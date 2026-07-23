Exclusief: de Galaxy Ring 2 is niet onthuld tijdens Unpacked, maar staat volgens Samsung-leidinggevende nog wel op de planning

Gisteren tijdens het Samsung Galaxy Unpacked-evenement kregen we weer een blik te zien op Samsungs visie voor de toekomst van wearables. Naast de onthulling van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 en Watch 9, kregen we ook een eerste blik op Samsungs aankomende slimme bril.

Wat echter niet aanwezig was tijdens het event, was de volgende versie van Samsungs kleinste wearable, de Samsung Galaxy Ring. Samsung bevestigde wel dat de slaapapneufunctie van de originele Galaxy Ring in de VS door de FDA is gecertificeerd. Dat moet aantonen dat de functie wel echt aan bepaalde standaarden voldoet. Verder is er echter heel weinig gezegd over de Ring en een mogelijke opvolger.

De radiostilte rond de Ring heeft voor speculaties gezorgd over of er überhaupt nog een opvolger komt. Toch is er wel duidelijk een doelgroep die erg enthousiast is over de vormfactor van een slimme ring. Dit jaar werd ook nog de Oura Ring 5 uitgebracht, dus we hadden wel gedacht dat Samsung zijn redelijk succesvolle Galaxy Ring wel zou willen opvolgen met een Galaxy Ring 2.

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(Image credit: Future)

Hoewel de Galaxy Ring 2 dus niet werd onthuld tijdens de presentatie van deze zomer, lijkt het er wel op dat dit model onderweg is. Tijdens een interview met Samsungs VP van Product en Marketing voor Mobile Experience, Annika Bizon, vroeg een collega van het TechRadar UK-team haar of ze iets kon zeggen over een mogelijke Galaxy Ring 2.

"Ik zal zeggen ja, we kijken naar de toekomst van Ring, blijf ons volgen," zei Bizon. "Het zal zeker deel uitmaken van onze toekomstige portfolio van wearables."

Het viel onze collega ook op dat Bizon tijdens het gesprek een Samsung Galaxy Ring droeg. "Nou, ik hou ervan omdat het discrete gezondheid is," zei ze. "Het vertelt me sommige van de dingen die ik moet weten en wanneer ik mijn horloge weer om doe, werken ze samen."

We hoorden in dit gesprek dus toch wel een duidelijke "ja" op onze vraag en de opmerking over het toekomstige portfolio suggereert mogelijk dat zowel een nieuw apparaat als een opvolger voor de bestaande Galaxy Ring in ontwikkeling zijn. Daarnaast zijn er dus zeker ook bij Samsung (onder de leidinggevenden) fans van de Galaxy Ring te vinden.

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Verder is Samsung dus ook agressief aangegaan achter verschillende certificeringen voor de eerste generatie van de Ring. Dat toont ook wel dat Samsung nog steeds betrokken is bij zijn kleinste wearable en er nog steeds tijd en geld in wil investeren. Het hele korte segment tijdens Unpacked moet dus misschien eerder als een herinnering worden gezien dat de Galaxy Ring nog bestaat en er mogelijk meer onderweg is, en dus niet als een laatste update over een product waarvan we het bestaan eigenlijk maar moeten vergeten.

Dit is natuurlijk zeker niet de grootste onthulling die rond Unpacked plaatsvond, maar het klinkt wel als goed nieuws voor fans van slimme ringen. Het blijft een interessante vormfactor voor mensen die wel enigszins hun gezondheid en activiteiten willen tracken, maar niet op de afleiding van een extra scherm om hun pols zitten te wachten.