Nieuwe Xiaomi-smartphones hebben belachelijk grote batterijen
7.500mAh?!
Xiaomi brengt de REDMI 17-serie naar Nederland en België. De REDMI 17 en REDMI 17 5G combineren een 7.500mAh-batterij met een 6,9-inch scherm en een 50MP-camera, voor gebruikers die vooral op zoek zijn naar lange gebruiksduur zonder hoge prijs.
De hele dag batterij
De 7.500mAh-batterij vormt het hart van de serie. Op een volle lading haalt de REDMI 17 tot 28 uur video, 91 uur muziek of 46 uur bellen; de REDMI 17 5G komt tot 28 uur 1080p-video, 109 uur muziek via bluetooth of 53 uur bellen. Beide laden op met 45W turbo charging en kunnen zelf ook andere apparaten opladen via 22,5W bekabeld reverse charging.
Het 6,9-inch scherm schakelt automatisch tussen 60Hz, 90Hz en 120Hz en is voorzien van drie TÜV Rheinland-certificeringen voor minder belasting van de ogen. Corning Gorilla Glass 7i en een IP64-certificering maken het scherm bestand tegen krassen, stof en spatwater, zodat het toestel ook tegen een stootje kan.
Niet de snelste
Onder de motorkap zorgen de MediaTek Helio G91-Ultra (REDMI 17) en de Snapdragon 4 Gen 5 met 5G (REDMI 17 5G), samen met Xiaomi HyperOS 3 en 4GB RAM (8GB met RAM-uitbreiding) voor een vlotte dagelijkse gebruikservaring bij het multitasken en schakelen tussen apps. Gamen is daarentegen met geen van beide smartphones een goed idee.
De 50MP-camera legt foto's vast in dagelijkse omstandigheden en ondersteunt gelijktijdig filmen met de voor- en achtercamera, terwijl de dubbele stereospeakers een uitgebreider volumebereik leveren.
Prijs en beschikbaarheid
Beide versies zijn beschikbaar met 128GB en 256GB opslag. Elke configuratie heeft altijd 4GB RAM.
- REDMI 17
- 4GB + 128GB: 219,9 euro
- 4GB + 256GB: 249,9 euro
- REDMI 17 5G
- 4GB + 128GB: 249,9 euro
- 4GB + 256GB: 299,9 euro
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Bram is de hoofdredacteur van TechRadar Benelux en is al jarenlang een trouwe Android-gebruiker. Hij schrijft met plezier over alles wat met consumententechnologie te maken heeft. Na het werk vind je hem gewoonlijk voor zijn Nintendo Switch 2, al dan niet met een glas rosé erbij.