Google Pixel 4a deals Amazon Germany View Similar Amazon Geen prijsinformatie

Review in twee minuten

De Google Pixel 4a geeft je het beste van Google in een betaalbaar en compact pakket.

Er is een strakke Google Assistant integratie, een schone Android interface met drie jaar gegarandeerde updates, en een indrukwekkende foto-ervaring gezien de enkele camera achteraan.

Vergelijk je de specs met vergelijkbare geprijsde concurrenten en de Google Pixel 4a is niet meer zo indrukwekkend. Hij heeft minder vermogen, minder RAM, minder camera's, een kleiner scherm en geen 5G-connectiviteit.

De batterijduur is middelmatig: de Pixel 4a gaat net een volledige dag mee voor hij weer aan de oplader moet. Als je echt moeite doet, kan je nog een deel van de volgende dag afronden, maar dat is eerder de uitzondering dan de regel.

Het ontwerp zal verdeeldheid zaaien. Aan de ene kant is het een schattig, polycarbonaat toestel dat comfortabel in de handpalm zit en het lichtgewicht frame zorgt ervoor dat hij goed in de hand ligt. De schermranden zijn daarnaast erg dun, je krijgt een vingerafdrukscanner achteraan en een zeldzame 3,5mm-koptelefoonpoort.

Aan de andere kant voelt hij een beetje goedkoop aan en mist hij de premium glans van andere toestellen in zijn prijsklasse.

Als je de Google Pixel 4a overweegt, moet je goed nadenken over wat belangrijk voor je is als het gaat om een nieuwe smartphone. Als je op zoek bent naar veel waar voor je geld en een overvloed aan functies, dan is dit niet de smartphone voor jou.

Daarentegen zullen het compacte formaat, de schone interface en de geweldige mik-en-klik camera aantrekkelijk zijn voor mensen die op zoek zijn naar een betaalbare, compacte smartphone met voor sociale media, surfen op het web en e-mails, plus de mogelijkheid om een aantal uitstekende foto’s te schieten.

Google Pixel 4a lanceringsdatum en prijs

Google Pixel 4a lanceringdatum: 20 augustus in de VS, 1 oktober in het VK, geen officiële lancering in de Benelux

Google Pixel 4a prijs: 349 euro

Één configuratie, kleur en geen grotere Pixel 4a XL

De Google Pixel 4a kost 349 euro. Er zijn geen configuratiemogelijkheden, er is geen grotere Pixel 4a XL, en er is maar één kleur: Just Black. Als je de Pixel 4a wilt, zul je keuzemogelijkheden moeten opofferen voor dat lage prijskaartje.

Dat is een concurrerend prijspunt én 50 euro goedkoper dan de Google Pixel 3a. Je krijgt ook meer RAM (6GB vs 4GB) en meer opslagruimte (128GB vs 64GB) met de Pixel 4a, dus Google geeft je een behoorlijke hoeveelheid waar voor je geld binnen zijn eigen ecosysteem.

Google Pixel 4a specs Gewicht: 143g

Afmetingen: 144 x 69,4 x 8,2 mm

Schermformaat: 5,81 inch

Resolutie: FullHD+ (1080 x 2340)

Pixeldichtheid: 443ppi

Chipset: Snapdragon 730G

RAM: 6GB

Opslag: 128GB

Camera achteraan: 12.2MP

Frontcamera: 8MP

Batterij: 3.140mAh

Het probleem is dat de Google Pixel 4a zich bevindt in een zeer concurrerend segment en het moet afleggen tegen een aantal smartphones met veel indrukwekkender specificaties zoals de OnePlus Nord en Motorola Moto g 5G Plus, die beide 5G-ondersteuning bieden.

Hoewel de smartphone zelf niet zal verschillen tussen regio's, verschilt de lanceringsdatum wel. De Google Pixel 4a gaat in VS op 20 augustus in de verkoop, maar de rest van de wereld moet langer wachten.

De Pixel 4a releasedatum in het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld pas op 1 oktober. Zoals gewoonlijk is de smartphone niet officieel verkrijgbaar in België en Nederland. Wij moeten wachten tot hij via grijze import beschikbaar is en gezien de late verkoopdatum voor de VK, verwachten wij dat je hem pas vanaf november zal kunnen vinden hier.

(Image credit: TechRadar)

Design

Schattig, klein design

Koptelefoonaansluiting en stereospeakers

Geen premium afwerking

Schattig, zo kan je het ontwerp van de Google Pixel 4a samenvatten.

Het is een van de compactere Android-smartphones die je tegenwoordig kan vinden met een formaat van 144 x 69,4 x 8,2 mm, waardoor hij kleiner is dan de Pixel 3a en tegelijkertijd een groter scherm heeft.

Het resultaat is een zeer eenvoudig te bedienen smartphone. Hij ligt bovendien erg comfortabel in de handpalm, ook bij mensen met kleinere handen.

Hij is ook licht en weegt slechts 143g, waarmee hij lichter is dan zowel de Pixel 3a als de iPhone SE. Zijn lichtheid werd bereikt door een polycarbonaat behuizing, maar dat zorgt er tegelijk voor dat hij goedkoper aanvoelt.

Misschien ziet je dat niet als een probleem, vooral gezien de prijs, maar voor dezelfde prijs kan je wel metalen en met glas omhulde toestellen krijgen die er veel duurder uitzien en aanvoelen. Het pluspunt is dat er minder glas is dat kapot kan gaan.

Je vindt de mintgroene geaccentueerde aan/uitknop aan rechterkant van de handset met een zwarte volumeschakelaar daar net onder. De simkaartsleuf zit aan de andere kant en ondersteunt een enkele simkaart.

Afbeelding 1 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 10 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 10 (Image credit: TechRadar)

Onderaan de Pixel 4a vind je een USB-C 3.1-poort in het midden, met daarnaast een microfoon en luidsprekerroosters. De naar beneden gerichte luidspreker werkt met een tweede luidspreker net boven het display om je van stereogeluid te voorzien.

Een functie die de Google Pixel 4a heeft overgenomen van zijn voorganger - en iets wat het vlaggenschip van de 4-serie niet heeft - is een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, die hier bovenaan zit.

Een andere functie die hij van de Pixel 3a heeft overgenomen is de vingerafdrukscanner achteraan. Google liet de vingerafdrukscanner voor de Pixel 4 en 4 XL vallen en koos alleen voor gezichtsherkenning en wij zijn blij dat de scanner hier terugkeert. Hij valt comfortabel onder je wijsvinger en de scanner zelf werkt ook nauwkeurig en snel. Het nadeel is dat er hier geen ondersteuning is voor gezichtsherkenning.

Over het geheel genomen heeft de Pixel 4a een minimalistisch ontwerp, met de centraal geplaatste vingerafdrukscanner en het vierkante camerablok in de linkerbovenhoek als enige opvallende punten aan de achterzijde.

Gezien het feit dat de telefoon slechts één camera achteraan heeft, lijkt de grootte van het camerablok een beetje overdreven, maar het is vermoedelijk een bewuste keuze van Google om het ontwerp te laten lijken op dat van de Pixel 4.

(Image credit: TechRadar)

Display

5,81-inch OLED-display met FHD+ resolutie en HDR-ondersteuning

Punch-hole camera linksboven

Helder, duidelijk en responsief

Zoals we al hebben vastgesteld, is het display groter (0,2 inch) dan het scherm van de Pixel 3a, maar Google heeft de schermranden hier bijna volledig weggewerkt. Dit is ook de eerste Pixel-smartphone met een punch-hole in het display en een bijna randloos ontwerp.

Terwijl Google zegt dat het de bezels op de Pixel 4a heeft verwijderd, zie je nog steeds een iets dikkere rand onderaan het scherm. Toch zorgt het voor een esthetische afwerking en hoewel de selfie-camera in de notificatiebalk zit, heb je nog steeds voldoende ruimte voor meldingen.

Het scherm wordt beschermd door Gorilla Glass 3, dat het zou moeten beschermen tegen kleine krassen, maar het is niet de meest duurzame versie van het geharde glas. De OnePlus Nord maakt bijvoorbeeld gebruik van de vijfde generatie aan zowel de voor- als achterkant.

Het gebruik van het oudere glas is een duidelijke kostenbesparende maatregel van Google, maar zolang je redelijk voorzichtig bent met de telefoon zou dit geen probleem moeten zijn.

(Image credit: TechRadar)

Het 5,81 inch scherm is een OLED-paneel met een Full HD+ resolutie van 1080 x 2340, wat overeenkomt met een pixeldichtheid van 443ppi, en een beeldverhouding van 19,5:9.

Het scherm geeft je heldere en kleurrijke beelden. Dankzij het kleine formaat van de smartphone is het ook mogelijk om vrijwel alle hoeken van het scherm te bereiken met één hand.

De Google Pixel 4a beschikt ook over een always-on display, dat permanent de tijd, de datum, het batterijniveau, het weer en andere informatie weergeeft, afhankelijk van de situatie. Als je bijvoorbeeld een alarm hebt ingesteld, toont het je volgende alarm, en als je naar muziek luistert op de Pixel 4a toont het je de naam van het nummer en de artiest.

(Image credit: TechRadar)

Camera

Twee camera’s: 12,2MP achteraan, 8MP vooraan

Indrukwekkende beeldverwerking

Night Sight produceert degelijke nachtfoto’s

De Google Pixel 4a delft het onderspit op het vlak van aantal camera's: een aan de achterkant en een aan de voorkant. Er zijn niet veel andere smartphones met zo weinig camera's, vooral in de drukke middenklasse, waar fabrikanten de neiging hebben om camera's rond te strooien als confetti.

Op de achterkant krijg je een 12.2MP camera met een f/1.7 diafragma en een 84-graden gezichtsveld. Hij kan 4K video opnemen bij 30fps, 1080p bij 30fps, 60fps en 120fps, en 720p bij 30fps, 60fps en 240fps.

Hoewel het er op papier misschien niet indrukwekkend uitziet, kan deze hoofdcamera nog steeds het hoofd boven water houden.

De Pixel 4a maakt fotograferen eenvoudig en in combinatie met de intelligente softwareverwerking van Google, krijg je meestal een geweldige foto als eindresultaat.

(Image credit: TechRadar)

Als je iets anders wilt, kun je kiezen uit een handvol modi, waaronder panorama en portret, waarvan de laatste een achtergrondonscherpte-effect produceert met behulp van pure AI, omdat er geen dieptesensor op de Pixel 4a aanwezig is.

De resultaten van beide zijn goed, en de portretmodus is vooral goed gezien de relatief eenvoudige hardware die wordt aangeboden. Voor een toestel op dit prijspunt zijn de foto’s erg indrukwekkend.

Ben je vergeten over te schakelen naar de portretmodus? Je kunt een bokeh-effect toepassen op foto's die je al hebt gemaakt - zelfs foto's van jaren geleden die met een ander apparaat zijn gemaakt - door naar de Foto's-app te gaan, te tikken op “Bewerken” en dan de schuifregelaar gebruiken om het effect te creëren.

We hebben het geprobeerd met een paar foto's die we hadden gemaakt tijdens het testen van de OnePlus Nord een paar weken eerder en de Pixel 4a was in staat om de achtergrondvervaging toe te passen op de foto's zonder al te veel moeite.

Als je een scène fotografeert die te donker of te licht is, kun je op een problematisch deel van het beeld tikken om de dubbele belichtingsknoppen op te roepen en de helderheid van dat ene deel van het beeld aan te passen als onderdeel van de Pixel 4a's Live HDR+ plus functie. Dit geeft je een live-preview, voor een beter beeld van hoe de uiteindelijke foto eruit zal zien.

(Image credit: TechRadar)

Je wordt ook gevraagd om van modus te wisselen als de smartphone een laag lichtniveau detecteert, waarbij de camera-app suggereert om Night Sight te proberen in plaats van de standaard camera-optie.

Night Sight is een van de beste nachtmodi die we op een smartphone hebben gebruikt, en hoewel de hardware en de verwerkingskracht van de Pixel 4a niet op hetzelfde niveau zitten als bij zijn duurdere broers, zijn de resultaten alsnog erg goed.

Er is een dramatisch verschil tussen de standaard cameramodus en Night Sight: Foto's zijn aanzienlijk helderder, maar meestal op een manier die er niet al te kunstmatig uitziet. Je moet de Pixel 4a dan een paar seconden stilhouden, omdat Night Sight de scène op verschillende belichtingsniveaus vastlegt.

Buiten werkt het veel beter en zolang er een soort lichtbron is (het hoeft echt niet veel te zijn), kun je duidelijke foto’s maken, hoewel details soms kunnen wegvallen. Night Sight kan ook binnenshuis worden gebruikt, maar daar zien de beelden er vaak korreliger uit.

(Image credit: TechRadar)

Met slechts één enkele camera achteraan biedt de Pixel 4a geen optische of hybride zoom, maar vertrouwt hij alleen op zijn artificiële intelligentie om je tot 7x digitale zoom te geven. Over het algemeen zijn foto’s met 2x zoom nog degelijk, maar daar stopt het dan ook.

Night Sight heeft een extra modus ingebouwd: astrofotografie, die debuteerde op de Pixel 4, en er zijn verschillende criteria waaraan je moet voldoen om dit te laten werken.

Ten eerste moet je 's nachts buiten zijn moet het donker zijn - en dan bedoelen we echt donker. In onze woonwijk was het door de lichtvervuiling niet donker genoeg (zelfs niet om 23.00 uur) om de astrofotografiemodus te activeren.

Ten tweede moet je een plek vinden om de Pixel 4a te laten rusten als hij naar de sterren wijst, en als je van plan bent om de Night Sight, en met name astrofotografie, vaak te gebruiken, dan raden we aan om te investeren in een kleine statief. Met de losse hand zal je niet ver komen hier.

Ten derde heb je wat geduld nodig. Als je je geschikte donkere locatie hebt gevonden en de Pixel 4a rotsvast en naar de hemel wijst, staat er na een paar seconden 'astrofotografie aan' op het scherm. Druk op de sluitertoets en de smartphone gaat verder om je foto vast te leggen. Dit kan tussen de één en vijf minuten duren, dus beweeg de telefoon niet te vroeg.

(Image credit: TechRadar)

Er zit ook slechts één enkele camera aan de voorkant van de Google Pixel 4a: een 8MP, f/2.0 camera met een gezichtsveld van 84 graden die maximaal in 1080p bij 30fps video kan opnemen.

Er is de verplichte portretmodus, die achtergrondvervaging kan toepassen op selfies en Night Sight is ook beschikbaar op de frontcamera. Wij vonden alleszins dat dit goed werkte toen we probeerden een selfie te nemen bij weinig licht.

Over het geheel genomen is de camera aan de voorkant op de Google Pixel 4a van goede kwaliteit, en krijg je kleurrijke en gedetailleerde selfies.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 2 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 3 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 4 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 5 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 6 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 7 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 8 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 9 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 10 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 11 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 12 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 13 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 14 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 15 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 16 van 17 (Image credit: TechRadar) Afbeelding 17 van 17 (Image credit: TechRadar)

Batterijduur

Zou een volledige dag moeten meegaan

Geen draadloos laden, 18W-snellader in de doos

Gaming en video’s slurpen batterij snel leeg

De Google Pixel 4a wordt geleverd met een batterij van 3.140mAh, die groter is dan die van zijn voorganger, en veel groter dan de 1.812mAh batterij in de nieuwe iPhone SE.

Google beweert dat je dankzij de Adaptive Battery technologie tot 24 uur batterijduur uit één enkele lading kunt halen, al is dat niet helemaal gelukt.

We zagen dat de Pixel 4a de neiging had om een volledige dag (van 7 uur 's ochtends tot 23 uur 's avonds) met gemiddeld gebruik door te komen, maar ’s nachts hielden we soms maar enkele procentjes over.

Dit was met de always-on display geactiveerd en het uitschakelen ervan resulteerde in een iets betere batterijduur, hoewel we de dag nog steeds op 20% of lager eindigden. Kortom, de Pixel 4a is een smartphone die je elke nacht moet opladen.

(Image credit: TechRadar)

De batterij gaat vooral snel leeg bij het gamen of het afspelen van video's. Drie uur gamen plus drie uur muziek streamen over Spotify via een Bluetooth-hoofdtelefoon was genoeg om ’s avonds naar onze oplader te grijpen.

Er is hier geen ondersteuning voor draadloos laden - geen grote verrassing gezien de prijs - maar je krijgt wel een 18W oplaadblok meegeleverd in de doos van de Pixel 4a.

In onze tests heeft de Google Pixel 4a na 15 minuten snelladen ongeveer 20% van de batterij terug, terwijl we na 30 minuten ongeveer 35% hadden. Dit is redelijk, maar veel concurrenten bieden inmiddels hogere snelheden aan.

(Image credit: TechRadar)

Prestaties en software

Snapdragon 730, 6GB RAM, 128GB opslag

Stock Android 10

Google Assistant prominent aanwezig

De Google Pixel 4a wordt geleverd met genoeg kracht om ervoor te zorgen dat je alles kunt doen wat je wilt. Je krijgt een Snapdragon 730 chipset, 6GB RAM en 128GB opslagruimte (waarvan ongeveer 108GB daadwerkelijk beschikbaar is).

Deze specificaties zijn meer dan acceptabel voor de prijs van de Pixel 4a, maar er ontstaat een probleem als je gaat rondkijken, omdat de Google Pixel 4a in termen van het specs op een aantal manieren wordt overtroffen door rivalen. Er zijn tal van vergelijkbare toestellen met nieuwere chipsets, meer RAM, en een verscheidenheid aan opslagmogelijkheden om nog maar te zwijgen van een hele reeks camera's.

De Pixel 4a kan elke app of elk spel dat je uitvoert aan, maar het kan zijn dat het voor sommige games een seconde of twee langer duurt om te laden dan je zou willen. PUBG, bijvoorbeeld, draait op HD-graphics en met de framerate ingesteld op hoog, maar het menu inladen duurt bijvoorbeeld iets langer.

(Image credit: TechRadar)

De Pixel 4a wordt geleverd met Android 10, dat goed draait en gemakkelijk te gebruiken is. Google garandeert je minimaal drie jaar besturingssysteem en beveiligingsupdates voor de Pixel 4a, wat betekent dat de smartphone normaal Android 11, 12 én 13 moet ontvangen.

Zoals op alle Pixel toestellen is er een grote focus op Google Assistant op de Pixel 4a, met meerdere manieren om de spraakassistent op te roepen. Als je gebarenbesturing hebt ingeschakeld, kun je vanuit beide hoeken onderaan het scherm naar binnen vegen om de assistent te activeren, of je kunt de wake woorden 'Hey Google' of 'Okay Google' gebruiken.

(Image credit: TechRadar)

Moet ik de Google Pixel 4a kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop hem als...

je een compacte smartphone wil

Er zijn tegenwoordig niet veel smartphones meer die je met één hand kunt gebruiken, maar de Google Pixel 4a is er één van. Zijn compacte vormfactor, afgeronde hoeken en polycarbonaat behuizing maken hem gemakkelijk vast te houden en te gebruiken.

je verwikkeld zit in het Google-ecosysteem

Als je volledig verwikkeld bent in het ecosysteem van Google, Google Assistant omarmt en de slimme luidsprekers van het bedrijf in je huis gebruikt, dan past de Pixel 4a vrij naadloos in je setup. Voor degenen die bekend zijn met 'Okay Google'-commando's is de Pixel 4a slechts een uitbreiding van wat je al weet.

je een betaalbare no-nonsense smartphone wil

De twee camera's op de Google Pixel 4a bieden misschien niet de grootste flexibiliteit op dit prijspunt, maar ze bieden wel een gemakkelijke mik-en-klik-ervaring waardoor je meestal met weinig moeite kwalitatieve foto's kunt maken.

Koop hem niet als...

je het meeste waar voor je geld wil

De Google Pixel 4a bevindt zich in een competitief gebied en op papier hij het niet concurreren met de specs van veel van zijn concurrenten. Concurrenten hebben 5G-connectiviteit, meerdere camera's, grotere schermen, meer vermogen, grotere opslagmogelijkheden en eersteklas ontwerpen, waar de Pixel 4a niet tegenop kan.

je veel wil gamen op je smartphone

Terwijl de Google Pixel 4a perfect in staat is om games te draaien, komt dit met een paar compromissen. Het kleinere scherm betekent dat er minder ruimte is en de batterijduur gaat hier flink naar beneden. De telefoon heeft ook gewoon niet dezelfde kracht heeft als zijn concurrenten, wat betekent dat het iets langer duurt om games te laden.