Summer giveaway #2: win een Logitech ERGO K860 ergonomisch toetsenbord

Hoge temperaturen? Check. Heel veel zon? Check. Kortom, tijd voor onze Summer Giveaways! Ditmaal geven we een Logitech ERGO K860 ergonomisch toetsenbord weg.

Traditiegetrouw vieren TechPulse en TechRadar de zomer met een reeks winacties. Vier weken lang maken onze lezers kans op prijzen. Elke vrijdag om 12.00 uur verschijnt een nieuwe winactie. Deze week maken we één lezer blij met een Logitech ERGO K860 ergonomisch toetsenbord (QWERTY-layout).

Logitech ERGO K860

Veel achter je computer zitten is niet altijd even vriendelijk voor je polsen. De Logitech ERGO K860 probeert daar iets aan te doen met een gesplitste en gebogen indeling, waardoor je handen en polsen tijdens het typen een natuurlijkere houding aannemen. De geïntegreerde, zachte polssteun geeft je handen bovendien wat extra ondersteuning. Even wennen aan de vorm is het wel, maar wie dagelijks uren typt, zal het extra comfort zeker weten te waarderen.

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Ook praktisch zit de ERGO K860 goed in elkaar. Je verbindt het toetsenbord draadloos via bluetooth of de meegeleverde Logitech Unifying-dongle en kan dankzij Easy-Switch eenvoudig tussen apparaten wisselen. De toetsen zijn bovendien gericht op comfortabel typen en de hoek van het toetsenbord kan je met de verstelbare pootjes aanpassen aan je eigen werkhouding.

Een batterij opladen hoef je ondertussen niet snel te doen: volgens Logitech gaat de ERGO K860 tot twee jaar mee op twee AAA-batterijen. Het toetsenbord is wel behoorlijk groot, mede dankzij de 100%-layout en numpad, maar dat is tegelijk een voordeel als je veel met cijfers werkt. Wie hun werkdag vooral achter een toetsenbord doorbrengt, haalt met de ERGO K860 een comfortabele upgrade in huis.

Doe mee en win!

Wij mogen één lezer blij maken met deze draadloze koptelefoon. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 7 augustus om 12u 's middags tot 14 augustus, eveneens om 12u 's middags. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.