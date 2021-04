Motorola Moto G100 review

De Motorola Moto G100 mag dan voor Motorola-begrippen een prijzige smartphone zijn, je krijgt er ook veel voor terug. Het toestel is rap, maakt nog best prima foto’s en de batterijduur is zeer redelijk. Ook het Ready For-platform is zeer geslaagd en biedt echt meerwaarde. Iets minder vinden we dat Motorola de G100 in zo'n groot en lomp jasje heeft gestopt, en dat het LCD-display in deze prijsklasse niet zo goed is als menig (OLED-)concurrent. Ben je op zoek naar een degelijke midranger en kun je overweg met het formaat, dan is de Moto G100 zeker een toestel om te overwegen.

Review in een notendop

De Motorola Moto G-serie staat al jaren bekend als dé serie waar je voor moet kiezen als je veel smartphone voor weinig geld wilt hebben. De afgelopen tijd heeft Motorola bijzonder veel Moto G's uitgebracht, de een iets duurder dan de ander, maar vrijwel nooit duurder dan 300 euro. Met de Motorola Moto G100 van 499 euro komt daar rigoureus verandering in.

De Motorola Moto G100 is echter niet 'zomaar' wat duurder gemaakt. Hij brengt een waar platform met zich mee, genaamd Ready For. Je kunt het zien als een alternatief voor Samsung DeX. Zodra je de USB-C naar HDMI-kabel aansluit op een tv of monitor, tover je het toestel in één klap om tot een mini-PC.

Het Ready For-platform is ontzettend stabiel in gebruik, en of je nu tekst verwerkt (met bluetooth toetsenbord) of op een groot scherm (met bluetooth controller) wilt gamen; Ready For werkt gewoon. Ook zijn videogesprekken ineens een stuk prettiger en makkelijker te volgen. Ook het bekijken van series en films via Ready For werkt soepel en snel. In ons Ready For-artikel lees je er meer over.

(Image credit: Future)

De Motorola Moto G100 is enkel verkrijgbaar met Ready For-accessoire, maar ook zonder het accessoire te gebruiken is de G100 een degelijke smartphone voor de prijs. Zoals bij zoveel Motorola's vandaag de dag moet je wel overweg kunnen met het bijzonder grote formaat en flinke gewicht. Het 90Hz LCD-display ziet er redelijk soepeltjes uit, maar in deze prijsklasse mag je eigenlijk wel een OLED-schermtechnologie verwachten.

Het design zelf is niet niet echt speciaal, en de dubbele frontcamera aan de voorzijde is wat opvallend. De afwerking en bouwkwaliteit daarentegen staan als een huis. Het voelt als een degelijk geheel in je hand. Een IP-certificering ontbreekt echter, dus pas op in de buurt van water.

De Snapdragon 870 is een behoorlijk rappe chipset, zeker in deze prijsklasse. Diezelfde chipset zorgt ervoor dat het Ready For-platform kan ontplooien en ook 'gewoon' multitasken een fluitje van een cent is voor de Motorola Moto G100. Verder vinden we het prettig dat het opslaggeheugen uitbreidbaar is en er ruimte is vrijgemaakt voor een koptelefooningang.

De camerakwaliteiten zijn voor Motorola-begrippen vrij aardig. Met name in daglicht zijn de foto's best prima te noemen. In minder optimale omstandigheden zien we de kwaliteit van de geschoten kiekjes helaas vrij snel achteruitgaan, al staat de G100 hier zeker niet alleen in.

Uit de doos draait de Motorola Moto G100 op Android 11, met daaroverheen Moto's eigen lichte schil. Deze schil komt met allerlei handige Moto-functies die we gewend zijn, zoals het interactieve display, schudden om de zaklamp te activeren en veel meer.

De batterijduur van de Moto G100 gaat bij regulier gebruik ongeveer anderhalve dag mee (met 4 à 5 uur schermtijd doorgaans). Dat is misschien niet zo extreem goed als de Motorola Moto G9 Power, maar de Moto G100 is dan ook iets krachtiger en rijkelijker uitgerust. Draadloos opladen behoort helaas niet tot de mogelijkheden, en ook het bedraad opladen is met 2 uur verre van een snel proces.

Je kunt erover twisten of het Ready For-platform inbegrepen moet zijn bij het product, aangezien het bedrijf de prijs zonder dit extraatje wat verder had kunnen drukken. Ready For werkt echter prima en kan zeker een meerwaarde zijn voor veel gebruikers. We zijn dan ook blij om te zien dat Motorola probeert om innovatie te brengen in het middensegment. Kun je overweg met het lompe formaat en ben je op zoek naar een degelijke midranger? Dan is de Motorola Moto G100 zeker het overwegen waard.

Prijs en releasedatum

De Motorola Moto G100 is op 25 maart uit de doeken gedaan. Ergens in mei moet de smartphone van Motorola officieel in de verkoop gaan.

De Motorola Moto G100 komt beschikbaar in enkel Magic Blue en kent een adviesprijs van 499,99 euro. Koop je de Moto G100, dan krijg je daar een USB-C naar HDMI-kabel bij. Deze heb je nodig om het Ready For-platform te kunnen gebruiken.

(Image credit: Future)

Design

Motorola heeft het afgelopen jaar vrijwel alleen smartphones uitgebracht die de stempel ‘groot’ verdienen, en bij de Moto G100 is dat niet anders. Het toestel kent afmetingen van 168,4 x 74 x 9,7 millimeter. In combinatie met het redelijke gewicht van 207 gram is het zeker geen toestel wat zich leent voor gebruik met één hand. Ook is hij met bijna 10 millimeter dikte behoorlijk fors.

De smartphone voelt zeer degelijk aan. Het aluminium frame zit tussen de glazen voor- en achterkant in en je krijgt deze telefoon met geen mogelijkheid gekraakt met je handen.

Of het ook een mooie smartphone is? Smaken verschillen daarover. Het is onmiskenbaar dat het display van de Moto G100 wordt omringd door vrij grove randen, en de dubbele frontcamera leidt meer af dan de enkele sensor die we doorgaans zien.

De achterkant is voorzien van een vierkantje met daarin vier camera’s. Wij zijn aan de slag gegaan met het Magic Blue-model. De achterzijde kent een matte glans met paarse, blauwe en groene kleuren. Het ziet er waarschijnlijk niet zo mooi uit op onze foto's, maar geloof ons: in het echt is hij (iets) mooier.

De volumeregelaar zit rechts en net boven de aan/uit-knop, die tevens fungeert als rappe vingerafdrukscanner. Onderin zit een enkele speaker, USB-C-poort én een koptelefooningang. Aan de linkerrand zit vrij hoog de Assistent-knop, die we eigenlijk geen enkele keer per ongeluk hebben ingedrukt. Wat dat betreft een verbetering ten opzichte van eenzelfde knop die rondom of op dezelfde hoogte als de aan/uit-knop zit (of je moet deze constant willen gebruiken).

Er is een waterafstotende coating inbegrepen, maar geen IP-certificering. We raden het dus af om met de Moto G100 een duik in het water te nemen.

(Image credit: Future)

Display

Het 6,7 inch display is een LCD-paneel met FHD+ resolutie. In deze prijsklasse zien we voldoende OLED-displays, wat kwalitatief gezien vaak een stuk beter is. Dat gezegd hebbende: voor een LCD is dit best prima, maar in het middensegment zijn er genoeg OLED-opties, zoals de OnePlus Nord, Google Pixel 4a en wat te denken van Motorola's eigen Motorola Edge?

Het scherm kent een 90Hz verversingssnelheid, ondersteuning voor HDR10 en een 21:9 beeldverhouding. Deze beeldverhouding kennen we onder meer van de Sony Xperia 1 II. Hou je van smalle, langwerpige displays? Dan valt de Moto G100 op dat vlak zeker in jouw straatje. Het maakt het toestel af en toe wat onhandig om te gebruiken, maar voor het streamen van series en films is zo'n display uitermate geschikt.

Een prettige eigenschap van het display is de 90Hz verversingssnelheid, waardoor swipen en scrollen soepeler aanvoelt dan de standaard 60hz. Het display schakelt automatisch tussen 60Hz en 90Hz, afhankelijk van wat je uitvoert. Je kunt in het instellingenscherm ook alleen 90Hz selecteren, maar dit heeft negatieve gevolgen voor de batterijduur.

De maximale schermhelderheid is met 560 nits oké en in de lentezon kun je het scherm enigszins aflezen, maar verwacht geen super fel scherm. De minimale schermhelderheid is van hetzelfde niveau: goed genoeg om ’s avonds zonder pijn af te kunnen lezen, al hebben we donkerdere display gezien.

(Image credit: Future)

Camera

De Motorola Moto G100 beschikt over vier camera’s aan de achterzijde: een primaire 64MP-camera, 16MP-groothoekcamera, 2MP-dieptesensor en een Time of Flight 3D-sensor voor geavanceerde dieptemetingen. De laatste twee camera’s treffen we wel vaker aan bij smartphones en hebben naar onze mening weinig tot geen toegevoegde waarde, en bij de Moto G100 is dat niet anders.

Gelukkig is dat niet heel erg, want de belangrijkere primaire 64MP-camera presteert wel naar behoren. Met name foto’s genomen in daglicht zien er scherp en natuurgetrouw uit, zij het soms wat overbelicht. Bij het inzoomen zien we veel details terug en ook de camera-app zelf staat zijn mannetje. Het scherpstellen werkt soepel en de sluiterknop reageert snel en effectief.

Afbeelding 1 van 13 De hoofdcamera aan het werk. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 13 Een andere foto met de hoofdcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 13 De groothoekcamera vangt duidelijk meer op. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 13 Primaire camera. (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 13 Groothoekcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 13 De foto's van de hoofdcamera zien er af en toe een tikkeltje overbelicht uit, maar niet heel extreem. (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 13 Een foto van de maan met de hoofdcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 13 De nachtmodus maakt alles iets lichter, maar ook een stuk waziger. (Image credit: Future) Afbeelding 9 van 13 De macrocamera is een leuke toevoeging, maar verwacht geen heel gedetailleerde foto's. (Image credit: Future) Afbeelding 10 van 13 De macrocamera vangt de paardenbloem qua kleur in ieder geval goed op. (Image credit: Future) Afbeelding 11 van 13 Standaard foto. (Image credit: Future) Afbeelding 12 van 13 Standaard foto. (Image credit: Future) Afbeelding 13 van 13 Groothoekcamera in actie. (Image credit: Future)

Hoewel er geen telefotocamera inbegrepen is, zien plaatjes genomen met 2x zoom er best redelijk uit, zij het iets aan de donkere kant. Zo mooi als een high-end vlaggenschip moet je de plaatjes niet verwachten, maar voor een toestel van rond de 500 euro is het zeker niet verkeerd wat de Moto G100 laat zien. De maximale zoom bedraagt 8x.

In de avonduren gaat de kwaliteit van de foto’s helaas erg snel naar beneden. We zien al vrij snel ruis optreden bij plaatjes, en we worden ook niet bepaald warm van de inbegrepen nachtmodus: foto’s missen de scherpte die (duurdere) concurrenten met eenzelfde modus wel bieden.

Dan hebben we nog de 16MP-groothoekcamera. De kleuren zijn ook hier redelijk natuurgetrouw, maar je hoeft (zoals gewoonlijk bij groothoekcamera’s) geen rijke details te verwachten als je inzoomt. Ook qua contrast is de kwaliteit iets minder bij deze camera.

Ook achterop zit er een 2MP-camera. We zijn doorgaans niet zo'n fan van de macrocamera, aangezien plaatjes vaak weinig detail in zich hebben. Ook bij de G100-versie krijg je niet super scherpe plaatjes, maar qua kleuren zit het dan wel weer goed. Kiekjes zien er levendig uit.

Video’s opnemen is mogelijk in maximaal 6K met 30 frames per seconde, maar in 4K kun je wel met 60 frames per seconde filmen. Wij raden aan om maximaal in 4K te filmen, want in 6K werkt de beeldstabilisatie niet. Video’s zien er detailrijk uit, maar het dynamisch bereik is wat minder.

Aan de voorzijde zitten twee frontcamera’s: een reguliere 16MP-camera en een 8MP-groothoekcamera. Zelf gebruikten we vooral de reguliere frontcamera, want de groothoekcamera kent veel ruis.

Afbeelding 1 van 4 Standaard selfie in fotomodus. (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 Standaard foto in portretmodus. (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 Selfie met de groothoekcamera. (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 Selfie met groothoekcamera in portretmodus. (Image credit: Future)

Hardware en prestaties

Misschien wel de beste eigenschap van de Moto G100 is de chipset. Waar we gewend zijn om chipsets uit de lagere Snapdragon 4XX- en 6XX-regionen te zien bij Moto G-toestellen, is de nieuwe topper van Motorola voorzien van een krachtige Snapdragon 870-chipset.

Hij is een tikkeltje minder krachtig dan de Snapdragon 888 die in de OnePlus 9 Pro zit, maar dat verschil is verwaarloosbaar in de praktijk. De G100 is en voelt razendsnel aan; wat je ook van het toestel vraagt, alles regelt de hardware binnen een mum van tijd.

In onze benchmarktest met Geekbench 5 behaalt de Moto G100 een multi-core score van 2892. Dat maakt de Moto G100 iets rapper dan de Samsung Galaxy Note 20 (2701), maar iets trager dan de Galaxy S20 Plus (3034). Al met al sterke prestaties voor een niet zo heel prijzige smartphone.

Het toestel is dan ook zeer geschikt voor gaming. Van haperingen of lag is geen sprake geweest. De lengte van de smartphone maakt het echter lastig om de centrale knoppen op het display aan te raken.

Verder is er standaard 128GB opslaggeheugen aanwezig (uitbreidbaar), inclusief 8GB RAM-geheugen. Multitasken vormt dan ook geen probleem. Verder is er één speaker aanwezig aan de onderzijde, maar het geluid daarvan is wat flets en we missen bas.

(Image credit: Future)

Software

De Motorola Moto G100 draait uit de doos op Android 11, met daaroverheen een lichte schil van Motorola. Het zijn niet veranderingen maar extra toevoegingen waardoor de software van de G100 een heel klein beetje anders is dan stock Android. Dat heeft te maken met de handige Moto-functies die je terugvindt in de Moto-app.

Voorbeelden van handige Moto-functies zijn: het interactieve display, het schudden om de zaklamp te activeren, twee keer draaien om de camera te activeren en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Motorola belooft verder slechts één grote OS-update naar Android 12, om zo kosten te besparen. Dat is jammer, maar inmiddels standaard bij de toestellen van Motorola.

Nieuw is het Ready For-platform. Via de bijbehorende USB-C naar HDMI-kabel verbind je jouw smartphone met een monitor of tv, waarna je net als bij Samsung DeX geniet van een desktopervaring. Ideaal wanneer je op een groot scherm wilt browsen of series wilt kijken.

Wat opvalt is dat de Moto G100 als ‘PC’ een bijzonder soepele ervaring biedt, en dat voor minder dan 500 euro. Zelfs het spelen van games zoals Temple Run of Crash On the Run verloopt vrij vlekkeloos. Je kunt de Moto G100 gebruiken als toetsenbord en muis, maar de ervaring wordt nog beter als je via bluetooth zelf deze apparaten linkt. Het is in ieder geval een zeer geslaagde poging tot een desktopervaring, zeker als je kijkt naar de totaalprijs.

Verder leent het platform zich uitstekend voor onder meer videogesprekken. Op een groot scherm kijkt zo'n gesprek toch net wat lekkerder weg, en je kunt zelfs instellen dat de frontcamera jou moet volgen om jouw gezicht in beeld te houden. Je kunt Ready For min of meer zien als een bedrade versie van de Chromecast, maar dan met Motorola's eigen draai eraan.

Wil je meer informatie over wat je met Ready For precies allemaal kan? Bekijk dan onze Ready For-gids, waarin we je alle mogelijkheden uitleggen.

(Image credit: Future)

Batterij

De accucapaciteit van de Motorola Moto G100 bedraagt 5.000mAh. Dat is bij Motorola niet groot meer, maar wel als je het vergelijkt met de concurrentie. Ondanks de grootte is een batterijduur van twee volledige dagen bij regulier gebruik lastig. Dat komt waarschijnlijk door de relatief hongerige Snapdragon 870 en het 90Hz display.

Bij ons houdt de Motorola Moto G100 het doorgaans anderhalve dag uit, met ongeveer 4 tot 5 uur schermtijd. Bij zwaar gebruik blijft de Moto G100 het vrij gemakkelijk een volle dag uithouden.

Opladen kan alleen via de kabel, en de maximale laadsnelheid bedraagt 20W. Het duurt ongeveer 2 uur voordat een lege accu weer vol zit. Vergelijk je dat met een Oppo Find X3 Lite, dan zie je dat Motorola nog wat stappen heeft te zetten op dit vlak. Dat terwijl de Moto G7-serie enkele jaren geleden nog zo vooruitstrevend was met TurboPower.

Koop de Motorola Moto G100 als...

Je een krachtige allrounder zoekt

De Motorola Moto G100 komt met een high-end Snapdragon 870, en die chipset laat jou niet in de steek. Zeker in deze prijsklasse behoort de G100 tot een van de snelste.

Je veel foto's overdag maakt

De Motorola Moto G100 schiet prima foto's overdag met de 64MP-hoofdcamera. Voor de liefhebbers is de macrocamera voor de afwisseling nog best bruikbaar.

Je behoefte hebt aan een mini-PC

De Motorola Moto G100 wordt geleverd met Ready For-platform. Je tovert je toestel in één klap om tot mini-PC, en het platform werkt misschien nog wel beter dan verwacht.

Koop hem niet als...

Je niet overweg kunt met een grote smartphone

De Motorola Moto G100 is net als zijn recent uitgebrachte broertjes behoorlijk groot en lomp. Broekzakvriendelijkheid lijken ze niet meer te kennen bij Motorola.

Je op zoek bent naar het mooiste display

Het 90Hz LCD-display ziet er soepel uit, maar in deze prijsklasse zijn er toestellen met een mooier (OLED-)display, zoals de OnePlus Nord.