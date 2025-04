Easter Egg Hunt: win een 4-pack Motorola moto tags

Het is weer bijna Pasen en dat wil maar één ding zeggen: onze Easter Egg Hunt gaat weer van start. Vanaf 14 april tot en met 18 april zal er elke middag een nieuwe winactie verschijnen. Dit jaar laten we de winacties geen 24 uur openstaan, maar loopt alles door tot en met zondag 20 april. Zo heeft iedereen ruim voldoende de tijd om hun kans te wagen.

Vandaag maak je kans op een 4-pack moto tags van Motorola. Je kan ze het beste vergelijken met de AirTags van Apple, maar dan voor Android-smartphones. De moto tags werken ook met gelijk welke Android-smartphone, dus je hoeft niet per se een Motorola te hebben om ze te gebruiken. Ze werken dan weer niet met iPhones.

De moto tags maken gebruik van het Find My Device-netwerk van Google. Als je niet binnen het bluetooth-bereik van de tracker bent, zal de positie bij benadering getoond worden op basis van andere apparaten, zoals Android-smartphones, in het Find My Device-netwerk. Is je moto tag dichtbij, maar zie je hem niet? Dan kan je via je smartphone een pieptoon laten afgaan om zijn exacte positie te weten te komen.

De batterij in een moto tag is een standaard knoopcelbatterij (CR2032) die je in vrijwel elke winkel vindt en de gemiddelde batterijduur is een jaar. Handig om te weten, is dat een moto tag precies dezelfde afmetingen heeft als een AirTag van Apple, waardoor je ook accessoires voor AirTags kan kopen voor je moto tag.

Doe mee en win!

Wil je kans maken op het 4-pack moto tags? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door hier te klikken en het deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 17 april om 12:00 uur tot 20 april om 23:59 uur. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.