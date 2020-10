Ben je op zoek naar een goedkope smartphone, dan is de Xiaomi Redmi Note 8T een degelijke optie, maar niet zonder zijn tekortkomingen. Hoewel de camerakwaliteiten zeer redelijk zijn, evenals de batterijduur, is de chipset wellicht wat minder dan je denkt.

Review in een notendop

Toen Xiaomi de Mi Note 10 lanceerde eind 2019, onthulde de fabrikant ook de goedkopere Redmi Note 8T, zij het met iets minder franje.

De Xiaomi Redmi Note 8T is noemenswaardig omdat op de release van het toestel er geen andere smartphone met een 48MP-camera voor minder geld te koop was. Daardoor was het voor velen meteen een interessant toestel om in de gaten te houden.

In de praktijk is de camera van de Redmi Note 8T ook zeker indrukwekkend. In het budgetsegment zal je niet snel betere scherpschieters vinden. Naast de 48MP-camera zijn er ook een 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrosensor en 2MP-dieptesensor aan de achterzijde, die eveneens redelijk goed hun werk doen.

De Xiaomi Redmi Note 8T is verder uitgerust met een flinke 4.000mAh aan accucapaciteit waarmee je met regulier gebruik vrij makkelijk het einde van de dag haalt.

Het budgettoestel van Xiaomi is echter niet perfect, mocht je dat nog niet uit de score hebben gehaald. De smartphone is in alledaags gebruik wat aan de trage kant, trager dan menig ander budgettoestel wat we de afgelopen maanden hebben getest. Het kwam wel eens voor dat apps crashten of simpelweg helemaal niet openden. Vreemd.

Multitasken blijkt ook af en toe lastig. Het spelen van een game terwijl je muziek luistert op de achtergrond, of wanneer je snel wilt wisselen tussen camera's; het is niet de favoriete bezigheid van deze telefoon. Wil je snelle en zorgeloze prestaties, dan raden we niet direct de Xiaomi Redmi Note 8T aan.

Xiaomi Redmi Note 8T prijs en beschikbaarheid

Op het moment van schrijven ligt de Xiaomi Redmi Note 8T al een tijdje in de winkels en webshops. In de Benelux wordt een adviesprijs van 189 euro gehanteerd voor het instapmodel. Deze versie beschikt over 64GB opslaggeheugen en 4GB RAM. In sommige delen van de wereld wordt er ook een 32GB-versie met 3GB RAM verkocht, maar niet in de Benelux.

Heb je niet genoeg aan 64GB? Dan kun je er ook voor kiezen om voor een tientje meer de 128GB-variant te kopen. Deze heeft net als de 64GB-versie 4GB werkgeheugen onder de motorkap. Weet dat beide modellen via een microSD-kaartje qua geheugen ook uitbreidbaar zijn.

Design

De Xiaomi Redmi Note 8T heeft een (door sommigen beschouwd als) 'standaard' Android-look voor budgettoestellen, met een vrij grote kin onder het scherm en een regendrupvormige inkeping aan de bovenzijde. Op de achterkant van de telefoon zit een vingerafdruksensor, evenals een camerabult met vier sensoren. Deze is iets groter dan we doorgaans gewend zijn op goedkope smartphones, maar zeker niet de grootste die we hebben gezien.

Aan de rechterkant van de telefoon is er een volumeregelaar en aan/uit-knop. We vonden deze aan/uit-knop en de vingerafdruksensor redelijk binnen handbereik zitten, maar mensen met kleinere handen moeten waarschijnlijk wat meer moeite doen dan ze lief is. De Note 8T heeft ook een USB-C-poort (verre van gegarandeerd bij dit prijskaartje en dus ook een gewaardeerde toevoeging) en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

De Xiaomi Redmi Note 8T is te koop in een zwarte en een blauwe versie. Voor onze review gebruikten we de blauwe. De kleur is verre van uniek, maar de violetkleurige overgang kunnen we zeker waarderen. De Note 8T heeft een glazen achterzijde, waardoor hij ook lekker in de hand ligt.

De afmetingen van de Redmi Note 8T bedragen 161,1 x 75,4 x 8,6 millimeter. De kleine 200 gram dat het beestje weegt vinden we wat aan de zware kant voor een budgettoestel. In dagelijks gebruik vonden we het toestel prima bruikbaar, zij het dat de smartphone af en toe wat lomp aan kan voelen. Liefhebbers van compact zullen dan ook niet snel de Redmi Note 8T in huis halen.

Display

De Xiaomi Redmi Note 8T kent een Full HD+ scherm met een resolutie van 1080 x 2340 pixels. Dat is vrij hoog, maar houd er ook rekening mee dat het een LCD-display is. Deze zien er doorgaans vrij oké uit, maar vergelijk ze niet met de doorgaans veel mooiere LED-panelen van bijvoorbeeld Samsung.

Zoals zoveel LCD-schermen zijn de kleuren van de Note 8T wat aan de fletse kant, de maximale schermhelderheid is niet indrukwekkend, en ook de contrasten blazen ons niet omver. Dat gezegd hebbende: boeit het display jou niet heel veel of merk je weinig verschil tussen diverse telefoondisplays, dan zal ook dit display je niet storen.

De schermdiagonaal bedraagt 6,3 inch. Het is dan ook een flink scherm te noemen. Het bovenste gedeelte aanraken met één hand terwijl je het toestel gebruik is dan ook vrij lastig. De meesten onder ons zullen af en toe dan ook een tweede hand moeten gebruiken.

Camera

De Xiaomi Redmi Note 8T is de goedkoopste smartphone (op het moment van schrijven) met een primaire 48MP-camera. Het is dan ook niet heel verwonderlijk dat de camerakwaliteiten van Xiaomi's toestel tot een van de betere in het budgetsegment behoort. Naast de primaire sensor is er een 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrosensor en 2MP-dieptesensor inbegrepen, alhoewel de laatste twee camera's niet bijster nuttig zijn.

Kiekjes geschoten met de hoofdsensor zien er vaak zeer redelijk uit, met heldere en best levendige kleuren, zonder dat het te kunstmatig lijkt. Voor de kiekjes combineert de hoofdsensor vier pixels in één, waardoor je standaard 12MP-foto's schiet. Dit heeft als er voordeel dat er per pixel meer licht opgevangen wordt, wat de fotokwaliteit ten goede moet komen. Er is echter ook een 48MP-modus beschikbaar.

Optische zoom ga je niet vinden op de Redmi Note 8T, maar digitale zoom is wel mogelijk tot maximaal 8x. Foto's met 2x zoom lijken nog redelijk, maar we raden af om veel verder in te zoomen dan dat. Plaatjes van de groothoekcamera zien er eveneens redelijk uit, al zijn de kleuren een stuk meer gedimd dan bij de hoofdsensor.

We zijn niet zulke liefhebbers van de 2MP-camera's waarover de Redmi Note 8T beschikt. Macro-afbeeldingen zien er vrij levendig uit, maar de resolutie is zo laag dat het meer op een schilderij lijkt dan een realistisch portret. De laatste camera is een dieptesensor, en dat is een camera waar we vrijwel geen meerwaarde aan hechten, ondanks het feit dat veel smartphonefabrikanten deze lens gebruiken.

De 13MP-frontcamera schiet best redelijke selfies, en in portretmodus werkt het scherptediepte-effect vrij goed.

Indrukwekkend vinden we verder de videokwaliteiten van Xiaomi's budgettelefoon. Je kunt maximaal in 4K met 30 frames per seconde filmpjes opnemen, een resolutie die vrij ongekend is in deze prijsklasse. Ook is er ondersteuning voor 1080p met 60 frames per seconde. Er is zelfs enige vorm van elektronische beeldstabilisatie aanwezig in diverse videomodi.

In de camera-applicatie zitten enkele handige functies verwerkt. Denk hierbij aan een slowmotionmodus voor video, portretmodus voor video, en een nachtmodus voor fotografie, alhoewel we bij de laatste opties niet echt een verschil zagen met de standaard modus.

Voorbeelden camera

Afbeelding 1 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 5 (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 5 (Image credit: Future)

Specificaties en prestaties

De Xiaomi Redmi Note 8T kent één grote zwakte, en dan hebben we het over de snelheidsprestaties. De Snapdragon 665 komt bij deze smartphone bepaald niet als snelle chip uit de test.

Van simpele taken zoals het wisselen tussen apps en het opstarten van spellen, tot zwaardere taken als het luisteren van muziek terwijl je foto's aan het nemen bent of games speelt (wat de meeste smartphones aankunnen), we merkten dat de Note 8T het er altijd wel lastig mee had. Ook wat betreft lichte taken was het toestel gewoon traag, maar helemaal fraai vonden we dat zwaardere apps crashten tijdens het opstarten, als ze al opstartten.

Lichte games spelen werkt zo nu en dan best oké, en gek genoeg was Call of Duty Mobile ook heel soepel en vrij van lag. Bij games als PUBG Mobile werden we echter gestoord door talloze disconnectieproblemen en lag. Het is dan ook niet echt een gaming smartphone te noemen.

Bij een test op Geekbench behaalde de Redmi Note 8T een multi-core score van 1.159, wat ongeveer de score van de Moto G7-lijn behaalt, maar het is wel een stuk lager dan de gemiddelde score van 1.500 van de Redmi Note 8 Pro.

Aan opslaggeheugen is er doorgaans geen gebrek bij de Redmi Note 8T. De standaardversie beschikt over 64GB en 4GB RAM. Dat is meer dan voldoende voor de doorsnee gebruiker. Heb je behoefte aan meer geheugen? Dan kun je ook kiezen voor de 128GB-variant met 4GB RAM. Koop je eerstgenoemde en merk je achteraf dat je toch behoefte hebt aan meer opslag? Weet dan dat je via een microSD-kaartje de opslagcapaciteit alsnog kunt uitbreiden.

Software

Zoals gebruikelijk draait de Redmi Note 8T op de MIUI-schil van Xiaomi. Deze schil is gebaseerd op Android, en in dit geval Android 9.

We hebben de nodige problemen gehad met MIUI in het verleden. Zo is er vaak een flinke lading bloatware aanwezig. Dit is vandaag de dag niet zo'n groot probleem meer, en onder de huidige vooraf geïnstalleerde apps zitten er best handige applicaties tussen, zoals een kompas, rekenmachine en radio. MIUI neemt in totaal iets meer dan 10GB aan ruimte in beslag, en dat is aan de forse kant naar onze mening.

Esthetisch gezien ziet MIUI er nog altijd wat kinderachtig uit, met zachte hoeken en bleke kleuren. Afhankelijk van wat je smaak is, kan de interface best leuk zijn. Bijvoorbeeld als je al fan bent van andere Chinese softwareschillen.

Zoals eerder vermeld voelt de Redmi Note 8T wat traag in gebruik. Ook het navigeren kan wat langdradig aanvoelen, aangezien het even kan duren voordat applicaties openen en sluiten. Ook de Google Assistant had flink wat tijd nodig voordat deze in actie kwam.

Batterijduur

De Xiaomi Redmi Note 8T heeft een accucapaciteit 4.000mAh. Dat is vrij redelijk voor een budgettoestel. In de praktijk hield de telefoon van de Chinese fabrikant het bij regulier gebruik vrij makkelijke een dag uit, en in sommige gevallen zelfs anderhalve dag.

Na een intensieve periode met veel gamen, het luisteren naar audioboeken of het bekijken van Netflix bleek de batterij best wel veel te verbruiken. Bij het consumeren van veel intensieve content kan het dan ook wel eens voorkomen dat het einde van de dag halen wat lastig wordt.

De oplaadsnelheid bedraagt 18W, en dat is prima voor een budgetsmartphone. Het duurt iets meer dan een uur voordat de Redmi Note 8T weer volledig opgeladen is via de USB-C poort.

Moet ik de Xiaomi Redmi Note 8T kopen?

Koop hem als...

je op zoek bent naar een redelijke camerasmartphone In deze prijsklasse vind je niet veel smartphones met een betere camera. De primaire 48MP sensor doet goed zijn werk.

je houdt van de koptelefooningang De koptelefooningang is inmiddels vrijwel volledig verdwenen in het high-end segment. Kun je echter prima zonder alle peperdure fratsen? Dan is Redmi Note 8T met koptelefooningang zeker het overwegen waard.

je op zoek bent naar een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding De telefoons van Xiaomi onderscheiden zich vaak door een scherpe prijs-kwaliteitsverhouding, en dat is bij de Redmi Note 8T niet anders.

Koop hem niet als...

Je bent een fanatieke gamer Nee, een echte gaming smartphone is de Redmi Note 8T niet. Zware games als PUBG lopen simpelweg niet lekker op deze telefoon.

je meer geld over hebt voor een goede camera De 48MP-camera is goed, maar voor iets meer geld vind je telefoons terug met niet alleen een betere camera, maar ook een meer multifunctionele camera-opzet.