Strava neemt AI-trainingsplatform Runna over en Garmin moet zich zorgen maken

Twee van de beste fitnessapps voor hardlopers bundelen hun krachten. Strava heeft aangekondigd dat het het AI-gestuurde hardloopplatform Runna heeft overgenomen. Strava zegt dat de overeenkomst voor de overname van Runna al volledig is afgerond, waardoor het de grootste fitnesscommunity ter wereld combineert met de indrukwekkende trainingen van Runna.

Strava CEO Michael Martin zei dat het de juiste tijd was om op zoek te gaan naar bedrijven die nog meer waarde kunnen creëren voor gebruikers. 2024 was dan ook een erg succesvol jaar voor Strava. Runna's gepersonaliseerde trainingsplannen zouden een perfecte fit zijn volgens Martin.

De CEO en medeoprichter van Runna, Dom Maskell, zei dat de groep verheugd was zich bij Strava aan te sluiten en zich zal blijven richten op het aanbieden van gepersonaliseerde trainingsplannen. In het bijzonder zegt Maskell dat de investering van Strava hen in staat stelt om nog meer verbeteringen aan te brengen in alles wat ze doen bij Runna, waar hardlopers wereldwijd van kunnen profiteren.

Wat brengt de toekomst voor Strava en Runna?

Op papier is de overname gunstig voor beide partijen, maar gebruikers van Runna en Strava zullen waarschijnlijk niet al te enthousiast zijn, omdat de wereld van fitness-apps op basis van een abonnement nog steeds blijft verrassen.

Onlangs kondigde Garmin Connect+ aan, een abonnement dat (behoorlijk slechte) AI-inzichten en andere functies achter een betaalmuur plaatst. Als de fusie tussen Strava en Runna nuttig moet worden gebruikers, moet er goed over nagedacht worden over dit hele proces.

Nu Garmin zo hard de mist in gaat met Connect+, kan dit voor Strava en Runna een geweldige kans zijn. Strava en Runna bieden op papier betere abonnementspakketten die niet te verslaan zouden zijn als ze slim samengevoegd worden.

In een reactie aan The Verge over de overname zei Martin: “In de praktijk verandert er niets voor de gebruiker vanaf het begin.” Hij zei verder dat het plan voor de overname is om verder te investeren in de groei van de Runna-app, te investeren in het Runna-team en ze dan als onafhankelijk bedrijf te blijven benutten.

Martin bevestigde ook dat gebruikers de komende weken al veranderingen kunnen verwachten. Maskell zei dan weer dat ze de ambitie hebben om "dingen" te doen, waar het logisch is. Dit zou kunnen betekenen dat beide apps beter zullen samenwerken.

Voor abonnementsprijzen werd alleszins niet naar Garmin gekeken. Martin verwees naar wel Strava's overname van Recover Athletics als gidsmodel en liet doorschemeren dat Runna opgenomen zou kunnen worden in Strava's totale abonnementsaanbod. Het is nog niet duidelijk of dit een invloed zou hebben op de huidige prijzen.