Oppo Find X3 Pro review

Qua specificaties is de Oppo Find X3 Pro makkelijk aan te raden. Dat komt onder meer door het zeer mooie display, de krachtige camera-opzet en cameramodi, de razendsnelle processor, de snellaadtechnologie en meer. Doordat de Find X3 Pro echter best prijzig is, raden we deze smartphone alleen aan voor professionals met een groot budget.

Review in een notendop

De Oppo Find X3 Pro is Oppo’s meest premium vlaggenschip van 2021. Het toestel komt met enkele interessante nieuwe functies en op maat gemaakte technologie op de proppen. Door al deze vernieuwingen is het niet vreemd als we zeggen dat de Chinese fabrikant op termijn de strijd aan kan gaan met Samsung en Apple.

De Find X3 Pro is niets minder dan een super smartphone. Zowel qua functies als in prijs neemt de Pro het op tegen de Samsung Galaxy S21 Ultra en iPhone 12 Pro Max. Het is ook de opvolger van de Oppo Find X2 Pro uit 2020, welke naar onze mening ook zeer sterk is. Hoewel er diverse upgrades te vinden zijn in de Find X3 Pro, is niet alles meteen een verbetering.

Zoals met zoveel smartphones is ons grootste pijnpunt bij dit toestel de prijs. Het is heel erg lastig om een smartphone aan te raden voor de doorsnee consument met zo een hoog prijskaartje. Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel technologie je erin stopt; het is en blijft veel geld. Het is zeker aan te raden om de Find X3 Neo te bekijken (of de Samsung Galaxy S21 of Xiaomi Mi 11) als je een iets scherpere prijs-kwaliteitverhouding zoekt.

Kun je overweg met de flinke prijs van de Find X3 Pro? Dan beschik je over een smartphone die eigenlijk niet veel fout doet. Twee van de drie minpunten die in ons eindoordeel staan (het design en het gebrek van een periscopische camera) zijn eigenlijk subjectieve problemen. Wellicht dat jij de Find X3 Pro juist heel mooi vindt en geen behoefte hebt aan een periscopische camera.

De Oppo Find X3 Pro zet de trend van Oppo-vlaggenschepen voort en is uitgerust met een zeer mooi display. Dankzij de nieuwe softwaretechnologie genaamd Full-Path Color Management System is het display beter dan ooit tevoren. De technologie zorgt ervoor dat video’s en foto’s die je opneemt of streamt niet aangetast of getweakt worden als ze op het display worden getoond. Je hebt dus geen last van vervelende artefacten.

Verder zijn we fan van de camera-opzet. De Find X3 Pro maakt gebruik van nieuwe camera’s (en met nieuw bedoelen we écht nieuw). De primaire camera en groothoeklens zijn afkomstig van Sony en groter dan de gemiddelde smartphonesensor. Verder is er een ‘microlenscamera’ die super-close-up foto’s kan maken, gevuld met kleine details. Verderop in onze review vind je hier voorbeelden van terug.

De smartphone mist wel de periscopische camera die we kennen van Oppo, onder andere van de Find X2 Pro. Voor de beste zoomfoto’s moet je dus niet bij de Find X3 Pro zijn.

ColorOS, de Android-softwareschil van Oppo, is wederom aanwezig bij de Find X3 Pro. Dankzij de vele aanpassingsmogelijkheden is ColorOS zeer prettig in gebruik. Het aantal aanpassingsopties overstijgt ‘stock’ Android en diverse alternatieve schillen. Houd je ervan om de hele dag met diverse instellingen te spelen? Dan is de Find X3 Pro een interessante optie.

Verder vinden we het prettig om te zien dat het vlaggenschip van Oppo niet dezelfde fouten maakt als enkele andere concurrenten. Zo is de batterijduur prima, werkt de vingerafdrukscanner onder het display goed en komt de smartphone met meer dan genoeg opslagcapaciteit op de markt.

De Find X3 Pro verdient met gemak een plekje in onze lijst met beste smartphones. Er zijn namelijk weinig écht grote minpunten op te noemen. Niet iedereen zal de hoge prijs willen slikken, maar buiten dat is het een toptelefoon om dol op te zijn.

Oppo Find X3 Pro prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Future)

De Oppo Find X3 Pro ligt vanaf 22 maart in de winkels. Het toestel krijgt een adviesprijs mee van 1.149 euro. Daarvoor krijg je 256GB opslagcapaciteit en 12GB RAM. Er is geen andere opslagversie beschikbaar.

Door deze prijs komt de Oppo Find X3 Pro ongeveer honderd euro onder de prijs van zijn grootste concurrenten te zitten, namelijk de iPhone 12 Pro Max (1.259 euro) en de Samsung Galaxy S21 Ultra (1.249 euro).

Design

Wellicht dat niet iedereen het hiermee eens is, maar wij vinden de Oppo Find X3 Pro minder aantrekkelijk dan de Find X2 Pro. Dat is ook lastig aan de ene kant, want naar onze mening was en is laatstgenoemde nog altijd een van de mooiste toestellen op de markt. Desalniettemin vinden we het jammer dat Oppo geen vervolg heeft kunnen geven aan het mooie design van zijn 2020-vlaggenschip.

Waarom we dit zeggen? De Find X2 Pro kwam op de markt als keramische versie en een variant met veganleer, beschikt over een gebogen 'waterval-ontwerp' en gebruikt een complementaire tweetonige kleur. De Find X3 Pro heeft niets van dat alles. Het is zeker geen lelijke smartphone en we zouden meer complimenteus zijn als de Find X2 Pro niet zou bestaan, maar dat doet hij wel.

De Oppo Find X3 Pro kent afmetingen van 163,6 x 74 x 8,26 millimeter. Hij is een tikkeltje minder groot dan zijn voornaamste concurrenten, maar nog altijd een behoorlijk grote smartphone te noemen. Met een gewicht van 193 gram moet het toestel nog enigszins te gebruiken zijn met één hand. Verder is telefoon voorzien van een IP68-certificering, wat betekent dat hij stof- en waterbestendig is.

De smartphone maakt gebruik van een glazen achterkant, welke lichtelijk kromt in de linkerbovenhoek om de camerabult te vormen. Volgens Oppo is het gebogen glas aan de achterkant een technisch hoogstandje. Het voelt inderdaad prettig aan, al vinden wij dat kunstleer veel fijner aanvoelt om vast te houden. De telefoon is verkrijgbaar in Gloss Black en Gloss Blue. Zoals je op de foto's ziet hebben wij laatstgenoemde mogen testen.

(Image credit: Future)

Aan de rechterzijde van het toestel zit de aan/uit-knop, terwijl aan de linkerkant de volumeregelaar te vinden is. Laatstgenoemde vinden we iets lastiger te bereiken wanneer we de smartphone vasthouden. Heb je kleine handen? Dan moet je waarschijnlijk twee handen gebruiken om het volume hoger of lager te zetten. Aan de onderzijde vinden we een USB-C-poort terug, maar geen koptelefooningang.

De Oppo Find X3 Pro heeft een scherm dat wat buigt aan de randen, zoals bij meerdere premium smartphones, maar de randen zijn niet zo extreem gebogen als je wellicht gewend bent. Ook reikt het scherm zelf een stuk minder ver over de randen dan bij de Find X2 Pro. Het toestel ligt dan ook een tikkeltje minder prettig in de hand dan zijn voorganger. Daartegenover staat dan weer dat het risico op ongewenste touch-registraties is beperkt.

Display

De Oppo Find X3 Pro maakt gebruik van een 6,7 inch AMOLED-display met een QHD+ (3216 x 1440) resolutie en een piekhelderheid van 1300 nits. Het scherm is ontzettend prettig om naar te kijken en biedt krachtige kleuren gecombineerd met een sterk contrast.

De ververssnelheid van het display bedraagt maximaal 120Hz. In het instellingenmenu kun je kiezen tussen de standaard 60Hz of een variabele ververssnelheid die schommelt tussen de 10Hz en 120Hz, afhankelijk van wat je aan het doen bent. In de praktijk merk je het eigenlijk niet als de ververssnelheid naar beneden wordt aangepast, aangezien deze functie enkel wordt beperkt als er geen voordeel is aan een hoge ververssnelheid. Denk hierbij aan het lezen van een e-book. Ook bespaart deze functie veel accusap.

(Image credit: Future)

Oppo is met name ontzettend trots op de kleurweergave van de Find X3 Pro. Het is het eerste toestel ooit met een scherm dat 1 miljard kleuren kan herkennen. Dat is veel beter dan de concurrentie en toont meer dan 100 procent van het DCI-P3 kleurengamma. Daarbovenop is er ondersteuning voor HDR10+ inbegrepen. Om een lang verhaal kort te maken: de kleuraccuraatheid is ontzettend sterk, en menig gebruiker zal zeker deze boost in kwaliteit opmerken.

Een andere interessante toevoeging is Oppo's Full-Path Color Management System (wat een pakkende naam ook). Deze technologie zorgt ervoor dat wat je ook vastlegt, streamt of downloadt, de kwaliteit niet wordt aangetast of op negatieve wijze wordt getweakt. Zo blijft de contentkwaliteit net zo goed als het bedoeld is.

Net als met de kleurgammafunctie zal ook niet iedereen hiervan ondersteboven zijn, maar voor de puristen onder ons is dit zeker een leuke toevoeging.

Camera's

(Image credit: Future)

De Oppo Find X3 Pro maakt gebruik van vier camera's aan de achterzijde: een primaire 50MP-camera met f/1,8, een 50MP-groothoekcamera met f/1,8, een 13MP-telefotocamera met f/2,4 en een 3MP-microlens met f/3,0. Aan de voorzijde vinden we een 32MP-frontcamera met f/2,4 terug.

Zoals de specificaties uitwijzen, gebruiken de primaire en groothoekcamera dezelfde sensoren, speciaal gemaakt door Sony voor Oppo. De sensorgrootte is relatief groot, waardoor deze veel licht en kleur kan 'zien', met als gevolg mooiere foto's. Doordat dezelfde sensor wordt gebruikt, lijken plaatjes van de twee belangrijkste camera's ook op elkaar. Dit verschilt namelijk vaak merkbaar bij de concurrentie.

Foto's geschoten met de primaire camera zien er, zoals je hier beneden kunt zien, heel goed uit. Ze zijn strak, kleurrijk en beschikken over meer dan genoeg detail. Standaard schiet je plaatjes in 12,5MP door de pixel binning-technologie (welke vier pixels in één combineert voor meer licht per pixel en dus betere foto's). Er is ook een aparte 50MP-modus, mocht je daar de voorkeur aan geven.

(Image credit: Future)

De nachtmodus van de Oppo Find X3 Pro werkt goed in diverse omstandigheden. In zeer donkere omgevingen wordt het onderwerp helderder terwijl de belichting van de achtergrondverlichting wordt verminderd. Bij sommige opnamen gaven we echter de voorkeur aan donkere opnamen die zonder nachtmodus waren gemaakt, omdat het contrast tussen de donkere en de lichte delen dan duidelijker was.

Aangezien de groothoekcamera dezelfde sensor gebruikt, zien plaatjes er met deze camera hetzelfde uit qua helderheid als de primaire sensor. Er is verder behoorlijk weinig sprake van vervorming, iets waar dit soort camera's vaak patent op lijken te hebben. Dezelfde sensor gebruik je ook voor macrofoto's.

De telefotocamera vinden we eigenlijk de minste van de gehele camera-opzet. Hij is zeker niet slecht, maar simpelweg niet zo goed als we gewend zijn van de periscopische camera waarover de Find X2 Pro beschikt. Zeker wanneer je ver inzoomt is het verschil in kwaliteit merkbaar. De telefotocamera ondersteunt 3x optische, 5x hybride en 20x digitale zoom.

Afbeelding 1 van 5 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 Standaard fotomodus (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 5x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 20x zoom (Image credit: Future)

Foto's met 3x zoom zien er goed uit, beschikken over genoeg detail en helderheid. Spring echter over op 5x zoom en het kleurprofiel van de afbeeldingen verandert af en toe dramatisch. Foto's met 20x zoom ziet er nog altijd beter uit dan bij de nodige andere smartphones, maar nog altijd een beetje wazig.

Als je niet meteen weet wat een microlens precies is of doet, wees dan gerust: je bent zeker niet de enige. Het is ook niet iets wat je dagelijks tegenkomt bij een smartphone. Het is in principe een lens die ervoor gemaakt is om super-close-up foto's te maken van kleine details, zoals van stoffen of texturen, dankzij 60x zoom. Je kunt het zien als een extreme versie van een macrocamera.

Om een microscopische foto te maken, selecteer je de bijbehorende modus en leg je het plat op een oppervlak (of je houdt het tegen een object aan als platleggen niet werkt). Een lichtgevend ringetje rondom de lens zorgt ervoor dat het object genoeg belicht wordt. Via deze modus hebben we onder meer foto's gemaakt van de textuur van doeken, zaadjes, en zelfs individuele LED's van een computerscherm. De modus is super leuk om mee te spelen, aangezien er een niveau van detail wordt vastgelegd wat het menselijke oog zelf niet kan.

De 32MP-frontcamera schiet eveneens mooie, heldere plaatjes in hoge resolutie. De inbegrepen portretmodus vermeden we af en toe echter, omdat deze modus af en toe te extreem aan de slag ging met de belichting, met 'te' dramatische foto's tot gevolg. Aantekening: dit was enkel een probleem in omgevingen met veel licht.

(Image credit: Future)

De smartphone is in staat om video's op te nemen in maximaal 4K met 60 frames per seconde aan de achterzijde en 1080p met 30 frames per seconde aan de voorzijde. Beide camera's geven je de optie om een scherptediepte-effect toe te passen in filmpjes. Dat is geen optie die veel concurrenten bieden. In onze videoreview zie je hoe video's eruit komen te zien, zowel met als zonder deze speciale modus.

Nieuw is de modus 'Film'. Dit is eigenlijk de pro-modus bij fotografie maar dan voor video. Het laat je ontzettend veel tweaken aan de instellingen, zoals belichtingswaarde, ISO, witbalans en meer. Het lijkt op Sony's Cinema Pro-app voor zijn eigen telefoons. Het is super handig voor mensen die professioneel video's opnemen of weten wat te doen met al deze instellingen, terwijl anderen het waarschijnlijk liever bij de standaard videomodus willen houden.

In tegenstelling tot sommige andere vlaggenschepen heeft de Find X3 Pro geen enorme keuze aan cameramodi buiten de modi die we hebben beschreven. Er zijn er wel een paar die de meeste telefoons hebben, zoals panorama, pro-modus, dual-view video, timelapse en slowmotion.

Voorbeeldfoto's camera

Afbeelding 1 van 8 Een standaard foto met voldoende licht (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 8 Foto met de nachtmodus (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 8 Standaard foto (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 8 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 8 Microscopische foto's van linnen lakens (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 8 Selfie met portretmodus (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 8 Selfie zonder portretmodus (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 8 Macrofoto van pizza (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

Zoals met zoveel 2021-vlaggenschepen maakt de Oppo Find X3 Pro gebruik van de Snapdragon 888-chipset. Dit is de beste processor waarover een Android-smartphone op het moment van de release kan beschikken.

Deze krachtige smartphone zorgt in Geekbench 5 bij de benchmarktest dan ook voor een topscore van 3257 neer, waardoor de Find X3 Pro bijna helemaal bovenaan staat.

Dat gezegd hebbende: er zijn toestellen met de Snapdragon 865 aan boord die iets betere prestaties leverden, zoals de OnePlus 8 en Motorola Edge Plus, welke respectievelijk 3401 en 3344 scoorden.

De Xiaomi Mi 11 met Snapdragon 888 overtreft de Oppo Find X3 Pro met een significantere trap. De andere Chinese topper scoorde namelijk 3569 in de multi-core test. In de praktijk zijn de verschillen tussen al deze toptelefoons vrij minimaal. Waarschijnlijk zal je het verschil zelf niet of nauwelijks (kunnen) opmerken.

Verder beschikt de Oppo Find X3 Pro over 12GB RAM en 256GB aan intern opslaggeheugen. Dat is voor de meesten meer dan genoeg opslagcapaciteit, maar onthoud dat deze telefoon qua geheugen niet uit te breiden is door middel van een microSD-kaartje. Er is wel ruimte voor twee simkaarten.

(Image credit: Future)

De Oppo Find X3 Pro leent zich uitstekend om te gamen, dankzij de sterke chipset en 12GB RAM, alsook het mooie display. Verder is er een Game Space-modus aanwezig die notificaties dempt en de boel optimaliseert terwijl je aan het gamen bent.

De door Dolby getunede luidsprekers produceren een bovengemiddeld geluid, ideaal voor bij het spelen van games of het bekijken van films. Wel moeten we hierbij zeggen dat de speaker aan de onderzijde merkbaar luider is dan die aan de bovenzijde. Dit effect komt de algehele geluidsbeleving niet echt ten goede.

Software

De meeste Android-smartphones gebruiken hun eigen Android-schillen, en bij Oppo is dat niet anders. Bovenop Android legt Oppo zijn eigen ColorOS-schil. Zoals met vrijwel alle schillen past ook deze het uiterlijk van de interface grondig aan. Buiten deze aanpassingen komt ColorOS met tal van interessante toevoegingen om de smartphone nog meer naar eigen hand te kunnen zetten.

Standaard gezien kent ColorOS een vrij eigenzinnig design, met felle kleuren, ronde app-icoontjes en vensters, en het lettertype is sans serif. Of je daarvan houdt, hangt af van je eigen smaak.

(Image credit: Future)

Er zijn tal van opties die we ook terugzien bij andere smartphones: widgets, live wallpapers, menutransities en meer. Er zijn ook de nodige aanpasbare features die je niet terugziet bij menig smartphone: geavanceerde menu layout-opties, de optie om je eigen always-on display te maken, diverse manieren om het uiterlijk van app-icoontjes te veranderen en meer. Het is zeker voor de fanatici onder ons leuk om het toestel volledig naar eigen hand te kunnen zetten.

Dankzij de bovengenoemde specificaties voelt navigeren op de Find X3 Pro snel aan. Het wisselen tussen diverse apps of multitasken is verder een eitje voor deze smartphone.

Er is ook een vingerafdrukscanner op het scherm, en die is behoorlijk snel in gebruik. Soms zagen we de indicator nauwelijks onze vinger scannen voordat het scherm ontgrendeld werd.

Batterijduur

Veel vlaggenschepen hebben het probleem dat de batterijduur wat teleurstelt. Dat de batterijduur juist bij de beste smartphones van de markt niet zo goed is, vinden we niet heel vreemd: al die innovatieve technologie kost vaak heel wat accusap. Gelukkig is de batterijduur van de Oppo Find X3 Pro met een accucapaciteit van 4.500mAh prima te noemen.

(Image credit: Future)

In onze testperiode wist de Oppo Find X3 Pro het bij licht tot regulier gebruik makkelijk een volle dag uit te houden. Ga je echter urenlang intensief aan de slag met het spelen van games, bekijken van video's en hou je ervan om te multitasken? Dan is het goed mogelijk dat de smartphone binnen 12 uur genoeg van je heeft. Dat is echter niet meer dan logisch. Twee volledige dagen op één cyclus lijkt echter wat te hoog gegrepen te zijn voor de Find X3 Pro.

Het opladen vindt plaats met een snelheid van maximaal 65W. Dat is gelijk aan wat de Find X2 Pro aankan, maar nog altijd behoorlijk indrukwekkend. Er zijn maar weinig smartphones die dit kunnen overtreffen. Het duurt ongeveer 40 minuten voordat het toestel volledig is opgeladen.

We vinden het prettig om te zien dat er een slimme laadmodus in de Find X3 Pro zit. Leg je de Find X3 Pro voor het slapen gaan aan de oplader, dan zal deze zich langzaam aan vullen met accusap. De 100 procent wordt pas bereikt net voordat je opstaat. Dit zorgt ervoor dat de accucapaciteit zo lang en zo goed mogelijk behouden blijft.

In tegenstelling tot de Oppo Find X2 Pro ondersteunt de Find X3 Pro wel 30W draadloos laden. 30W is een flinke snelheid voor een smartphone; er zijn genoeg (goedkopere) toestellen die bedraad niet eens zo snel kunnen worden opgeladen. Omgekeerd draadloos opladen behoort eveneens tot de mogelijkheden, zodat je met de Find X3 Pro andere draadloos oplaadbare producten kunt opladen.

Moet ik de Oppo Find X3 Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je de Find X3 Pro kunt betalen

De Oppo Find X3 Pro is een bijzonder goede smartphone. Heb je zoveel geld over voor een toestel? Dan is deze telefoon zeker het overwegen waard.

Je ervan houdt om een smartphone naar je hand te zetten

De aanpassingsopties zijn vrijwel eindeloos bij de Find X3 Pro. Ook vind je tal van unieke features terug in het instellingenscherm.

Je een fonkelend display zoekt

Dankzij het brede kleurengamma en het Full-Path Color Management System is het display van de Find X3 Pro een lust voor het oog. De kleuraccuraatheid is bijzonder sterk.

Koop hem niet als...

Je ervan houdt om zoomfoto's te maken

De microscopische camera is een leuke toevoeging, maar voor 'reguliere' zoomfoto's zijn er betere smartphones te vinden, zoals de Samsung Galaxy S21 Ultra.

Je de Find X2 Pro voor een scherpe prijs kunt kopen

De Oppo Find X3 Pro is op diverse vlakken een verbeteringen, maar zijn voorganger beschikt (naar onze mening) over een mooier design en een handige periscopische camera. Mocht je dit toestel voor een scherpe prijs op de kop kunnen tikken, moedigen we dat zeker aan.