Blink introduceert eerste 2K-videodeurbellen vanaf 50 euro

Blink introduceert zijn eerste videodeurbellen met 2K-videokwaliteit, verkrijgbaar in een bekabelde en draadloze variant. De Blink Wired Doorbell 2K+ en Blink Battery 2K+ leveren haarscherpe videokwaliteit, van top tot teen en onder uitdagende omstandigheden. De nieuwe producten zijn vanaf vandaag, 6 mei, te bestellen en worden vanaf 22 mei geleverd.

Dankzij scherpe 2K-video zien Blink-abonnees beter wat er zich afspeelt voor hun deur, ook onder uitdagende omstandigheden zoals fel en weinig licht. Bovendien is het dynamisch bereik van de apparaten verbeterd, waardoor bezoekers van top tot teen op camera staan.

De Blink Battery Doorbell 2K+ is ideaal voor klanten die voorkeur geven aan flexibele installatie en bevat een batterij met een lange levensduur. De Wired Doorbell 2K+ is ontworpen voor woningen met bestaande deurbelbedrading en heeft 24/7 stroomtoevoer.

Premium voor een prikkie

De nieuwe Blink-deurbellen zijn verkrijgbaar vanaf 49,99 euro. Daarmee zet het elektronicabedrijf de volgende stap in het toegankelijk maken van slimme huisbeveiliging voor een breed en prijsbewust publiek. Verder zijn beide nieuwe deurbellen ontworpen voor snelle installatie en naadloze integratie met het Blink-ecosysteem.

De videodeurbellen met 2K-videokwaliteit zijn een aanvulling op het 2K video-assortiment van Blink bestaande uit binnen- en buitencamera’s, die sinds afgelopen herfst in de (online) winkels liggen. De nieuwe producten zijn vanaf vandaag te bestellen en worden vanaf 22 mei geleverd.