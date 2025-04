Garmin-abonnement veroorzaakt chaos: dit zijn de zes functies achter de betaalmuur

Zeggen dat Garmin hun gebruikers een onaangename verrassing heeft bezorgd met hun nieuwe abonnement is nog zacht uitgedrukt. Het bedrijf kondigde onlangs Garmin Connect+ aan, een nieuw betaald niveau van de Connect-app dat een aantal nieuwe functies achter een betaalmuur bevat, waaronder AI-aangedreven inzichten en een prestatiedashboard voor alle Garmin-horloges.

Duizenden razende Garmin-gebruikers zijn naar Reddit gestapt met de eis dat er actie ondernomen wordt. De ophef is zo intens dat het je misschien ontgaan is wat het abonnement precies inhoudt. Als je nieuwsgierig bent of de gratis proefversie wilt proberen, is dit wat Garmin Connect+ doet voor 8,99 euro per maand of 89,99 euro per jaar.

1. Actieve Intelligentie

Garmin Connect+ geeft je AI-gestuurde trainingsinzichten. Garmin zegt dat je persoonlijke suggesties krijgt op basis van gezondheids- en activiteitsgegevens. Previews tonen samenvattingen over je slaap, body battery en meer. Zoals je zou verwachten van AI, zullen de inzichten naar verluidt beter worden na verloop van tijd. Hier is een voorbeeld:

Je kwam 1 uur en 23 minuten te kort voor je slaapbehoefte, maar je hebt je body battery toch met 57 punten kunnen opladen. Je bent klaar om vandaag te sporten, maar zorg dat je rust neemt om te voorkomen dat je een dieptepunt bereikt.

2. Prestatiedashboard

Garmin Connect+ biedt een uitgebreide weergave van trainingsgegevens, beschikbaar op de website, waarmee je je fitness- en gezondheidsgegevens in de loop van de tijd kunt vergelijken. Voorbeelden hiervan zijn een vergelijking van je hardloopduur, tijd in krachtzones, gemiddeld tempo en afgelegde afstand.

3. Live Activiteit

Je smartphone toont nu in realtime je hartslag, tempo, reps en video's voor je indoor workouts (zoals krachttraining en yoga) als je deze koppelt met een compatibele smartwatch.

4. Exclusieve Coaching

Als je Garmin Run Coach of Garmin Cycling Coach gebruikt, krijg je professionele begeleiding van coaches, inclusief educatieve content en video's.

5. Verbeterde LiveTrack

Als je een activiteit start op een compatibel toestel, worden je vrienden en familie nu via sms op de hoogte gebracht en kun je een gepersonaliseerde LiveTrack-profielpagina maken waarop ze je kunnen volgen. Dit lijkt de bestaande sms-functie voor Garmin-gebruikers te hebben veranderd en we maken ons zorgen dat dit andere bestaande LiveTrack-functies achter de betaalmuur heeft geplaatst. We hebben contact opgenomen met Garmin om dit te bevestigen.

6. Sociale features

Tot slot omvatten de sociale functies exclusieve badges, waarvan sommige extra punten waard zijn, samen met uitdagingen die je kunt gebruiken om op je profiel te weergeven.

Was dat het?

Het Garmin Connect+-abonnement is zeker niet goedkoop. Zoals je kunt zien, krijg je niet enorm veel voor je geld en Garmin is niet bepaald vrijgevig geweest met de details van deze functies. Dit is echt alle informatie die we op dit moment hebben. Het is dus mogelijk dat we de komende dagen en weken meer gedetailleerde informatie krijgen over sommige functies.

Op papier ziet Garmin Connect+ er behoorlijk magertjes uit en hoewel dat niet de belangrijkste reden is waarom mensen bezwaar hebben tegen het abonnement, maakt het de hele situatie niet bepaald beter.