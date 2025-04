Xiaomi 16 mogelijk eerste smartphone met 7.000mAh-batterij, wat zal Apple doen met de iPhone?

Weer een dag, weer een futuristisch gerucht over specificaties van een Chinese smartphonefabrikant. Dit keer gaat het over een grote stap voorwaarts in batterijcapaciteit, afkomstig van technologiegigant Xiaomi.

Phonearena merkte een Weibo-post op van de bekende tipgever Smart Pikachu, die beweert dat de Xiaomi 16 uitgerust zou kunnen zijn met een enorme 7.000mAh-batterij. Daarmee zou de Xiaomi 16 de eerste smartphone zijn met een batterij van dat formaat.

Voordat we daar dieper op in gaan, willen we wel even een kanttekening maken: deze post is vertaald uit het Chinees met de vertaalfunctie van Google Chrome, dus de informatie is niet helemaal glashelder. Maar de hashtag die Smart Pikachu gebruikt, lijkt te verwijzen naar de Xiaomi 16, en volgens Phonearena heeft het cijfer ‘7’ in de vertaalde post te maken met de batterijcapaciteit.

We zien pas sinds kort smartphones verschijnen die de grens van 6.000mAh naderen of zelfs overschrijden, en de huidige Xiaomi 15 is uitgerust met een batterij van 5.240mAh. Daarom klinkt een capaciteit van 7.000mAh als een bijzonder ambitieus doel. De Xiaomi 15 werd dit jaar gelanceerd, dus we verwachten dat de Xiaomi 16 ergens in 2026 zal verschijnen. Zoals PhoneArena opmerkt, is dat ook het jaar waarin we de iPhone 18, Samsung Galaxy S26 en Google Pixel 11-serie mogen verwachten.

Een batterij van 7.000mAh zou de Xiaomi 16 katapulteren naar de bovenkant van die lijst als het gaat om wat je kan doen in een flagship-smartphone. Er zijn weliswaar toestellen op de markt met grotere batterijen, maar dat zijn flinke modellen met een fors formaat en gewicht.

We waren al onder de indruk van de batterijduur van de Xiaomi 15, zeker gezien het compacte formaat van de telefoon. Het is dan ook makkelijk voor te stellen hoe een toename van 33% richting de 7.000mAh Xiaomi’s flagship naar de absolute top van batterijprestaties zou kunnen tillen.

Hoewel we 7.000mAh nog altijd een ambitieus doel vinden, valt niet te ontkennen dat Android-fabrikanten, en dan vooral de Chinese merken, in razend tempo blijven innoveren op het vlak van batterijtechnologie.

En Apple dan?

Apple staat erom bekend wat terughoudend te zijn als het gaat om het delen van de batterijcapaciteit van iPhones. In plaats daarvan communiceert het merk liever in termen van praktische gebruiksduur, zoals het aantal uren videoweergave.

Dat is waarschijnlijk maar goed ook, want uit teardown-video's na de lancering blijkt dat iPhones zelden batterijen bevatten die even groot zijn als die van hun Android-tegenhangers.

Zo beschikt de iPhone 16 over een batterij van 3.561mAh, en dat is kleiner dan de 4.000mAh in de Samsung Galaxy S25. De Google Pixel 9 gaat daar nog ruim overheen met 4.700mAh, en dit komt dichter in de buurt van de grotere iPhone 16 Plus met 4.674mAh. Zelfs die grotere iPhone valt nog steeds in het niet bij de 5.000 tot 6.000mAh-batterijen die we zien in grotere toestellen van Oppo, Samsung en Xiaomi.

Daarmee willen we niet zeggen dat iPhones geen degelijke batterijduur bieden. Vooral de laatste jaren heeft Apple indruk gemaakt met slimme software-optimalisatie en energiezuinige chips. Toch worden iPhones zelden beschouwd als batterijtoppers zoals de beste Android-smartphones dat wel zijn.

We vragen ons af of de komst van een Android-telefoon, zoals de Xiaomi 16 of een ander model, met een batterij van 7.000mAh daar verandering in kan brengen. Ter vergelijking: dat is bijna het dubbele van wat de iPhone 16 biedt. Die sprong wordt mogelijk gemaakt door nieuwe ruimtebesparende en efficiëntere batterijtechnologie.

Apple trekt traditioneel zijn eigen plan als het om hardware gaat, maar we kunnen ons niet voorstellen dat het bedrijf onverschillig blijft als Xiaomi op zo’n zichtbare manier vooroploopt. We zouden het eerlijk gezegd toejuichen als Apple zich een beetje laat opjagen door dit Xiaomi-gerucht. Zoals gezegd haalt de iPhone 16 al veel uit zijn relatief kleine batterij dankzij de zuinige chipsets en naadloze software-integratie. Maar een batterij van 4.000mAh of meer zou het toestel pas echt op een niveautje hoger plaatsen in combinatie met zijn sterke prestaties, uitstekende camera’s en soepele gebruikerservaring.