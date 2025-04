Amazon introduceert Blink Outdoor 4 beveiligingscamera voor buiten

Vandaag kondigde Amazon de volgende generatie van zijn populairste camera voor Nederland aan, Blink Outdoor 4. De Blink Outdoor 4 wordt aangedreven door een Blink ontworpen chip en maakt gebruik van on-device computer vision om Person Detection (persoonsdetectie) mogelijk te maken (abonnement vereist). Hierdoor kunnen klanten zelf bepalen welke bewegingsmeldingen ze ontvangen.

De nieuwe Blink Outdoor 4 kost €79,99 en biedt levendigere beelden dankzij de verbeterde gevoeligheid en helderheid bij weinig licht, een breder gezichtsveld en verbeterde bewegingsdetectie. Dit alles met een batterijlevensduur tot twee jaar. Outdoor 4 is ook verkrijgbaar met Blinks gloednieuwe synchronisatiemodule voor cloud-opslag, de Blink Sync Module Core.

Naast de Blink Outdoor 4, kondigde Blink vandaag ook het Battery Extension Pack aan. Deze kan op de Outdoor 4 worden aangesloten om de batterijduur te verdubbelen van maximaal twee jaar naar maximaal vier jaar. Blink Outdoor 4 zal samen met de Battery Extension Pack verkrijgbaar zijn in een bundel voor €99,99 of is los verkrijgbaar voor €29,99.

Geavanceerde functies in een betaalbaar compact ontwerp

Dankzij de verbeterde eigen silicium in de kern van de Blink Outdoor 4, beschikt de camera over geavanceerde bewegingsdetectie met twee zones, zodat klanten kunnen bepalen welke waarschuwingen ze ontvangen en van waar op hun terrein. Deze verbeterde bewegingsdetectie helpt het aantal valse waarschuwingen te verminderen en biedt een grotere nauwkeurigheid bij beweging. Twee AA-batterijen laten de batterij tot wel twee jaar werken. Blink klanten kunnen tot 10 camera's aansluiten om bewegingsclips op te nemen en op te slaan in de cloud met behulp van de Sync Module Core (inbegrepen in het systeem).

Producten van Blink zijn ontworpen met privacy en veiligheid in gedachten. Gebruikers hebben de mogelijkheid privacy-instellingen te regelen en met de Blink app kunnen gebruikers privacyzones aanpassen, waarbij ze alleen opnemen wat ze willen en gebieden uitsluiten, zoals de openbare weg of het erf van de buren. Alle communicatie tussen Blink apparaten en Amazon servers zijn vergrendeld, en alle beelden worden veilig opgeslagen op Amazon servers in Europa. Daarbij kunnen gebruikers op elk moment het camerasysteem uitschakelen, waardoor zowel de camera als de microfoon wordt uitgeschakeld.

Blink Outdoor 4 werkt samen met Alexa, waardoor klanten de Alexa Blink SmartHome Skill kunnen gebruiken om een Echo apparaat te verbinden met de Blink app om bewegingswaarschuwingen te ontvangen, livebeelden op te vragen en bekijken, livebeelden van meerdere camera's weer te geven, routines aan te maken en hun systemen in en uit te schakelen.

Ontgrendel nog meer met een Blink Abonnement

Met een Blink Abonnement kunnen klanten nog meer functies ontgrendelen als het oneindig opslaan en delen van clips tot maximaal 30 dagen, persoondetectie, uitgebreidere livebeelden en ‘Rapid Video Access’ waarmee gebruikers video's meteen terug kunnen kijken nadat deze zijn opgenomen. Nieuwe gebruikers krijgen een 30 dagen proefabonnement wanneer ze de Outdoor 4 aanschaffen.