Xiaomi staat bekend als een van de beste producenten van budget smartphones en dat heeft het met deze smartphone nogmaals bewezen. De Xiaomi Poco X3 NFC heeft indrukwekkende specificaties op papier en weet zijn beloftes ook grotendeels in de praktijk waar te maken.

De Snapdragon 732G processor in combinatie met 6GB RAM geeft je prestaties die geen enkele andere budget smartphone je kan geven. Zelfs games zoals Fortnite en Asphalt 9 zijn geen enkel probleem voor de Poco X3 NFC en dat is bewonderenswaardig voor een prijs onder de 250 euro.

Zijn groot 120Hz-scherm met dunne schermranden doet je daarnaast denken aan de Samsung Galaxy S20 Plus, maar dan voor een fractie van de prijs. Voeg daar een batterij van 5.160mAh en 33W-snelladen aan toe en je vraagt je af waarom de Poco X3 NFC zo weinig kost. Achteraan zien we dan weer vier camera's met een indrukwekkende hoofdcamera van 64MP.

Poco X3 NFC prijs en lanceringsdatum

De Poco X3 NFC is sinds medio september verkrijgbaar in zowel Nederland als België.

Je krijgt de keuze uit twee kleuren: blauw en zwart. Daarnaast zijn er ook twee verschillende opslagmogelijkheden. De Poco X3 NFC met 64GB opslag kost 229 euro en de versie met 128GB opslag kost 269 euro. Wij raden hier alvast de duurdere variant aan, aangezien er 15GB van die totale opslag nodig is voor de systeembestanden.

Design

Plastic behuizing

165.3 x 76.8 x 9.4mm

215g

Als we kijken naar de behuizing, dan zien we waarom de Poco X3 NFC een budget smartphone is. Het geheel is namelijk volledig gemaakt van plastic.

We zijn daarentegen wel aangenaam verrast door de vooraf aangebrachte screenprotector en de transparante case die in de doos zit.

De achterkant van de Poco X3 NFC is een enorme aandachtstrekker en kan voor sommigen een afknapper zijn.

Ten eerste is het camera-eiland centraal geplaatst en heeft het een uniek design gekregen. In de cover zit daarnaast een ronde cut-out die extra aandacht vestigt op de camera. Het camerablok zelf vult die cut-out echter niet volledig en we merkten op dat er in de openingen boven- en onderaan veel stof kwam te zitten.

Ten tweede windt Xiaomi er geen doekjes om dat dit een Poco-smartphone is. In de iets donkerder gekleurde band op de achterkant zie je in het groot het Poco-logo staan. Ook dit is heel bombastisch en opvallend, terwijl andere merken gewoonlijk niet verder gaan dan een klein logo op de achterkant.

De vingerafdrukscanner zit daarnaast in de aan/uitknop aan de zijkant en er is natuurlijk een traditionele koptelefoonpoort aanwezig in de Poco X3 NFC. Je krijgt ook een handige IR blaster waarmee je de smartphone als afstandsbediening kan gebruiken voor je tv. Ook de dubbele stereospeakers zijn een leuke toevoeging en mensen die hun smartphone als wekker gebruiken, zullen dit zeker op prijs kunnen stellen.

Display

6,67-inch 2400 x 1080 LCD scherm

450 nits helderheid

HDR-ondersteuning

De Poco X3 NFC heeft zonder twijfel het meest geavanceerde display dat je voor dit geld kan krijgen.

Met een formaat van 6,67 inch en resolutie van 2400 x 1080 (Full HD) doet hij het alvast beter dan we verwachten van een budget toestel. Daar stopt het echter niet, want Xiaomi doet er nog eens een verversingssnelheid van 120Hz bovenop, waarmee de Poco X3 NFC op gelijke hoogte komt met premium toestellen als de OnePlus 8 Pro en Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Software zorgt er daarnaast voor dat de ververssnelheid van het display wordt aangepast aan de content op je scherm om de batterijduur zo lang mogelijk te maken. Veel games ondersteunen bijvoorbeeld nog geen 120Hz, dus je zal voornamelijk de voordelen merken bij het scrollen door sociale media.

Op dit moment lijkt er echter nog een softwarematig probleem te zijn met de helderheid van het display. Als we de Poco X3 NFC automatisch de helderheid van het display lieten bepalen, ging het soms mis.

Zo was het display vaak te donker als we hem binnenshuis gebruikten, terwijl hij in een volledig donkere ruimte dan weer niet voor de minimale helderheid koos. Handmatig de helderheid aanpassen lost dit probleem op, maar anno 2020 verwachten we natuurlijk dat zelfs budget smartphones dit trucje onder de knie hebben.

Camera's

64MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera, 2MP-dieptesensor, 2MP-macrocamera, 20MP-selfiecamera

Agressieve kleurcorrectie

Achteraan heeft de Poco X3 NFC vier camera's: een 64MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera, 2MP-dieptesensor en 2MP-macrocamera. Vooraan vinden we een 20MP-selfiecamera in een centrale punch-hole.

De hoofdcamera neemt standaard foto's in 16MP, maar je kan ook foto's in 64MP nemen als je meer detail in je foto's wil en achteraf de foto zou willen bijsnijden. We geven wel mee dat de foto's in 64MP vaak minder goede kleurenweergave hebben en dat je deze modus best alleen gebruikt in omstandigheden met goede belichting.

Over het algemeen zijn de foto's bij daglicht erg goed, maar soms is de kleurencorrectie iets te agressief. Hierdoor zien sommige foto's er bijna getekend uit. We merkten dit vooral bij foto's met bomen/planten, waarbij het groen net iets té groen leek op onze foto's.

Het werd ook snel duidelijk dat de groothoekcamera en 64MP-modus alleen bij daglicht gebruikt mogen worden omdat de resultaten anders niet bruikbaar zijn. Een pluspunt van de hoge resolutie is dat de Poco X3 NFC verrassend goede foto's met 2x zoom kan schieten. Op het eerste gezicht zou je denken dat de foto zelfs niet ingezoomd is, omdat de kwaliteit hoog blijft.

Dat laatste kunnen we helaas niet zeggen van de macrocamera van 2MP. Op het display van de smartphone lijken de foto's nog degelijk, maar van zodra je ze bekijkt op een laptop, dan zie je het gebrek aan detail. In feite is het beter om met de 2x zoom foto's te schieten dan dichterbij te gaan met de macrocamera. De resultaten zullen op bijna alle vlakken beter zijn.

Zoals bij de meeste nachtmodi duurt het een paar seconden om een beeld vast te leggen. De nachtmodus focust hier echter op extra schaduwdetails en een hoger dynamisch bereik in plaats van de algemene helderheid en details te verbeteren.

We hebben hier een paar beperkingen en problemen met de camera belicht, maar als we terugkijken op de foto's die met de Poco X3 NFC zijn gemaakt, zijn we tevreden. Er waren geen grote problemen met de belichting, de kleur of het dynamisch bereik.

Ook de video is solide. Je krijgt maximaal 4K-resolutie bij 30fps en er is elektronische beeldstabilisatie aanwezig. Die stabilisatie werkt het beste bij 1080p, dus je denkt beter twee keer na voor je uit de losse pols een 4K-video wil opnemen.

Cameravoorbeelden

Afbeelding 1 van 8 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 8 Groothoek (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 8 2x zoom (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 8 Het blauw van de blokken is hier iets te fel bewerkt (Image credit: Future) Afbeelding 5 van 8 Hoofdcamera (Image credit: Future) Afbeelding 6 van 8 Groothoekcamera (Image credit: Future) Afbeelding 7 van 8 De groothoekcamera is minder nuttig bij meer uitdagende lichtomstandigheden (Image credit: Future) Afbeelding 8 van 8 De details van de macrocamera blijven erg beperkt (Image credit: Future)

Prestaties en batterij

Uitstekende gaming prestaties

Enkele kleine algemene bugs

Twee dagen batterijduur

Op papier is de Poco X3 NFC de meest krachtige smartphone op zijn prijspunt door de nieuwe Snapdragon 732G chipset en 6GB RAM-geheugen. Zelfs pas gelanceerde concurrenten zoals de Motorola Moto G9 Plus moeten onderdoen voor zijn prestaties.

In de praktijk merkten we geen enkele hapering op bij het gamen of dagelijks gebruik. Ook bij het nemen van foto's konden we snel wisselen tussen verschillende cameramodi en duurde het niet erg lang voordat de nabewerking was uitgevoerd.

Het grote nadeel is dat de Poco X3 NFC de combinatie van Android 10 en MIUI 12 draait. Die eigen software van Xiaomi is verre van aangenaam en er is ook heel wat bloatware aanwezig in de vorm van nutteloze apps die je niet gebruikt, maar ook niet kan verwijderen. Zo ondervonden we dagelijks problemen bij het afspelen van YouTube-video's in de Google Newsfeed en zorgde de ingebouwde darkmode soms voor ongewenste effecten in apps.

De pure prestaties van de Poco X3 NFC zijn bovengemiddeld goed, maar de gamekracht gaat door het dak.

Deze smartphone speelt Fortnite beter dan andere in zijn klasse. De game laat je alleen spelen op medium graphics, maar doet dit gelukkig wel bij 25 fps.

Hoewel dit misschien niet klinkt als gaming nirvana, moet je beseffen dat Fortnite een van de meest veeleisende Android-games is, die je meestal niet kan spelen op andere smartphones op dit prijspunt. En het gaat niet alleen om ruwe kracht: het grote scherm en de geweldige stereoluidsprekers dragen ook hun steentje bij aan de game-ervaring.

De enorme batterij van 5.160mAh gaat tot slot probleemloos twee dagen mee met gematigd gebruik. Dit is bovendien ook zo met het 120Hz-display voortdurend ingeschakeld. Power-users die vaak games spelen, zullen ook altijd het einde van de dag kunnen halen met nog enkele resterende percentjes.

Het duurt daarnaast ook niet lang om de batterij weer op te laden. De Poco X3 NFC kan maximaal 33W-snelladen en Xiaomi levert ook een 33W-snellader mee in de doos. Wij hadden telkens een halfuurtje nodig om de batterij van 0% naar 50% op te laden en vanaf ongeveer 75%-80% begon de laadsnelheid af te nemen.

Zou je de Poco X3 NFC kopen?

Koop hem als...

Je een budgetbewuste gamer bent De Poco X3 NFC is uitgerust met een chipset die games als Fortnite te baas kan, luide stereospeakers, een fantastisch scherm en een krachtige batterij. Dat alles kost je nog geen 300 euro en overtreft de concurrentie met gemak.

Batterij belangrijk voor je is Zelfs power-users en gamers kunnen een volledig dag rondkomen met de Poco X3 NFC en hem daarna weer snel opladen. Minder intensieve gebruikers zullen dan weer makkelijk twee dagen verder kunnen op een enkele lading.

Prijs-kwaliteit prioriteit is Er zijn maar weinig smartphones die het beter doen op vlak van prijs-kwaliteit. Je krijgt hier enorm veel waar voor je geld en je zal je waarschijnlijk afvragen hoe de prijs van dit toestel zo laag kan zijn.

Koop hem niet als...

Je een goede camera wil Xiaomi mag dan alles uit de fotokast hebben gehaald, maar in de praktijk zijn de camera's niet altijd geweldig. Vooral de agressieve kleurencorrectie was een probleem dat steeds terugkwam en de macrocamera is hier gewoon niet nuttig.

Je betrouwbare software wil Het grootste probleem van de Poco X3 NFC is zijn software. De MIUI 12 software werkt niet altijd naar behoren en zorgt ervoor dat apps soms onverwacht crashen. Ook de donkere modus zorgt geregeld voor ongewenste effecten in apps.