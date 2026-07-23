Samsungs nieuwe foldables zijn tot 48% goedkoper in Zuid-Korea en dit is waarom

De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra en Samsung Galaxy Z Flip 8 zijn helaas, zoals verwacht, weer duurder geworden dan hun voorgangers. De vanafprijs voor beide modellen is weer met 100 euro gestegen ten opzichte van die van de Samsung Galaxy Z Fold 7 en Samsung Galaxy Z Flip 7.

Dat is niet geheel verrassend, gezien de stijgende kosten van geheugen, maar wat wel een verrassing is, is het grote prijsverschil tussen de toestellen in Zuid-Korea en in de rest van de wereld. De Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra start in Zuid-Korea bij een prijs van maar 2,58 miljoen won. Korea Times wijst erop dat die prijs 20,4% lager is dan de dollarprijs en maar liefst 44% lager dan de europrijs.

Het prijsverschil is bij de standaard Samsung Galaxy Z Fold 8 (met zijn nieuwe vormfactor) overigens nog groter. Er is geen model van vorig jaar om dit toestel mee te vergelijken (de Z Fold 8 Ultra is namelijk de directe opvolger van de Z Fold 7), maar deze telefoon heeft een vanafprijs van 1.999 euro. De dollarprijs is in dit geval 1.899 dollar en die is alweer 23,2% hoger dan de prijs in Zuid-Korea. De europrijs is in dit geval 48% hoger.

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In de tabel hieronder zie je de prijsstijgingen van deze nieuwe generatie ten opzichte van de vorige generatie. Wat opvallend is, is dat mensen in Zuid-Korea minder hoeven te betalen voor een toestel uit de Z Fold 8-serie dan mensen in andere regio's voor de Z Fold 7.

Swipe to scroll horizontally Toestel 256GB 512GB 1TB Galaxy Z Fold 8 Ultra 2.199 euro 2.399 euro 2.799 euro Galaxy Z Fold 7 2.099 euro 2.219 euro 2.519 euro Galaxy Z Flip 8 1.299 euro 1.499 euro N.v.t. Galaxy Z Flip 7 1.199 euro 1.319 euro N.v.t.

Thuisvoordeel

Waarom is het verschil nou dan zo groot? Korea Times laat weten dat de co-CEO van Samsung Electronics, Roh Tae-moon, hier tijdens het Galaxy Unpacked-event wat meer over kon delen. Deze co-CEO zei het volgende: "De steun, feedback en aanmoediging van Koreaanse consumenten is fundamenteel geweest voor het versterken van het wereldwijde concurrentievermogen van het Galaxy-merk. Om het belang van de Koreaanse markt te erkennen, zullen we ernaar blijven streven om Galaxy-apparaten voor de meest competitieve prijzen aan te bieden in Korea en om dat beleid in de toekomst aan te houden."

Het komt er dus op neer dat Samsung zijn thuisland wil belonen voor alle steun. Samsung-fans uit andere landen zullen dat misschien niet bepaald een geweldig antwoord vinden. Dit toont namelijk aan dat Samsung waarschijnlijk ook nog wel winst kan maken met lagere prijzen. Het is namelijk niet zo dat het bedrijf zijn telefoons in Zuid-Korea met verlies verkoopt.

Natuurlijk zijn er ook wel andere factoren van belang die op wereldwijd niveau voor verschillende prijzen kunnen zorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende belastingen in verschillende regio's. Toch snappen we wel dat dit misschien niet alleen als een leuk gebaar voor klanten in Samsungs thuisland kan worden gezien, maar ook gewoon als een kwestie van oneerlijke prijzen voor de rest van de wereld.

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Een ander interessant detail uit deze persconferentie was Roh's claim dat de drie vouwbare modellen die dit jaar aangeboden worden, "de complete vorm" zijn van Samsungs line-up van foldables. Twee modellen was schijnbaar niet meer genoeg nu foldables wat meer mainstream beginnen te worden.

Dit lijkt te suggereren dat de Samsung Galaxy Z TriFold geen deel uitmaakt van deze "complete vorm", al had die natuurlijk ook maar een beperkte release. Daarnaast suggereert het echter ook dat er in de toekomst waarschijnlijk nog steeds Galaxy Z Flip-modellen worden gemaakt, terwijl een gerucht juist aangaf dat de Galaxy Z Flip 7 het laatste Z Flip-model zou zijn. Hier is nog steeds geen officiële reactie op gegeven, maar die uitspraak klinkt dus wel als goed nieuws voor Z Flip-fans.