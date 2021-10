Motorola Edge 20 Pro review

De Motorola Edge 20 Pro is een flink toestel met een bijpassend prijskaartje. De specificaties maken het uitermate geschikt voor multimediagebruikers. Hoogtepunten zijn de 144Hz beeldverversing voor de liefhebber, een prachtig OLED-scherm, een degelijke accuduur, soepele prestaties en prima camera's. Door de grootte is het toestel echter niet voor iedereen even handzaam en ook de knoppen zijn niet zo handig geplaatst.

De Motorola Edge 20 Pro is een reus van een toestel. Het biedt een geweldige multimedia-ervaring, maar ligt door het grote formaat niet heel lekker in de hand. De knoppen zijn bovendien hoog geplaatst, waardoor ze voor doorsnee handen niet zo makkelijk te bereiken zijn.

Als het gaat om de specificaties, zijn die bij de Edge 20 Pro zeker in orde. Apps en games laden snel en draaien soepel dankzij de Qualcomm Snapdragon 870-chipset. Er is 12GB RAM-geheugen aanwezig, evenals 256GB aan interne opslag.

Dankzij de beeldverversing van 144Hz is de Motorola Edge 20 Pro soepel in gebruik. Een verversingssnelheid van 120Hz komt steeds vaker voor in smartphones (ten opzichte van de standaard 60Hz), maar het verschil tussen de twee hoge beeldverversingen is niet voor iedereen met het blote oog te zien, en zal daarom voor veel mensen niet noodzakelijk zijn.

Motorola heeft een goede poging gedaan om de Edge 20 Pro van betere camera's te voorzien. De drie lenzen (108MP, 16MP en 8MP) zijn in staat tot het schieten van prima kiekjes, al is het niet genoeg om op onze lijst van beste camerasmartphones terecht te komen.

Met een batterijduur van 4.500mAh houdt de Edge 20 Pro het gemakkelijk een volledige dag vol na één oplaadbeurt. Het 30W-laden zorgt ervoor dat het toestel in een uur volledig van nul naar honderd procent is opgeladen. Er is echter geen draadloos opladen van de partij.

De Motorola Edge 20 Pro draait uit de doos op een schone versie van Google's besturingssysteem: Android 11. Er wordt daarnaast een oplader in de doos geleverd en het toestel is compatibel met het Ready For-systeem.

Motorola Edge 20 Pro: prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 20 Pro is vanaf augustus 2021 verkrijgbaar en heeft een prijskaartje van 699 euro. Voor dat bedrag ontvang je een toestel met 12GB RAM-geheugen en 256GB interne opslag. Er zijn geen andere configuraties mogelijk.

De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Midnight Blue, Blue Vegan Leather en Iridescent White. Voor deze review hebben hebben we de Midnight Blue-variant ter beschikking gekregen. Het toestel heeft een prachtige, glimmende finish, terwijl de Blue Vegan Leather-variant wat meer effen is.

Design

Zowel de voor- als achterkant van de Motorola Edge 20 Pro zijn voorzien van Gorilla Glass 5 om het toestel te beschermen. De rest van de behuizing is van aluminium. Aan de voorzijde is het toestel plat, maar de achterkant kent een gebogen afwerking aan de zijkanten. Het ontwerp is hierdoor zeker netjes te noemen. De Midnight Blue-variant heeft bovendien een prachtige, glimmende afwerking.

De achterkant van het toestel leunt op het camerablok met drie lenzen en een flash. Je kunt de Motorola Edge 20 Pro niet plat op tafel leggen, maar het camerablok is niet ongelofelijk dik te noemen. Doordat de zijkanten van het toestel door de buiging dun lijken, voelen de onderste en bovenste randen wel wat dik aan.

Met afmetingen van 163 x 76 x 8 mm is de Motorola Edge 20 Pro een behoorlijk flink toestel te noemen. De smartphone is zelfs langer dan de iPhone 13 Pro Max, hoewel het wel iets minder breed is. Vanwege de lengte ligt het niet heel comfortabel in onze hand (let wel: een gemiddelde vrouwenhand).

Dit betekent dat de Motorola Edge 20 Pro wat lastiger met één hand te bedienen is. De bovenste dertig á veertig procent van het display zijn voor een gemiddelde hand niet makkelijk te bereiken, tenzij je beide handen gebruikt. Er verschijnen vaak genoeg dit soort grote telefoons, wat multimediagebruik zeker een stuk prettiger kan maken. De plaatsing van de knoppen laat bij de Edge 20 Pro echter wat te wensen over.

Hoewel de aan/uit-knop met de duim redelijk goed te bereiken is, valt het vervelend te noemen dat de vingerafdrukscanner ook in deze knop zit verwerkt. Toegegeven: door je vinger op de aan/uit-knop te plaatsen wordt het toestel automatisch ontgrendeld, maar je gebruikt de vingerafdrukscanner mogelijk ook om onder meer toegang te krijgen tot je bankierenapp of wachtwoordmanager. Het is een heel gedoe om je duim op de vingerafdrukscanner te krijgen, wanneer je 1Password probeert te ontgrendelen om op een website te kunnen inloggen.

Nog boven de aan/uit-knop - aan de rechterkant van het toestel - bevindt zich de volumeregelaar, die daardoor nog lastiger te bereiken is. Aan de linkerzijde zit op dezelfde hoogte een knop om de Google Assistant op te roepen. Deze is al helemaal lastig in te drukken. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we onze hand in een zeer vreemde positie leggen.

Aan de onderkant van de Motorola Edge 20 Pro is in het midden een USB-C-poort te vinden, met aan de linkerkant de simkaartsleuf en aan de rechterkant een speakergrill. Er is geen 3,5 mm koptelefoonaansluiting aanwezig, wat niet vaak voorkomt in Motorola's.

Display

Bij een grote smartphone hoort natuurlijk een bijbehorend scherm. Met een 6,7 inch scherm beschikt de Motorola Edge 20 Pro over flink wat schermruimte. Het display is redelijk schermvullend, met slechts dunne randen aan alle kanten. In het midden van de bovenkant van het display bevindt zich een punch-hole selfiecamera.

Dankzij het flinke OLED-display met resolutie van 1.080 x 2.400 pixels is de Motorola Edge 20 Pro ideaal voor multimediagebruik. De kleuren poppen van het scherm en het kijken van series op je favoriete streamingdienst of YouTube is erg aangenaam. Er is bovendien ondersteuning voor HDR10+ aanwezig.

Wat we daarnaast erg indrukwekkend vinden, is de aanwezigheid van een beeldverversing van 144Hz. Dit houdt in dat het beeld maar liefst 144 keer per seconde wordt ververst. Een lange tijd was 60Hz de norm, maar tegenwoordig zien we steeds vaker verversingssnelheden van 90Hz en 120Hz. 144Hz komt echter nog niet vaak voor in smartphones, wat de Motorola Edge 20 Pro redelijk uniek maakt.

De vraag die rest is echter: heb je wel zo'n enorme verversingssnelheid nodig? Het 144Hz display van de Motorola Edge 20 Pro zorgt voor enorm soepele beelden. Het scrollen op je socialemediatijdlijn en het swipen tussen de tabbladen van het thuisscherm verloopt werkelijk boterzacht.

Met het blote oog zal het verschil tussen 120Hz en 144Hz voor de meeste mensen niet enorm opvallen. Het is een indrukwekkende spec, maar tenzij je een fanatieke mobile gamer bent (let op: lang niet alle games ondersteunen een dergelijke verversingssnelheid), is er geen reden om per se 144Hz te willen.

Camera's

Op de achterkant van de Motorola Edge 20 Pro zijn drie cameralenzen te vinden. De lenzen zijn boven elkaar opgesteld in een rechthoekig camerablok. Doorgaans zijn we niet heel erg te spreken over de camerakwaliteit van Motorola-toestellen, maar er mag gezegd worden dat de Edge 20 Pro prima camera's heeft. Hij komt niet in onze lijst van beste camerasmartphones terecht, maar we zijn zeker onder de indruk van de kiekjes.

De hoofdcamera betreft een 108MP sensor met een diafragma van f/1.9. Daarnaast is er een 16MP groothoeklens (f/2.2) - die ook als macrocamera fungeert - en 8MP periscooplens (f/3.4) aanwezig. Deze laatste cameralens maakt foto's met 5x optische zoom (of 50x digitale zoom).

Vooral de foto's met de hoofdcamera zijn redelijk indrukwekkend te noemen en vertonen relatief natuurgetrouwe kleuren. In sommige situaties is het wellicht iets té natuurgetrouw en daardoor wat grauw. De details zijn goed zichtbaar en hetzelfde geldt voor het dynamisch bereik. Je moet voor de hoge kwaliteit kiekjes wel de speciale 108MP Ultra-Res-modus gebruiken; standaard worden de foto's in 12MP geschoten.

De zoomkiekjes van de telelens zijn wat warmer en meer verzadigd dan foto's die met de hoofdlens zijn gemaakt. Er is geen aparte macrolens aanwezig, maar je kunt wel macrofoto's schieten door middel van de groothoekcamera dankzij de autofocus.

Er is ook een speciale nachtmodus aanwezig. Bij wat minder licht werkt de hoofdcamera zonder de modus overigens ook goed. De mate van ruis valt goed te behappen. De nachtmodus zorgt voor scherpere plaatjes, maar maakt foto's wel wat blauwer dan de werkelijkheid.

De periscooplens en groothoeklens doen het echter wat minder goed in situaties met weinig licht. De plaatjes zijn wat onderbelicht en het dynamisch bereik is ondermaats. Er is overigens geen nachtmodus beschikbaar voor deze lenzen.

De frontcamera bedraagt een 32MP sensor. Standaard worden selfies echter in 8MP genomen. Bij genoeg licht zijn de selfies erg gedetailleerd en bieden sterke kleuren en een groot dynamisch bereik.

Video's zijn op te nemen in 8K bij 24 fps, 4K bij 30 of 60 fps en 1080p bij 30 of 60 fps. Er is ook een slowmotion-modus aanwezig met opties voor 120 of 240 fps.

Voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 10 Hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 Nachtmodus hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 Hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 Nachtmodus hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 Macrofunctie (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 Macrofunctie (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 Hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 Groothoeklens (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 Hoofdcamera (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 Periscooplens 5x zoom (Image credit: TechRadar)

Prestaties en software

Onder de motorkap van de Motorola Edge 20 Pro is een Snapdragon 870-chipset te vinden van fabrikant Qualcomm. Deze processor is niet net zo krachtig als de Snapdragon 888, al scheelt het niet veel. De 870 kan zeker zijn mannetje staan en is een prima toevoeging aan deze smartphone.

De Motorola Edge 20 Pro draait alle apps en games zonder enige moeite. Zowel PUBG: Mobile en Call of Duty: Mobile bieden een aangename ervaring op de Edge 20 Pro.

De Motorola Edge 20 Pro is verkrijgbaar met 12GB RAM-geheugen en 256GB aan interne opslag. Voor de meeste gebruikers is dit meer dan voldoende opslag, maar het is handig om te weten dat je de opslagcapaciteit niet kunt uitbreiden.

Op Geekbench 5 ontvangt de Motorola Edge 20 Pro in onze test een multi-core score van 2.783. Deze score is ongeveer gelijk als aan de Motorola Moto G100 (2.892), die gebruikmaakt van dezelfde chipset. Ook de Oppo Reno 6 Pro maakt gebruik van deze processor. Dit toestel heeft een multi-core score van 3.048.

Zoals vrijwel elke niet-budgetsmartphone tegenwoordig, beschikt de Motorola Edge 20 Pro over 5G-ondersteuning. Dat betekent dat je helemaal klaar bent voor de toekomst.

Direct uit de doos draait de Edge 20 Pro op Android 11. In de toekomst zal het in aanmerking komen voor in elk geval Android 12. Motorola gebruikt een schone versie van Googles besturingssysteem, waardoor je dezelfde ervaring krijgt als op een Google Pixel 5.

Ook levert Motorola nog altijd een oplader en kabel in de doos, evenals ondersteuning voor het Ready For-systeem van het bedrijf, waarbij je het apparaat kunt aansluiten op een extern scherm, zoals een monitor of tv.

Batterij

Dankzij de 4.500mAh batterij houdt de Motorola Edge 20 Pro het bij standaard dagelijks gebruik makkelijk een volledige dag vol. Met standaard bedoelen we het scrollen op sociale media, het beluisteren van een podcast, wat internetzoekwerk en hier en daar een foto schieten. Uiteraard zal de batterij sneller leeglopen naarmate je veel video's kijkt of games speelt.

Er is 30W-laden aanwezig, wat lang niet zo snel is als sommige - zelfs goedkopere - concurrenten die zelfs 65W-laden of sneller aanbieden. Het duurt ongeveer een uur om het toestel volledig op te laden, wat prima is, maar niet baanbrekend. Daarnaast is er geen draadloos (of omgekeerd) opladen aanwezig, iets dat we wel terugvinden in de OnePlus 9.

Moet ik de Motorola Edge 20 Pro kopen?

Koop het als...

Je een groot toestel zoekt voor je multimedia

Met een display van 6,7 inch en het flinke formaat van de Motorola Edge 20 Pro gaat het om een reus van een toestel. Het ligt niet enorm prettig in de hand, maar biedt wel genoeg schermruimte voor al je multimediagebruik.

Je een snelle beeldverversing zoekt

Een verversingssnelheid van 144Hz is extreem snel te noemen. Het is zelfs nog soepeler dan de 120Hz die steeds meer in (high-end) smartphones wordt gebruikt.

Je een flinke batterijduur zoekt

Door de batterijcapaciteit van 4.500mAh kun je gemakkelijk een hele dag met het toestel aan de slag. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je constant een oplader bij de hand moet hebben.

Koop het niet als...

Je kleine handen hebt

De afmetingen van 163 x 76 x 8 mm zorgen ervoor dat het toestel niet zo handzaam is als je kleinere handen hebt. De knoppen zijn bovendien erg hoog geplaatst, waardoor ze lastig te bereiken zijn voor doorsnee handen.

Je geen fan bent van stock-Android

De Motorola Edge 20 Pro maakt gebruik van een schone versie van Android. Deze versie vindt niet iedereen comfortabel om te gebruiken. Dat is een afweging die je zelf moet maken.