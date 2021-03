De Xiaomi Mi 11 is een van de beste premium smartphones van dit moment. Het is er dan ook zeker een om te overwegen. Op vrijwel elk aspect vind je topspecificaties terug. Er zit een razendsnelle chipset onder de motorkap, er is een scherm met hoge resolutie en verschillende modi inbegrepen, en in de camera-app vind je functies terug die concurrenten missen. Het is alleen jammer dat de verre van sterke batterijduur en matige vingerafdrukscanner onder het display afbreuk doen aan deze verder puike telefoon.

Review in een notendop

De concurrentie tussen Xiaomi en Samsung is nog niet eerder zo uitgesproken geweest als dit jaar. Het jaar waarin Samsung besluit om enkele van zijn vlaggenschepen uit te rusten met mindere specificaties (en een scherpere prijs), komt Xiaomi juist met een krachtigere opvolger van de Mi 10 op de proppen.

Bij de lancering van de Xiaomi Mi 11 wist de fabrikant met trots te vertellen dat het op dit moment de op twee na grootste smartphoneverkoper ter wereld is. Samsung staat vooralsnog eenzaam bovenaan, ook ver boven Apple, maar Xiaomi komt met rasse schreden dichterbij.

De Xiaomi Mi 11 is het eerste vlaggenschip van de Chinese fabrikant in 2021. Het is misschien ook wel meteen het belangrijkste toestel van Xiaomi dit jaar. Alle spotlights staan bij de release in ieder geval op de Mi 11 gericht, aangezien er geen Xiaomi Mi 11 Pro naast is gepresenteerd.

De Mi 11 brengt tal van upgrades met zich mee ten opzichte van zijn voorganger, de Mi 10. Het is een grote stap voorwaarts, terwijl de S21 van concurrent Samsung juist op enkele vlakken een downgrade is van de S20.

De upgrades zijn het meest duidelijk op het gebied van het display. De Mi 11 maakt gebruik van een 120Hz QHD+ display, wat merkbaar scherper is dan het FHD+ display van de Mi 10. Daarnaast zijn er tal van andere upgrades te vinden, waaronder de sterke 'AI imagine engine'. Deze functie optimaliseert automatisch de resolutie of framerate van datgene waar je naar zit te kijken. Verder is er ondersteuning voor een HDR-modus en zijn er diverse helderheids- en leesmodi.

Ook de audioprestaties zijn verbeterd. Door samen te werken met Harman Kardon klinkt het geluid een stuk beter dan bij de Mi 10. Verder is er een chipset aanwezig die in onze benchmarks uiterst sterk scoort. Er zijn nieuwe videomodi die erg leuk zijn om te gebruiken, en is er ondersteuning voor razendsnel bedraad en draadloos laden.

Een unieke functie van de Xiaomi Mi 11 is de 5MP-telemacrocamera, waarmee je close-ups schiet van objecten. De camera is makkelijk in gebruik en maakt mooie foto's, stukken beter dan de concurrentie op dit moment.

(Image credit: Future)

De Xiaomi Mi 11 is echter niet perfect. Zo vinden we de batterijduur van het beestje toch behoorlijk matig. We moesten enkele features van het toestel af en toe uitschakelen, om ervoor te zorgen dat de smartphone een hele dag meekon op één cyclus. Wil je constant van al het moois gebruikmaken wat de Mi 11 te bieden heeft, houd dan een oplader bij je in de buurt.

In onze Xiaomi Mi 10 Pro-review klaagden we over de trage vingerafdrukscanner. Hetzelfde probleem doet zich voor bij de Mi 11. De scanner merkt af en toe onze eerste aanraking niet eens op, wat het toestel soms wat frustrerend maakt in gebruik. Ook moeten we niet vergeten dat de softwareschil van Xiaomi behoorlijk anders is als je gewend bent van wat meer 'Europese' software.

De Xiaomi Mi 11 is aan het eind van de streep een degelijke smartphone, maar zeker niet foutloos. Voor veel consumenten is het misschien wel de beste keuze in het high-end segment, dankzij de sterke camera's, het mooie display en de snelle prestaties. De hierboven genoemde kritiekpunten zorgen er echter voor dat waarschijnlijk niet iedereen fan zal zijn van het toestel.

Xiaomi Mi 11 prijs en releasedatum

De Xiaomi Mi 11 is sinds eind februari 2021 verkrijgbaar in de Benelux, om precies te zijn sinds 26 februari. De adviesprijs bedraagt 849 euro. Daarvoor krijg je een versie met 256GB aan opslaggeheugen en 8GB RAM.

De Xiaomi Mi 11 is beschikbaar in twee verschillende kleuren: Midnight Gray en Horizon Blue.

(Image credit: Future)

Design

De Xiaomi Mi 11 is niet de grootste smartphone van Xiaomi. Die eer gaat naar de Xiaomi Mi 10T Pro. Desalniettemin is de 11 met afmetingen van 164,3 x 74,6 x 8,1 millimeter zeker geen kleine jongen. Met 196 gram is hij een tikkeltje aan de zware kant, al valt het mee gezien de grootte.

De Xiaomi Mi 11 is zoals de meeste smartphones lang en smal, alhoewel niet zo smal als de nieuwe Sony-smartphones. Ondanks zijn grootte is de Mi 11 nog enigszins comfortabel met één hand te gebruiken. Heb je relatief kleine handen, dan zal dit echter alsnog een lastige opgave worden.

Aan de onderzijde zit een USB-C-poort, maar geen koptelefooningang. Aan de rechterrand vinden we een aan/uit-knop en volumeregelaar terug, en er zit een infraroodsensor aan de bovenzijde. Met laatstgenoemde kun je de Mi 11 als afstandsbediening gebruiken voor onder meer je airco of televisie.

De Xiaomi Mi 11 kent een glazen voor- en achterzijde, met daartussen een aluminium frame. Het glas heet Gorilla Glass Victus, waarvan de fabrikant zegt dat de technologie extra beschermend is. Aangezien glas doorgaans fragiel is, verwelkomen we altijd wat extra stevigheid. In onze testperiode zijn er in ieder geval geen krassen op de behuizing gekomen.

(Image credit: Future)

De camerabult van de Xiaomi Mi 11 is vrij uniek te noemen: het geheel is namelijk gelaagd. Elke sensor steekt uit de bult met een afwijkende grootte van de ander. Gelukkig steekt het bijzondere blok van de Mi 11 zelf niet al te veel uit. Het is naar onze mening een geslaagde manier om het op designvlak toch weer net wat anders te doen dan de concurrentie.

Display

De Xiaomi Mi 11 maakt gebruik van een 6,81 inch scherm, wat het grootste display in tijden is van Xiaomi. De resolutie bedraagt 1440x3200, wat een stap omhoog is van de 1080p-schermen waar het bedrijf zich doorgaans aan vasthoudt. De verversingssnelheid bedraagt 120Hz, wat voor vloeiende beelden zorgt. Daarnaast is er ondersteuning voor HDR10+ en bedraagt de piekhelderheid een oogverblindende 1500 nits.

Het AMOLED-paneel van de Xiaomi Mi 11 is er eentje om in te lijsten. De kleuren zijn zeer levendig te noemen, er is ondersteuning voor HDR10+, en dankzij de 120Hz verversingssnelheid ziet alles er vloeiend en gelikt uit. Je kunt deze functie ook uitschakelen en teruggaan naar het 'standaard' 60Hz, om zo de batterijduur te verlengen.

De smartphone maakt gebruik van een 480Hz touch sampling rate, wat betekent dat aanrakingen ontzettend snel geregistreerd worden. Om het in cijfers uit te drukken: acht keer zo snel als de 'gemiddelde' smartphone. Deze technologie is vooral handig tijdens het gamen, aangezien deze technologie zorgt voor ultraresponsieve gameplay.

(Image credit: Future)

Een ander aspect wat we waarderen is de piekhelderheid van maar liefst 1.500 nits. Dat is ver boven de 500 nits die we doorgaans zien bij telefoons. Het voordeel van deze 1.500 nits is dat je het display van de Mi 11 ook in fel zonlicht makkelijk kunt aflezen. De hoge helderheid verbetert ook het contrast van afbeeldingen op het scherm.

De beste schermfunctie vinden wij vooralsnog de AI-engine. Dankzij een knap staaltje schermtechnologie verbetert de smartphone automatisch foto's en video's die je bekijkt op het toestel. Dit valt het meeste op bij de Super Resolutie en MEMC-functies (Motion Estimation, Motion Compensation) welke automatisch de resolutie verbeteren, alsook de framerate van video's.

De technologie is beter zichtbaar bij video's dan bij foto's, maar het is belangrijk om te weten dat Super Resolutie en MEMC niet tegelijkertijd geactiveerd kunnen worden. In de praktijk werkte de functie niet altijd; soms zagen we tijdens het streamen van een video geen verbetering. In de gevallen waar de technologie werkt, zie je echter meteen een sterke verbetering in resolutie.

Camera's

De camera-upgrades ten opzichte van de Mi 10 zijn zeker aanwezig, maar niet zo extreem als de verbeteringen op andere vlakken.

De Xiaomi Mi 11 maakt gebruik van drie camera's aan de achterzijde: een primaire 108MP-camera met een diafragmagetal van f/1,9, een 13MP-groothoekcamera met f/2,4 en een 5MP-telemacrocamera met f/2,4. Aan de voorzijde zit een 20MP-frontcamera met f/2,2.

De Mi 11 is de vijfde smartphone van Xiaomi die de fabrikant uitrust met een high-res sensor, en alle vijf gebruiken dezelfde Samsung-sensor. Dat betekent niet dat foto's er hetzelfde uitzien. De resultaten van de Mi 11 lijken iets beter te zijn, met een verbeterd contrast en over het algemeen wat lichtere tinten. Dit is waarschijnlijk te danken aan de verbeteringen op het vlak van kunstmatige intelligentie.

De beste foto's schiet je met de Mi 11 in goed verlichte omgevingen. Hoewel foto's in situaties met weinig licht wat ruis hebben, zijn ze nog altijd zeer bruikbaar. Dit komt door het combineren van vier pixels in één (pixel binning), met als gevolg dat er meer licht wordt opgevangen per pixel. Standaard schiet je dan ook 27MP-foto's.

(Image credit: Future)

De 13MP-groothoekcamera hebben we ook al eerder aangetroffen bij Xiaomi-smartphones. Zoals we gewend zijn kun je met deze sensor prima plaatjes schieten als je net wat meer ruimte nodig hebt om een object in beeld te krijgen. Denk hierbij aan een landschap bijvoorbeeld. Foto's zijn, zoals gebruikelijk bij groothoekcamera's, in mindere resolutie en hebben wat minder sterke contrasten dan de primaire sensor, maar het eindresultaat is nog altijd prima.

De meest unieke camera is zonder meer de telemacrocamera, waarmee je van heel dichtbij foto's in detail kunt schieten. Het is een unieke sensor omdat het de beste macrocamera is die we tot dusver zijn tegengekomen op een smartphone.

Geschoten foto's zitten vol met details en kleur, zeker in vergelijking met andere macrocamera's. Misschien nog wel het belangrijkste is dat de modus zeer makkelijk in gebruik is; iedereen kan een macrofoto maken. Het werkt beter en ziet er allemaal zoveel makkelijker uit dan bij de concurrentie, waardoor het voor de (hobby)fotografen onder ons een game changer kan zijn in de zoektocht naar een nieuwe telefoon.

Misschien wel de belangrijkste reden van slagen van deze camera is het 'tele'-gedeelte, een voorvoegsel wat afstand aanduidt. In tegenstelling tot de meeste macrocamera's kun je de variant van de Xiaomi Mi 11 op een redelijk afstandje nog gebruiken. Dit houdt in dat je het toestel niet op millimeters afstand van het object hoeft te houden voor een mooi shot. Door dit te moeten doen, riskeer je namelijk dat je veel licht blokkeert, met minder mooie foto's tot gevolg.

Aan de voorzijde vinden we een 20MP f/2,2 frontcamera terug voor selfies. Het is wederom een sensor die we al kennen van eerdere Xiaomi-telefoons. Foto's zien er goed uit, maar we raden je aan om de portretmodus te gebruiken bij deze camera. In deze modus wordt het contrast versterkt, waardoor het eindresultaat iets levendiger eruitziet. Het scherptediepte-effect in deze modus ziet er vrij accuraat uit, al nam de software af en toe ook delen van ons haar mee.

Een selfie genomen met de Xiaomi Mi 11 in portretmodus. (Image credit: Future)

Een andere belangrijke eigenschap van de Mi 11 is dat foto's standaard geschoten worden in een relatief smalle 20:9 beeldverhouding. Deze ratio doet ons denken aan films en geeft het geheel een cinematisch effect als je foto's van landschappen of andere objecten maakt. Je kunt dit aanpassen in de instellingen als je hier geen fan van bent, maar deze feature draagt zeker bij aan het waarmaken van de slogan 'Movie Magic'.

Het schieten van video's van de Xiaomi Mi 11 is snel en makkelijk, aangezien de processor in staat is om 8K-video's te schieten (of 4K-video in 60fps). In onze videoreview hierboven zie je de resultaten van de videokwaliteiten voor zowel de camera's aan de achterzijde alsook de frontcamera.

Xiaomi heeft enkele interessante, nieuwe videomodi gemaakt voor zijn nieuwe smartphone. Zo zijn er onder meer automatische kleurenfilters aanwezig, die je na het maken van een foto kunt toepassen. Verder is er verbeterde audio-opname aanwezig en enkele nieuwe filmeffecten.

Onder deze effecten bevinden zich 'Magic Zoom' (een soort dolly zoom maar waarbij de smartphone het meeste werk doet), 'Time Freeze' waarbij bewegende objecten stil lijken te blijven staan zodat je er de interactie mee aan kunt gaan, en 'Parallel World', waar de bovenste helft van het frame is gespiegeld boven de onderste helft.

Magic Zoom werkt best goed, maar je hebt wel een echt persoon nodig en heel veel ruimte. Time Freeze hebben we helaas niet aan de praat gekregen, maar wellicht dat we iets fout doen (of dat een toekomstige update deze modus verbetert).

Camera voorbeeldfoto's

Afbeelding 1 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 8 (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 8 (Image credit: Future)

Prestaties en specificaties

De Xiaomi Mi 11 maakt gebruik van de Snapdragon 888-chipset, wat op het moment van verschijnen de beste Android-chipset op de markt is. In de benchmarks presteert de Mi 11 met deze chip dan ook zeer sterk.

De smartphone zet een multi-core score neer van 3569 in de Geekbench 5 benchmarktest. Dat is hoger dan welke telefoon dan ook op het moment van schrijven, sneller zelfs dan de iPhone 11 Pro Max met 3424 en 3401 van de OnePlus 8. We moeten wel toegeven dat de iPhone 12-serie nog niet aan deze test heeft deelgenomen bij ons, maar de resultaten van de Mi 11 zijn hoe dan ook sterk.

Benchmarks zeggen niet alles over de prestaties in alledaags gebruik, maar er is geen woord aan gelogen als we zeggen dat de Xiaomi Mi 11 razendsnel aanvoelt. Of je nu speelt met de verschillende camerafuncties, het toestel kan het met gemak aan.

Gaming in het bijzonder is een waar genot dankzij de snelle processor, het 120Hz display en de 480Hz touch sampling rate. Het voelde misschien wel een beetje alsof we een soort cheat code gebruikten tijdens onze gamesessies.

(Image credit: Future)

In onze Xiaomi Mi 10 review complimenteerden we het "serieus goede geluid" van de luidsprekers, en ze zijn alleen maar beter geworden in de Mi 11. Dit is onder meer gerealiseerd door audiospecialist Harman Kardon bij de ontwikkeling te betrekken. Als je gewend bent dat telefoonluidsprekers ervoor zorgen dat gesprekken, films of muziek blikkerig klinken, dan zijn de luidsprekers van de Mi 11 een feest: het geluid bevat veel meer bas en het volume kan harder zonder veel vervorming.

De opslagcapaciteit bedraagt 256GB bij het Europese model. Dat is doorgaans ruim voldoende voor de meeste gebruikers om enkele jaren vooruit te kunnen. Toch blijven we het jammer vinden dat Xiaomi geen ruimte biedt om het geheugen uit te breiden met een microSD-kaartje. De 8GB RAM blijkt in de praktijk meer dan voldoende te zijn om soepel te kunnen multitasken.

Software

De Xiaomi Mi 11 draait uit de doos op Android 11, met daaroverheen Xiaomi's MIUI 12-softwareschil. Doorgaans is MIUI zeer aantrekkelijk om te zien (als je wat van felle kleurtjes en contrasten houdt), maar de software bevat ook diverse haken en ogen. Hoewel dit ook het geval is bij de Mi 11, zijn deze wel minder geworden.

MIUI staat bekend om zijn flinke lading bloatware en voorgeïnstalleerde applicaties. Gelukkig is dit een stuk minder het geval bij de Xiaomi Mi 11 dan bij bijvoorbeeld de Redmi Note 9T, die slechts één maand eerder op de markt is verschenen. Toch waren er nog altijd diverse applicaties die we meteen na het in gebruik nemen van de Mi 11 verwijderden.

Buiten de bloatware is MIUI eigenlijk een prima Android-schil die veel exclusieve aanpassingsmogelijkheden biedt. Er zijn onder meer Live Wallpapers (geanimeerde achtergronden), widgets, menu overgangseffecten, verschillende homescreen app lay-outs, verschillende always-on display ontwerpen, aanpassingsopties voor het snelle instellingenmenu en nog veel meer aanwezig.

Bij het instellen van de Xiaomi Mi 11 hebben we ons een tijdje verdiept in deze opties om onze telefoonervaring te optimaliseren. Als je graag wilt dat jouw smartphone er echt 'van jou' uitziet, geniet je waarschijnlijk heel erg van de mogelijkheden die Xiaomi biedt.

(Image credit: Future / Xiaomi)

Er lijkt wel sprake van een irritante softwarebug bij de Mi 11. Af en toe worden doorgevoerde aanpassingen uit het niets teruggezet. Diverse keren zagen we dat onze zelfgekozen Live Wallpaper niet meer verscheen op het homescherm, en in plaats daarvan stond de standaard statische wallpaper weer op het display geprojecteerd. Ook kozen we voor het astronomische always-on display via het instellingenmenu, maar de Mi 11 bleef terugschakelen naar de cactusversie.

Het is niet duidelijk waarom dit gebeurt, en nog geen enkele update heeft dit probleem op het moment van schrijven opgelost.

Batterijduur

Met 4.600mAh aan accucapaciteit aan boord gingen we er vooraf vanuit dat de Xiaomi Mi 11 het zeker één dag zou volhouden op één cyclus. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn bij regulier tot intensief gebruik. Als je veel foto's schiet en games speelt, moet je ervan uitgaan dat je het toestel vaker dan één keer per dag moet opladen.

(Image credit: Future)

Het grote pijnpunt op batterijvlak is waarschijnlijk het grote, fonkelende display wat volzit met nieuwe en hoogstwaarschijnlijk energieslurpende technologie. Hoewel je tal van deze functies kunt uitschakelen, wil je doorgaans niet inleveren op features bij premium smartphones.

Gelukkig is het laadproces van de Xiaomi Mi 11 vrij snel te noemen. Bedraad laadt de Xiaomi Mi 11 met maximaal 55W op. 55W draadloos opladen is gezien de concurrentie nog indrukwekkender: ten tijde van de release van de Mi 11 is er geen concurrent die een smartphone heeft met zo een snelle draadloze oplaadsnelheid. Het duurt in beide gevallen ongeveer een halfuur voordat de batterij van de Xiaomi Mi 11 weer volzit met accusap.

Omgekeerd draadloos opladen is eveneens een optie bij de Mi 11. Het toestel tover je in een handomdraai om in een oplaadpad die andere toestellen van extra accusap voorziet. De laadsnelheid bedraagt 'slechts' 10W en zorgt ervoor dat het toestel een tikkeltje warm wordt, maar het is zeker een leuke gimmick die af en toe van pas kan komen als je oortjes of smartwatch bijna leeg zijn.

Moet ik de Xiaomi Mi 11 kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je een mobiele gamer bent

Dankzij zijn krachtige processor, hoge touch input rate en sterke specificaties behoort de Xiaomi Mi 11 tot een van de beste gaming smartphones die je kunt kopen.

Je houdt van macrofotografie

We hebben al de loftrompet gestoken over de telemacrocamera van de Mi 11. Houd je van het maken van close-up foto's en van de kleine details in het dagelijks leven? Dan ben je nu waarschijnlijk al online op zoek waar je deze smartphone kunt kopen.

Je video's streamt op je smartphone

De Xiaomi Mi 11 heeft een geweldig smartphonescherm. Als je een regelmatige gebruiker bent van streamingdiensten of veel YouTube kijkt voor entertainment, is dit een van de beste handsets die je kunt kiezen.

Koop het niet als...

Je ervan houdt om ingezoomde foto's te maken

De Xiaomi Mi 11 beschikt over enkele zeer sterke camera's, maar er is helaas geen telefotolens inbegrepen. Ingezoomde foto's zien er dan ook al snel minder kwalitatief uit.

Je een marathontoestel nodig hebt

Maak je volop gebruik van alle functies die de Xiaomi Mi 11 te bieden heeft, dan kom je er al snel achter dat de batterij niet in staat is om je een volledige dag te voorzien van juice.