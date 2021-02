Xiaomi Redmi Note 9T review

De Xiaomi Redmi Note 9T is een degelijke smartphone voor wat het toestel kost. Hij is relatief rap in gebruik, heeft een prettig design en ligt goed in de hand, en je krijgt 5G voor een scherpe prijs. Perfect is het toestel echter niet. Zo stelt de maximale helderheid van het display wat teleur, en zijn de cameraprestaties niet je van het. Gezien de prijsklasse zijn deze minpunten niet verwonderlijk. Teleurstellender is dat de Xiaomi Mi 10T Lite betere specificaties aanbiedt voor min of meer dezelfde prijs.

Review in een notendop

Xiaomi is een van de belangrijkste fabrikanten in de goedkopere segmenten van de smartphonemarkt. Het komt dan ook wel eens voor dat de toestellen van de Chinese fabrikant concurreren met elkaar. Dit is ook het geval bij de Xiaomi Redmi Note 9T, welke meer het gevecht aan lijkt te moeten gaan met de Xiaomi Mi 10T Lite en Poco X3 NFC dan telefoons van Motorola, Nokia of Oppo.

De Redmi Note 9T behoort tot Xiaomi's betaalbare Redmi-reeks, alhoewel de Mi- en Poco-serie ook goedkope toestellen produceren. De Redmi Note 9T is begin 2021 op de markt gekomen, net als de Redmi 9T.

Naamsgewijs is de Xiaomi Redmi Note 9T de opvolger van de Redmi Note 8T die eind 2019 het levenslicht zag, maar de twee toestellen hebben buiten de prijscategorie en naam weinig gelijkenissen. Het is misschien ook beter om de Xiaomi Redmi Note 9T te zien als een tijdgenoot van de eerder genoemde Poco X3 NFC en Xiaomi Mi 10T Lite, welke in een vergelijkbaar prijssegment zitten en qua specificaties niet veel verschillen. Het voordeel van de Redmi Note 9T is onder meer 5G-ondersteuning (wat de Poco niet heeft), de relatief lage prijs en dat hij een iets grotere batterij heeft vergeleken met de Mi 10T Lite. Daar houden de voordelen min of meer op.

Het grootste probleem van de Redmi Note 9T is dan ook het bestaan van de Mi 10T Lite en Poco X3 NFC. Deze smartphones zijn allebei verkrijgbaar in de Benelux en kosten min of meer hetzelfde. Deze telefoons beschikken over betere camera's, een betere chipset, sterkere bouwkwaliteit en sneller laden. De Redmi Note 9T is enkel een goede optie als je 128GB aan opslaggeheugen nodig hebt in plaats van 64GB, aangezien je een flink stuk meer moet betalen voor de 128GB-variant van de Mi 10T Lite.

In de praktijk waren we onder de indruk van de Xiaomi Redmi Note 9T zijn snelheid. Zeker voor een MediaTek-chipset zijn de prestaties vrij behoorlijk. Tijdens het spelen van games of bij het wisselen tussen apps en menu's stuitten we niet op vertragingen of haperingen.

Verder vinden we het design van de smartphone heel prettig om naar te kijken, alhoewel dit ook een vrij subjectief punt is. De plastic achterzijde van het toestel maakt gebruik van een getextureerde laag, waardoor de Redmi Note 9T lekker in de hand ligt en ook niet glad is. De vingerafdrukscanner aan de zijkant is responsief en kunnen we makkelijk bereiken met onze vinger(s).

De Xiaomi Redmi Note 9T is niet perfect. Zo zijn er minder camera's aanwezig dan bij zijn voorganger en vinden we de plaatjes van dit model niet heel spectaculair. Wil je een goede camerasmartphone in dit prijssegment halen? Dan zijn er betere opties. De maximale helderheid kan ons eveneens niet bekoren; in fel zonlicht zal je moeite hebben om het display af te lezen.

Misschien wel het grootste punt van frustratie is de bloatware van Xiaomi. De Chinese fabrikant heeft weer een flinke lading aan vooraf geïnstalleerde applicaties geplaatst in de Note 9T, waarvan het merendeel overbodig is. Xiaomi is zeker niet de enige fabrikant die hier een handje van heeft, maar het is wel een van de fabrikanten met de meeste bloatware aan boord.

Xiaomi Redmi Note 9T prijs en beschikbaarheid

Startprijs van 229 euro

64GB of 128GB opslag

Beschikbaar in de Benelux

Op vrijdag 8 januari presenteerde Xiaomi de Redmi 9T en Redmi Note 9T. Op 18 januari start de verkoop van de Xiaomi Redmi Note 9T in de Benelux.

Het instapmodel maakt gebruik van 4GB RAM en 64GB aan opslaggeheugen. Het toestel kost 229 euro. Voor de versie met 128GB opslag betaal je 269 euro. Ter vergelijking: de Redmi Note 8T met 3GB RAM en 64GB opslaggeheugen kostte bij de release 179 euro, de 4GB/64GB-versie 199 euro en de 4GB/128GB-variant 229 euro.

De Xiaomi Redmi Note 9T is beschikbaar in de kleuren Nightfall Black en Daybreak Purple.

Design

Vingerafdrukscanner responsief en makkelijk te bereiken

Getextureerde plastic achterzijde voelt prettig aan

Beschikbaar in het zwart en paars

De Xiaomi Redmi Note 9T is een vrij grote smartphone (161,2 x 77,3 x 9,1 millimeter). Bij ons ligt het toestel prettig in de hand, maar mensen met kleine(re) handen kunnen zeker moeite hebben met het formaat. Het gewicht van 199 gram is eveneens wat aan de forsere kant, maar is zeker nog te overzien.

Aan de zijkant zit een vingerafdrukscanner, verpakt in de aan/uit-knop aan de rechterzijde van het toestel. Naar onze mening is dat een prettigere positie dan bij de Note 8T. Boven de vingerafdrukscanner zit een volumeregelaar. De smartphone beschikt verder over een USB-C-poort, 3,5 mm koptelefooningang en een IR-blaster om bijvoorbeeld je tv mee te bedienen. Een handigheidje waar niet veel smartphones meer over beschikken vandaag de dag.

Veel telefoons in deze prijsklasse maken gebruik van een plastic achterzijde, en dat is bij de Xiaomi Redmi Note 9T niet anders. Wel is er sprake van een getextureerde achterzijde. Daardoor voelt het geheel niet aan als het standaard goedkope plastic toestel. Wij vinden het toestel erg prettig in onze handen liggen. De speciale laag voelt een beetje aan als leer, en dat is altijd beter dan een goedkope plastic feel.

De camera's aan de achterzijde zitten in een camerablok wat identiek lijkt aan dat van de Mi 10T Lite en Poco X3 NFC, beide afkomstig van Xiaomi. De camerabult steekt niet heel ver uit, maar weerhoudt het toestel er wel van om plat op de tafel te kunnen liggen op vlakke oppervlaktes.

De Xiaomi Redmi Note 9T is verkrijgbaar in de kleuren Nightfall Black (zwart) en Daybreak Purple (paars). Welke kleur je ook kiest, je vindt er een witte tekst op met de termen 'Redmi' en '5G', en nog wat andere icoontjes die wat afbreuk doen aan de verder prettig ogende afwerking.

Display

6,53 inch 90Hz FHD+-display

LCD-paneel, contrast niet super

Af en toe fout in touch-bediening

De Redmi Note 9T maakt gebruik van een LCD-display met Full HD+-resolutie, net als de Redmi Note 8T. Hoewel de schermkwaliteit van de Note 9T een stuk beter is dan zijn voorganger, met onder meer een verbeterd contrast en accuratere automatische helderheid, vinden we de kleurstelling en het algehele contrast nog altijd niet je van het.

De schermdiagonaal bedraagt 6,53 inch en wordt onderbroken door een cameragat aan de bovenzijde. Dankzij de smallere randen rondom het scherm is de Redmi Note 9T niet veel groter dan de Note 8T met zijn 6,3 inch display.

Wel mooi is dat de Redmi Note 9T is uitgerust met een 90Hz-display. Beelden worden 90 keer per seconde ververst in plaats van 60 keer, wat een soepelere weergave bewerkstelligt. Voor iedereen die hier van houdt, biedt de Poco X3 NFC voor ietsjes meer ook 120Hz aan.

Over het algemeen werkt het scherm prima, maar is het een beetje (te) gedimd. De maximale helderheid van 450 nits is niet bepaald oogverblindend. Het grootste probleem vinden we echter de automatische helderheid, welke het scherm vrijwel nooit zo helder maakt als nodig. We hebben deze functie dan ook uitgeschakeld, waarna we zelf de helderheid zijn gaan instellen.

Een ander klein probleem waar we tegenaan lopen is de touch-registratie van het display. Af en toe pikte de telefoon een touch-registratie niet op van onze vinger als we het scherm bij de randen aanraakten. Dit gebeurde echter niet al te vaak en hoeft ook niet bij elke versie zo te zijn, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.

Camera's

48MP + 2MP + 2MP

Foto's zijn niet heel indrukwekkend

13MP-frontcamera best oké

De Xiaomi Redmi Note 9T maakt gebruik van drie camera's aan de achterzijde: een primaire 48MP-camera, 2MP-dieptesensor en een 2MP-macrosensor. Aan de voorzijde zit een 13MP-frontcamera.

Op papier is dat een stap terug ten opzichte van de Note 8T, die namelijk ook over een 8MP-groothoeksensor beschikt. Het is verder het vermelden waard dat de Note 8T de eerste betaalbare smartphone was met een 48MP-camera. Een jaar na de release was het aanbod met budgetsmartphones met een 48MP-camera echter al niet meer bij te houden.

Foto's hebben niet al te veel dynamisch bereik, waardoor kleuren af en toe iets te veel op elkaar lijken dan eigenlijk moet. Dit is vooral zichtbaar bij close-up foto's. Over het algemeen zien plaatjes er wel redelijk helder uit.

Bij het maken van foto's merken we af en toe een hapering op van de autofocus. De hardware heeft wat moeite om uit te vogelen waarvan we nu precies een foto van wilden maken (voor elke foto in het kopje 'Voorbeelden camera' hebben we er per ongeluk een gemaakt waarbij de achtergrond scherp is en het object op de voorgrond wazig). Kijk je goed naar enkele voorbeeldfoto's, dan zie je dat het scherptediepte-effect niet helemaal foutloos is; hier en daar is het allemaal wat te ondiep, waardoor er delen van de foto wazig zijn gemaakt die we juist scherp wilden vastleggen.

De macrocamera moet er op papier voor zorgen dat je mooie close-up foto's krijgt, terwijl een dieptesensor de achtergrond op juiste wijze moet blurren, maar dat lijkt niet het geval te zijn bij de Note 9T. Deze twee 2MP-camera's lijken dan ook vooral toegevoegd te zijn om maar te kunnen pronken met de hoeveelheid sensoren waarover de Redmi Note 9T beschikt.

Het opnemen van video's is mogelijk in maximaal 4K met 30 frames per seconde. Er is ook een videomacromodus, maar die is enkel te gebruiken in 720p met 30 frames per seconde.

In onze testperiode zijn we niet erg onder de indruk geraakt van de filmkwaliteiten. Na het indrukken van de opnameknop bevriest het scherm telkens een paar seconden. Het begin van onze video is dan ook een still, en gedurende het opnemen zijn de beelden wat schokkerig, wat duidelijk terug te zien is in het eindresultaat. Bij het stoppen van de opname blijft het toestel wederom even hangen, maar dit heeft geen gevolgen voor de uiteindelijke videobeelden.

De Note 9T kent enkele camera- en videomodi die we eerder gezien hebben bij Xiaomi-smartphones, waaronder VLOG (waar je korte video snippets opneemt en het toestel ze automatisch aan elkaar rijgt), timelapse, slowmotion, een portretmodus en nachtfotografie.

Een prettige meevaller is de frontcamera aan de voorzijde. De 13MP-camera presteert vrij behoorlijk, met afbeeldingen die er helder en redelijk detailrijk uitzien. Ook de kunstmatige achtergrondvervaging werkt vrij accuraat.

Voorbeelden camera

Prestaties en specificaties

MediaTek Dimensity 800U-chipset presteert goed

Gaming en het openen van apps verloopt soepel

Ondersteuning voor 5G

Binnenin de Xiaomi Redmi Note 9T zit een MediaTek Dimensity 800U-chipset. Hoewel het gaat om een budgetprocessor, biedt het beestje wel een behoorlijke prestatiekracht.

In een benchmarktest behaalt de Note 9T een multi-core score van 1.799, wat vrij hoog is voor een handset in deze prijsklasse. De Motorola Edge en Google Pixel 5 winnen het op dit vlak ook niet van de Note 9T. Daarentegen scoort de Mi 10T Lite wel iets beter met een score van 1.931.

Benchmarks zeggen echter lang niet alles. In de praktijk vinden we de Redmi Note 9T zeer prettig in gebruik. De smartphone hapert eigenlijk vrijwel nooit bij het openen of laden van applicaties en games. Ook het spelen van zware spellen zoals PUBG werkt, op een hapering hier en daar na, zeer goed. De smartphone voelt ook vlotjes aan tijdens het navigeren, wat de gebruikerservaring altijd ten goede komt.

De MediaTek Dimensity 800U maakt gebruik van een 5G-modem, waardoor je dus volledig toekomstbestendig bent met deze smartphone.

Er zijn stereospeakers gemonteerd in de Redmi Note 9T, maar we adviseren om gebruik te maken van de koptelefooningang bij het luisteren naar muziek (of bluetooth voor als je draadloze oortjes hebt); de deuntjes die klinken door de speakers voelen vervormd aan en missen bas.

Software

Android 10 met MIUI eroverheen

Xiaomi's bloatware is er weer

MIUI is handig, maar af en toe frustrerend

De Xiaomi Redmi Note 9T draait uit de doos op Android 10, met daaroverheen Xiaomi's MIUI-schil. Het is een bruikbare user interface, die over tal van aanpassingsmogelijkheden beschikt en een redelijk design kent. Toch is er één groot probleem: de bloatware. Xiaomi is niet de enige met dit probleem, maar wel een van de fabrikanten met de ergste bloatware.

Zet je het toestel voor de eerste keer aan, dan tref je een scala aan vooraf geïnstalleerde applicaties aan. Het merendeel ervan zal je waarschijnlijk direct verwijderen. Denk hierbij aan Amazon Shopping, TikTok, eBay, LinkedIn, AliExpress, Agoda, WPS Office en zes games, alsook tal van Xiaomi's eigen applicaties. Niet cool Xiaomi, niet cool.

Kun je leven met deze situatie (en/of het zelf moeten verwijderen van de bloatware), dan vind je aan de onderzijde de traditionele drietoetsnavigatie terug van Android en geen app-drawer. Laatstgenoemde is echter aan te passen in het instellingenmenu.

Een van MIUI's betere functies is dat het applicaties scant voordat je ze installeert. Zo weet je meteen of er malware aanwezig is. De bevestigingsnotificatie neemt echter het volledige scherm over en minimaliseert datgene wat je eerst aan het doen was.

Android 10, waarop MIUI 12 is gebaseerd, komt met handige functies op de proppen, waaronder een systeembrede dark mode en tools voor 'digitaal welzijn'. De Redmi Note 9T is tevens een van de eerste telefoons met een ingebouwde schermopnemer in het snelle instellingenmenu.

Batterijduur

5.000mAh batterij

Houdt het makkelijk één dag vol

18W bedraad opladen

Met 5.000mAh aan accucapaciteit houdt de Xiaomi Redmi Note 9T het makkelijk één dag vol, of je nu veel berichtjes uitwisselt en nieuws leest of intensievere taken uitvoert zoals gamen en het streamen van muziek.

Twee dagen op één accucyclus lukt echter alleen als je heel zuinig omgaat met het aanwezige accusap. Doorgaans houdt de Redmi Note 9T het anderhalve dag uit bij regulier gebruik, waardoor de uiteindelijk accuprestaties goed zijn, maar niets indrukwekkends voor een budgettelefoon.

De Xiaomi Redmi Note 9T ondersteunt een laadsnelheid van 18W. Dat is vrij redelijk, maar door de grote accu duurt het doorgaans wel even voordat de batterij vol zit. Bij ons duurde het rond de twee uur voordat het toestel weer volledig was opgeladen.

Moet ik de Xiaomi Redmi Note 9T kopen?

Koop het als...

Je 5G voor een scherpe prijs wil

Een toekomstbestendige smartphone die niet al te veel kost? Dankzij de 5G-ondersteuning van de Redmi Note 9T kun je met dit toestel even vooruit.

Je een rap toestel wil voor een lage prijs

Er zijn tal van goedkope smartphones die wat traag aanvoelen, maar dit is niet het geval bij de Redmi Note 9T. De MediaTek-chipset presteert zelfs zeer behoorlijk.

Je houdt van een vingerafdrukscanner aan de zijkant

Veel van de vingerafdrukscanners vind je tegenwoordig onder het display of aan de achterkant, maar we kunnen het zeker voorstellen dat er consumenten zijn die scanners aan de zijkant het prettigst vinden.

Koop het niet als...

Je jouw smartphone met een hoesje beschermt

De Xiaomi Redmi Note 9T beschikt over een getextureerd laagje plastic voor een prettige grip in de handen, maar een case neutraliseert dit voordeel.

Je een serieus goede camerasmartphone zoekt

Xiaomi heeft niet bepaald de beste camera-opzet gestopt in de Redmi Note 9T. Zelfs voor een budgetsmartphone vinden we de prestaties wat middelmatig.