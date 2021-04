Oppo Find X3 Lite review

De Oppo Find X3 Lite mist een beetje de wow-factor die zijn duurdere broertjes in zekere zin wel hebben. Toch, voor de prijs krijg je exact wat je mag verwachten. De Find X3 Lite is dan ook een solide optie.

Review in een notendop

De Oppo Find X3 Lite is de goedkoopste en logischerwijs de minst geavanceerde smartphone van de nieuwe Oppo Find X3-serie. Waar de Find X3 Neo en Find X3 Pro met een redelijk premium prijskaartje ook met krachtige hardware en kekke features komen, richt Oppo zich met de Find X3 Lite vooral op het bieden van een betaalbaar alternatief.

De Find X3 Lite is wel een stuk handzamer dan zijn grotere broers, al heb je met een schermdiagonaal van 6,43 inch weinig te klagen aan schermoppervlak. Onder de motorkap zit de 5G-ondersteunende Snapdragon 765G, een chipset die we ook aantreffen in de populaire OnePlus Nord. Die is beduidend minder krachtig dan de chipset van de Neo en Pro, alsook de camera-opzet.

Dat gezegd hebbende: de Find X3 Lite is ook stukken goedkoper. Met een prijskaartje van 449 euro bevindt de Lite zich duidelijk in het middensegment. Aan de prijs en naam te zien volgt deze telefoon duidelijk de Oppo Find X2 Lite van 2020 op.

Het toestel ziet er goed uit voor de prijs. Je kunt de Find X3 Lite kopen in de kleuren Starry Black en Astral Blue. Wij hebben de Astral Blue-versie getest en met zijn matte afwerking ligt de smartphone lekker in de hand. Door het ietwat ruwe oppervlak heb je ook iets meer grip om het toestel makkelijk vast te kunnen houden.

Het scherm zelf ziet er goed uit. Net als de Oppo Find X3 Neo maakt de Lite-versie gebruik van een 90Hz AMOLED-display met een resolutie van 1080 x 2400 pixels. het levendige en heldere display is zeer prettig om naar te kijken.

In het display zit een kleine uitsparing in de linkerbovenhoek voor de 32MP frontcamera. Tijdens het gebruiken van het scherm wen je hier snel aan en valt de camera al snel niet meer op. Wel opvallend is de camera-opzet aan de achterzijde. Die steekt namelijk een stukje uit, maar het blok voelt door de gebogen randen niet vervelend aan.

De camerakwaliteit van de Oppo Find X3 Lite is ietsjes minder. Foto's zien er op het eerste gezicht goed uit, met levendige kleuren (met name in daglicht), maar we zien ook een bepaalde mate van ruis in diverse afbeeldingen. Foto's gemaakt bij weinig licht zien er vaak wat onnatuurlijk uit, met over-de-top kleuren, zeker in vergelijking met de avond/nachtfotografie van concurrenten.

Er is geen mogelijkheid om de Oppo Find X3 Lite draadloos op te laden, maar via de kabel opladen verloopt gelukkig wel behoorlijk snel. Het duurt ongeveer 35 minuten om de smartphone volledig op te laden. Dat is een bijzonder handige eigenschap voor iedereen die niet 's nachts zijn of haar telefoon wil opladen.

(Image credit: TechRadar)

Op prestatievlak hebben we weinig te klagen. De Snapdragon 765G levert de prestaties die je mag verwachten op dit prijspunt. De 128GB aan opslaggeheugen is doorgaans voldoende, maar het is jammer dat het geheugen niet uitbreidbaar is.

Hoewel er betere smartphones te vinden zijn in dit segment, laat de Find X3 Lite dan weer nergens echt steken vallen. Het is een prima optie voor iedereen die op zoek is naar een degelijke smartphone zonder rare fratsen.

Oppo Find X3 Lite prijs en releasedatum

De Oppo Find X3 Lite is samen met de Find X3 Pro en Find X3 Neo uit de doeken gedaan op 11 maart 2021. In diezelfde maand is de verkoop van deze smartphones ook gestart.

De Find X3 Lite kent een adviesprijs van 449 euro. Daarvoor krijg je standaard 128GB aan niet-uitbreidbaar opslaggeheugen en 8GB RAM. De beschikbare kleuren zijn Starry Black en Astral Blue.

Design

De Oppo Find X3 Lite ziet er goed uit en ligt ook prettig in de hand. Wij zijn aan de slag gegaan met de Astral Blue-versie, welke een matte, meerlagige polycarbonaat afwerking (plastic dus). De Galactic Silver-versie wordt officieel niet verkocht in de Benelux, maar is de enige variant met een glazen achterkant.

Ondanks de plastic behuizing voelt de Find X3 Lite degelijk aan, zien we vingerafdrukken niet zo snel terug, en voelt hij door zijn coating veilig aan. In tegenstelling tot de glazen alternatieven hoef je hier niet bang te zijn dat hij snel uit je handen glipt. De ruwe behuizing voelt veilig en sterk aan.

De rest van de smartphone voelt eveneens prettig aan. Het display aan de voorkant wordt enkel geïnterrumpeerd door een punch-hole voor de frontcamera in de linkerbovenhoek. De vingerafdrukscanner zit onder het display en werkt zoals je mag verwachten. Aan de achterkant vinden we een camerablok terug wat lichtjes uitsteekt. Heel storend is dat echter niet.

(Image credit: TechRadar)

De afmetingen van de smartphone bedragen 159,1 x 73,4 x 7,9mm. Het is geen kleine smartphone, maar mede door de bouwmaterialen vrij makkelijk en stevig vast te houden met één hand. Het gewicht bedraagt 172 gram en dat is licht genoeg om probleemloos de Find X3 Lite langdurig te kunnen gebruiken met één hand.

Net als bij de Find X3 Neo is er geen sprake van een IP-certificering. Een plons in het water kan voor deze smartphone dan ook desastreuze gevolgen hebben. Let dus op bij de rand van het zwembad.

Display

Het display van de Oppo Find X3 Lite is levendig en helder. Met 6,43 inch is het iets kleiner dan zijn andere broertjes, maar nog altijd meer dan groot genoeg om er in optima forma series en films op te kunnen kijken. De resolutie bedraagt 1080 x 2400 (FHD+), waardoor je aan scherpte weinig te klagen hebt.

De 90Hz verversingssnelheid zorgt ervoor dat alles er net dat beetje extra soepel uitziet. Ondersteuning voor HDR10+ is afwezig. Het is een van de concessies die gedaan zijn om de prijs te kunnen drukken.

Het scherm ziet er nog altijd helder en duidelijk uit wanneer je Netflix of YouTube kijkt, dus wat dat betreft zullen niet veel gebruikers deze functie erg missen.

(Image credit: TechRadar)

Met een piekhelderheid van 750 nits is het niet heel moeilijk om het display af te lezen in de buitenlucht, al wordt het ietsjes moeilijker wanneer een felle zomerzon erop staat. Dat gezegd hebbende: 750 nits is een prima prestatie voor een midranger.

Camera

De Oppo Find X3 Lite heeft vier camera's aan de achterzijde zitten. De primaire 64MP camera wordt bijgestaan door een 8MP groothoekcamera, 2MP macrocamera en 2MP monochroomcamera.

Er zit een 32MP camera aan de voorzijde die zich goed leent voor videobellen en het maken van selfies. De maximale videoresolutie aan de voorzijde bedraagt 4K met 30 frames per seconde.

Op het eerste gezicht is de Oppo Find X3 Lite een prima point-and-shoot camera. Er zit vrijwel geen vertraging tussen het moment dat je de sluiterknop indrukt en wanneer de foto daadwerkelijk gemaakt wordt. Foto's op een zonnige dag zien er levendig en kleurrijk uit. De scherpte stelt af en toe wel wat teleur, en er treedt op diverse plekken al snel wat ruis op.

(Image credit: TechRadar)

Vooral wanneer je inzoomt zie je al snel veel ruis optreden. Door het gebrek aan een telefotocamera is dat niet zo vreemd, maar jammer is het wel. De digitale zoom bedraagt maximaal 20x, maar als het kan raden we af om verder te gaan dan 2x zoom.

Resultaten in situaties met weinig licht zijn wisselvallig. De Find X3 Lite nachtmodus doet een goede poging om op te nemen wat je probeert vast te leggen, maar de foto's zien er wat onnatuurlijk helder en kleurrijk uit. Dat hoeft niet voor iedereen een minpunt te zijn, maar liefhebbers van fotorealisme worden bij de Find X3 Lite niet op hun wenken bediend.

(Image credit: TechRadar)

Wel goed vinden we de overvloed aan kekke softwarefuncties. Je vindt tal van filters terug in de camera-app, onder meer om je selfies van een speciale touch te voorzien, of om een landschapsfoto er net wat mooier uit te laten komen. Ze zijn bovendien makkelijk toe te passen.

Er zit ook een scène-optimalisator in de camera-app, maar de resultaten zijn gemixt. Landschapsfoto's komen er doorgaans beter uit, maar andere scènes lijken op vreemde wijze geoptimaliseerd. Het is een kwestie van testen aan welk eindresultaat jij uiteindelijk de voorkeur geeft.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 7 57 / 5000 Vertaalresultaten Een standaardfoto van een saaie dag legt de details goed vast. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 7 Bij 2x zoom blijft er nog redelijk wat van de kwaliteit behouden. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 7 5x zoom wordt al wat minder, maar nog steeds respectabel. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 7 De scène-optimalisator past (doorgaans) subtiele verbeteringen toe. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 7 Groothoekcamera in actie. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 7 Kleuren springen eruit met de camera's van deze smartphone. (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 7 Een ander voorbeeld van de scène-optimalisator. (Image credit: TechRadar)

Hardware en prestaties

De Oppo Find X3 Lite maakt gebruik van de Snapdragon 765G-chipset van Qualcomm. Het is niet de krachtigste chipset van de fabrikant, maar zeker krachtig genoeg voor alledaagse taken en iets meer dan dat. Verder is er 8GB RAM inbegrepen en 128GB aan niet uitbreidbaar geheugen (helaas).

In onze Geekbench 5 test behaalt de smartphone een single-core score van 599 en een multi-core score van 1.803. Ter vergelijking: grote concurrent OnePlus scoort met de Nord 1.877. Dat verschil is in de praktijk verwaarloosbaar. Deze smartphone kan makkelijk alledaagse taken aan en multitasken moet ook geen probleem zijn.

Verder is het spelen van games als Call of Duty: Mobile geen enkel probleem. In onze testperiodes hebben we geen zware lag-momenten meegemaakt.

(Image credit: TechRadar)

Uit de doos draait de Oppo Find X3 Lite op Android 11 met daaroverheen Oppo's eigen ColorOS. Zoals met veel softwareschillen past ook deze het uiterlijk van de interface grondig aan. Buiten deze aanpassingen komt ColorOS met tal van interessante toevoegingen om de smartphone nog meer naar eigen hand te kunnen zetten.

Het oogt misschien wat drukker dan een kale versie van Android, maar wij zijn fan van de vele aanpassingsmogelijkheden waar ColorOS mee op de proppen komt. Menutransities, widgets, live wallpapers, always-on schermen; vrijwel alles kun je naar jouw hand zetten.

Er is wat bloatware aanwezig in de vorm van Netflix, Facebook en een meditatie-app, maar niets extreems om van slag te raken.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

De Oppo Find X3 Lite houdt het met gemak een dag vol bij regulier gebruik. Je hebt zeker nog ruimte om wat veeleisendere dagen vol te maken, zonder dat je tussentijds naar de adapter moet grijpen. Gebruik je het toestel niet veel op een dag, dan zakt het batterijpercentage heel langzaam. Langer dan een dag gebruiken behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.

Een andere sterke eigenschap van de Oppo Find X3 Lite is ondersteuning voor de 65W laadtechnologie. Binnen 35 minuten laad je deze smartphone weer volledig op, wat bijzonder indrukwekkend is. Dat je dit toestel niet draadloos kunt opladen, zullen veel gebruikers voor lief nemen met zo'n laadsnelheid via de kabel.

Moet ik de Oppo Find X3 Lite kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

De Neo te duur is voor jou

Heb je al gekeken naar de Neo en de Pro, en ben je tot de conclusie gekomen dat je niet zoveel geld wilt uitgeven aan jouw nieuwe smartphone? De Find X3 Lite biedt een degelijk totaalpakket met een paar functies waarover de duurdere telefoons ook beschikken.

Je gladde toestellen onprettig vindt

De ruwe behuizing van de plastic Find X3 Lite-versies voelen erg prettig en degelijk aan. Ook hoef je niet bang te zijn dat de smartphone van elk oppervlak afglijdt.

Je een degelijke smartphone zoekt

Met een solide batterijduur en verder weinig gekke fratsen, haal je een telefoon in huis die nog jarenlang meegaat als het moet.

Koop hem niet als...

Je een waterbestendige smartphone zoekt

De Oppo Find X3 Lite komt zonder IP-certificering op de markt. Een spatje water hoeft geen problemen op te leveren, maar garanties heb je niet.

Je iets echt unieks wilt in je smartphone

De Oppo Find X3 Lite is degelijk, maar heeft niet echt iets unieks of speciaals. Of je moet warm worden van de snellaadtechnologie.