Nieuwe Samsung Galaxy Watches moeten een van de grootste frustraties oplossen

Naar goede gewoonte heeft Samsung op Galaxy Unpacked niet alleen nieuwe vouwbare smartphones onthuld, maar ook twee nieuwe smartwatches. Het basismodel krijgt zijn jaarlijkse update en ook het Ultra-model krijgt zijn eerste opvolger. Beide horloges moeten bovendien een van de grootste frustraties van smartwatches in het algemeen aanpakken.

Grotere batterij, efficiëntere chip

(Image credit: Blue Pixl Media)

De Samsung Galaxy Watch Ultra 2 maakt de grootste sprong en heeft nu een 800mAh-batterij. Dat is 35 procent groter dan de batterij in de originele Galaxy Watch Ultra. Daarnaast is de Snapdragon Wear Elite-chip energiezuiniger. Het is echter niet duidelijk hoeveel beter de batterij nu precies is. Met het origineel konden we de drie dagen net niet aantikken. We hopen daarom dat de Galaxy Watch Ultra 2 een gemiddelde batterijduur van eerder vier tot vijf dagen kan halen.

De batterij in beide formaten (40mm en 44mm) van de Galaxy Watch 9 is ook groter ten opzichte van de Galaxy Watch 8. In dit horloge zit ook dezelfde Snapdragon Wear Elite. Hier kan je daarom ook een langere batterijduur verwachten. Je kijkt hier wellicht naar drie dagen batterij bij gemiddeld gebruik.

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Hoewel Samsung aangeeft dat de batterijen veel groter zijn en de batterijduur daardoor langer wordt, is het niet duidelijk hoe lang precies. Nergens worden concrete cijfers vermeld. Dit zou wel in hun voordeel werken, aangezien onderzoek aantoont dat de batterijduur een van de grootste frustraties van smartwatch-gebruikers is.

Meer exclusieve Ultra-functies

(Image credit: Blue Pixl Media)

Daarnaast zijn er nu meer exclusieve functies voor de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 ten opzichte van het basismodel. Verder is het geheel dunner en lichter geworden. Dit geldt voor zowel het horloge als het bandje.

Trail Run: deze workout trackt de afgelegde afstand, hoogteverschillen in de route en houdt je zweetniveaus in de gaten. Op basis daarvan krijg je dan meldingen om water te drinken.

deze workout trackt de afgelegde afstand, hoogteverschillen in de route en houdt je zweetniveaus in de gaten. Op basis daarvan krijg je dan meldingen om water te drinken. Fietsen: fanatieke fietsers kunnen de Galaxy Watch Ultra 2 koppelen aan bepaalde fietscomputers om nauwkeurigere data over hun fietstochten te tracken.

fanatieke fietsers kunnen de Galaxy Watch Ultra 2 koppelen aan bepaalde fietscomputers om nauwkeurigere data over hun fietstochten te tracken. Duiken: Samsung is de samenwerking met Mares aangegaan, waardoor het horloge verandert in een kleine duikcomputer.

Vervolgens delen de Galaxy Watch Ultra 2 en Watch 9 nog enkele nieuwe functies. Beide horloges kunnen bijvoorbeeld je algemene gezondheid in de gaten houden door in je slaap je hartslag, huidtemperatuur, ademhaling, bloedzuurstof en HRV te meten. Op basis van deze standaardwaarden krijg je dan waarschuwingen als er een afwijking wordt gedetecteerd.

De slaapapneudetectie is op zijn beurt verbeterd dankzij AI. De Daily Cardio Load is een cijfer dat aangeeft hoe hard je je die dag al hebt ingespannen en hoeveel energie je nog over hebt voor een workout. Gehoorbescherming is een functie die Samsung van Apple heeft gehaald. De Galaxy Watches kunnen continu het omgevingsgeluid monitoren en een melding sturen indien het te luid is. Zo word je eraan herinnerd je oordoppen in te doen (of op een rustigere plaats te gaan staan) om gehoorschade te voorkomen.

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Ten slotte is de prijs van de Galaxy Watch Ultra 2 verhoogd naar 749 euro (t.o.v. 699 euro voor het origineel). Voor de 40mm Galaxy Watch 9 betaal je 409 euro en de 43mm-versie kost 439 euro.