Nieuwe Xiaomi-smartphones hebben belachelijk grote batterijen

Xiaomi brengt de REDMI 17-serie naar Nederland en België. De REDMI 17 en REDMI 17 5G combineren een 7.500mAh-batterij met een 6,9-inch scherm en een 50MP-camera, voor gebruikers die vooral op zoek zijn naar lange gebruiksduur zonder hoge prijs.

De hele dag batterij

De 7.500mAh-batterij vormt het hart van de serie. Op een volle lading haalt de REDMI 17 tot 28 uur video, 91 uur muziek of 46 uur bellen; de REDMI 17 5G komt tot 28 uur 1080p-video, 109 uur muziek via bluetooth of 53 uur bellen. Beide laden op met 45W turbo charging en kunnen zelf ook andere apparaten opladen via 22,5W bekabeld reverse charging.

Het 6,9-inch scherm schakelt automatisch tussen 60Hz, 90Hz en 120Hz en is voorzien van drie TÜV Rheinland-certificeringen voor minder belasting van de ogen. Corning Gorilla Glass 7i en een IP64-certificering maken het scherm bestand tegen krassen, stof en spatwater, zodat het toestel ook tegen een stootje kan.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Niet de snelste

Onder de motorkap zorgen de MediaTek Helio G91-Ultra (REDMI 17) en de Snapdragon 4 Gen 5 met 5G (REDMI 17 5G), samen met Xiaomi HyperOS 3 en 4GB RAM (8GB met RAM-uitbreiding) voor een vlotte dagelijkse gebruikservaring bij het multitasken en schakelen tussen apps. Gamen is daarentegen met geen van beide smartphones een goed idee.

De 50MP-camera legt foto's vast in dagelijkse omstandigheden en ondersteunt gelijktijdig filmen met de voor- en achtercamera, terwijl de dubbele stereospeakers een uitgebreider volumebereik leveren.

Prijs en beschikbaarheid

Beide versies zijn beschikbaar met 128GB en 256GB opslag. Elke configuratie heeft altijd 4GB RAM.

REDMI 17 4GB + 128GB: 219,9 euro 4GB + 256GB: 249,9 euro

REDMI 17 5G 4GB + 128GB: 249,9 euro 4GB + 256GB: 299,9 euro

