleurrijk OLED-scherm met refresh rate van 120Hz. Om stroom te besparen wisselt de Motorola edge 30 tussen 60Hz, 90Hz en 120Hz afhankelijk van wat je aan het doen bent. Zakken naar 1Hz zoals de OnePlus 10 Pro kan echter niet. Onder het scherm zit een optische vingerafdrukscanner die bijna altijd meteen werkte, maar het is niet de snelste scanner die je kan vinden.

De helderheid wist ons hier aangenaam te verrassen. Telefoons van deze prijs met OLED-schermen hebben vaak een lage maximale helderheid, maar in fel zonlicht kan de edge 30 neo maar liefst 1.000 nits halen. Waar je hem ook mee naartoe neemt, je zal altijd kunnen zien wat er op het scherm staat.

Kleuren zelf zagen er altijd erg accuraat uit, maar ondersteuning voor HDR10 en andere beeldstandaarden ontbreekt. Je zal dus geen optimale ervaring krijgen wanneer je kijkt naar series op Netflix of Amazon Prime. Over het algemeen zagen we alsnog weinig verschillen met telefoons die deze standaarden wel hebben.

Display: 4,5/5

Motorola edge 30 neo camera

64MP hoofdcamera + 13MP ultra-wide + 32MP selfiecamera

Camera's stellen soms teleur en nachtmodus heeft flink wat tijd nodig

Chipset ondersteunt geen 4K-video, dus maximaal 1080p bij 60fps

Tot nu toe klinkt de Motorola edge 30 neo als een fantastische telefoon, maar bij de camera's is er duidelijk wat bezuinigd. De 64MP-hoofdcamera heeft optische beeldstabilisatie, wat we niet vaak zien op dit prijspunt, maar zijn kwaliteit begint heel snel af te nemen wanneer het licht niet optimaal is. Hetzelfde is van toepassing op de ultra-wide, waar je nog sneller kwaliteitsverlies hebt bij minder goed licht. De selfiecamera voert daarnaast automatisch een redelijk stevige nabewerking uit die je niet kan uitzetten. Erg natuurlijke selfies kan je daarom niet maken.

Overdag doet de hoofdcamera het prima, maar ook hier zie je dat de ultra-wide een kleiner dynamisch bereik heeft en snel problemen ondervindt met tegenlicht. Gelukkig kan Night Vision een handje helpen bij weinig licht, maar dan heb je de nodige portie geduld nodig. Zelfs bij zonsondergang of de gemiddelde plafondlamp zagen we dat er al snel details verloren gingen en dat er veel ruis op de donkere delen van de foto zat.

Afhankelijk van hoe donker de omgeving is, mag je gerust vijf seconden of langer wachten tot de foto met Night Vision genomen is. Als je een landschap fotografeert, is dat geen probleem. Als je daarentegen op het punt staat om naar een halloweenfeestje te vertrekken en je vrienden stil moeten blijven staan voor een goede foto, worden dat vijf enorm lange seconden.

Een laatste puntje voor de videografen onder ons: de chipset van de Motorola edge 30 neo ondersteunt geen video in 4K. Je kan dus maximaal in 1080p video opnemen en daar komt de optische beeldstabilisatie wel goed van pas. Die kwaliteit is voldoende voor een simpele video op TikTok, maar van zodra je het beeld begint bij te snijden, kom je in de problemen en zakt de kwaliteit.

Camera: 3/5

Cameravoorbeelden

Motorola edge 30 neo prestaties en batterij

Gemiddelde prestaties maar wel 5G dankzij Snapdragon 695

Volledige dag batterij bij normaal gebruik

68W snelladen met meegeleverde oplader of 5W draadloos laden

De Motorola edge 30 neo heeft een Snapdragon 695 met 8GB RAM onder de motorkap zitten. Je krijgt hierdoor 5G-ondersteuning, maar de algemene prestaties zijn niet meer dan gemiddeld. Wisselen tussen apps gaat erg vlot maar bij games begin je snel op de limieten van de chipset te botsen. Iets eenvoudigs als Hearthstone is perfect mogelijk bij 60fps, maar bij Genshin Impact wordt de telefoon snel heet en begint hij te haperen.

Op vlak van software krijg je exact dezelfde ervaring als bij de beste Motorola-telefoons. De edge 30 neo draait Android 12 uit de doos in combinatie met de MyUX-software van Motorola die vooral stilistische aanpassingen kan doen aan het lettertype en de vorm van icoontjes. Verder krijg je twee Android-updates en drie jaar security-updates (tot en met september 2025). Zeker niet verkeerd voor deze prijs.

Een leuke verrassing was de ondersteuning voor Motorola's Ready For-platform. Dit is een aangepaste interface die tevoorschijn komt wanneer je de telefoon draadloos verbindt met een tv of laptop. We raden het niet aan om de edge 30 neo als vervanger van je laptop te gebruiken, want daarvoor is hij nu eenmaal niet sterk genoeg.

Prestaties: 4/5

Op het eerste gezicht is de 4.020mAh-batterij niet heel indrukwekkend, maar in de praktijk houdt hij het met gemak een hele dag vol. Zelfs als we tussendoor wat gameden en heel de dag naar muziek luisterden, hadden we aan het einde van de dag nog 20 procent over. Lichte gebruikers zouden zelfs twee volledige dagen kunnen halen, maar dan mag je aan het einde van dag twee wel naar een oplader rennen voor hij plots uitvalt.

Het opladen zelf gaat bovendien lekker snel met de meegeleverde 68W-snellader. Na een halfuurtje opladen is dat al goed voor 90 procent batterij en na ongeveer 45 minuten zit hij weer helemaal vol. Wat we niet verwacht hadden, was draadloos opladen, aangezien Motorola dat zelfs wegliet in de edge 20 pro. Toegegeven, 5W draadloos opladen voelt aan als een slakkengang in vergelijking met de 68W die je met een kabel kan krijgen. Het is wel fijn dat je de optie hebt, als je hem 's nachts op een draadloze oplader wil leggen.

Batterij: 5/5

Motorola edge 30 neo: score

Categorie Opmerking Score Design Minimalistisch en compact design met leuke kleurenopties, maar geen koptelefoonpoort. 4,5/5 Display Enorm helder OLED-display met hoog refresh rate. 4,5/5 Camera Degelijk bij goede belichting, maar kwaliteit neemt snel af bij minder goed licht. 4K-video-opname ontbreekt helaas. 3/5 Prestaties Gemiddelde prestaties met lichte software en voldoende updates de komende jaren. 4/5 Batterij Minstens een dag batterij die erg snel kan opladen. Draadloos opladen is een leuke bonus. 5/5 Prijs-kwaliteit De edge 30 neo verslaat de concurrentie makkelijk op vlak van display en batterij, maar laat wat steekjes vallen bij de camera. 4/5

Motorola edge 30 neo: eindoordeel

