Samsung onthult kleinere SmartTag-tracker die nu ook met iPhones werkt

Samsung heeft zonet de nieuwe Galaxy SmartTag3 aangekondigd. Deze derde generatie van hun tracker heeft een kleiner, lichter ontwerp, groter zoekbereik, en snellere locatie-updates via het Galaxy Find Network. De Galaxy SmartTag3 biedt verder een langere batterijduur. Hij gaat tot 550 dagen mee bij standaardgebruik en tot 790 dagen in de energiebesparingsmodus.

De SmartTag3 werkt daarnaast met iPhones, een primeur voor de trackers. Die extra ondersteuning is vooral handig in gezinnen met verschillende smartphones. Samsung negeert voorlopig wel andere fabrikanten van Android-smartphones. De SmartTag3 werkt bijvoorbeeld niet met Google Pixel-smartphones.

Via SmartThings Find kunnen gebruikers de locatie van een tag bekijken en delen, inclusief Search Nearby gebruiken op alle ondersteunde apparaten. Zoals bij de meeste andere trackers worden communicatiefuncties van smartphones in de buurt gebruikt om de locatie van de SmartTag3 in te schatten tot hij binnen het Bluetooth-bereik van je eigen smartphone is.

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De Galaxy SmartTag3 vergroot vervolgens het bereik van Compass View, waardoor gebruikers al van grotere afstand naar een voorwerp kunnen zoeken. Dit kan nu vanaf een afstand van maximaal 60 meter.

Place Notification is op zijn beurt een nieuwe, proactieve functie waarmee gebruikers een gebied kunnen instellen en een melding ontvangen wanneer een voorwerp met een tag dat gebied binnenkomt of verlaat. Dat kan handig zijn als je de tracker aan de halsband van je kat hangt. Zo krijg een melding zodra de kat je huis verlaat.

Met Location History kunnen gebruikers dan weer zien waar hun tag overal is geweest. Movement Detection Alert kan zelfs een melding sturen wanneer beweging wordt gedetecteerd. Dat kan handig zijn als je de tag ergens in je fiets zou stoppen (bijvoorbeeld in de buis waarin je het zadel schuift).

De Samsung Galaxy SmartTag3 is pas in de loop van 2027 verkrijgbaar bij ons. Een exacte datum is voorlopig niet bekend. De prijs is wel al officieel: voor één tag betaal je 39,9 euro en voor een four-pack betaal je 129,9 euro.