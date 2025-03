Xiaomi 15 Ultra heeft meest geavanceerde camera's tot nu toe en kost minder dan Galaxy S25 Ultra

Na Samsung, OnePlus, OPPO en Apple is het nu de beurt aan Xiaomi om hun nieuwe telefoons te onthullen. De nieuwe Xiaomi 15 Series bestaat wederom uit het basismodel, de Xiaomi 15, en een premium model, de Xiaomi 15 Ultra, en stelt gebruikers wereldwijd in staat om verbluffende foto's en video's vast te leggen in elke situatie met de Leica Summilux optische lens.

Xiaomi 15 Ultra: het toppunt van mobiele fotografie

De Xiaomi 15 Ultra in de kleur Zilver Chroom ziet eruit als een retrocamera en combineert moeiteloos aerospace-glasvezel en PU-leder. De telefoon heeft een WQHD+ 6,73-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 3200 x 1440 pixels en 3200 nits piekhelderheid. Verder is er opnieuw een 1-120Hz dynamisch refresh rate voor vloeiende bewegingen.

Duurzaamheid staat centraal in het ontwerp van de Xiaomi 15 Ultra. Het toestel is voorzien van de nieuwe Xiaomi Guardian Structure, met het nieuwste Xiaomi Shield Glass 2.0 voor een tot 16 keer betere valbestendigheid. Het CNC-gefabriceerde aluminium frame zorgt voor een licht, maar robuust ontwerp, terwijl Corning Gorilla Glass 7i de camera's beschermt tegen vallen en krassen.

Ontworpen voor creatieve professionals die hun mobiele fotografie naar een hoger niveau willen tillen, is de Xiaomi 15 Ultra uitgerust met alle brandpuntsafstanden, variërend van 14 mm tot 200 mm. Het optische ontwerp bevat een hoofdcamera met Leica Summilux-lenzen en een 8P asferische lens met hoge transmissie, verbeterd met dubbele anti-reflectie coating.

De ster van camerasysteem is de 23 mm Leica 1-inch hoofdcamera, uitgerust met een 50 MP Sony LYT-900 beeldsensor voor de best mogelijke helderheid en details. Daarnaast is er optische lens van Leica Summilux met een groot diafragma van ƒ/1.63, variabele brandpuntsafstanden van 23mm, 28mm en 35mm en een indrukwekkend dynamisch bereik van 14 EV. Voor portret- en straatfotografie werkt een 70 mm Leica zwevende telelens op de ideale brandpuntsafstand, wat zorgt voor natuurlijke opnames.

De nieuwe Leica 200MP ultra-telefotocamera maakt het gemakkelijk om foto's te maken van verre objecten met een brandpuntsafstand van 100 mm, uitbreidbaar tot 200 mm met behulp van de in-sensor zoom. De 1/1,4" sensor, gecombineerd met een diafragma van ƒ/2,6, registreert 136% meer licht dan de Xiaomi 14 Ultra. De zoommogelijkheden waren vorig jaar reeds geavanceerd en het feit dat de Xiaomi 15 Ultra zo'n grote sprong voorwaarts heeft gemaakt, is indrukwekkend.

Op vlak van video stelt de telefoon ook niet teleurt. Zo is er ondersteuning voor 4K/120fps-video. Wie de allerbeste kwaliteit wil en niet het hoogste framerate wil, kan gebruikmaken van de 4K/60fps Dolby Vision-modus en er is zelfs 10-bit Log Video. Al deze modi werken bovendien met elke camera.

Het kloppend hart van de Xiaomi 15 Ultra is de Snapdragon 8 Elite-chip met 16GB RAM. Het IceLoop-koelsysteem is op zijn beurt verbeterd en moet ervoor zorgen dat de telefoon niet oververhit. De 5.410mAh-batterij zou een hele dag mee moeten gaan en ondersteunt weer 90W-snelladen met kabel. Als je liever draadloos oplaadt, kan dat met maximaal 80W als je de officiële Xiaomi-snellader aanschaft. Op vlak van software laat Xiaomi wel enkele steken vallen met een belofte van vier Android-updates en zes jaar security-updates, terwijl de meeste premium smartphones tegenwoordig minimaal vijf jaar Android-updates ontvangen.

Ten slotte is de Xiaomi 15 Ultra verkrijgbaar met 512GB opslag voor 1499,9 euro. Hiermee is hij 70 euro goedkoper dan de Samsung Galaxy S25 Ultra met 512GB opslag. Er bestaat nog een configuratie met 1TB opslag, maar die is hier niet te koop. Wat hier wel te koop is, is de Photography Kit (199,99 euro). Dit is een soort geavanceerde case met fysieke bedieningsknoppen zoals op een compactcamera en een ingebouwde batterij van 2.000mAh.

Xiaomi 15: compacte cameratelefoon

(Image credit: Xiaomi)

De Xiaomi 15 wordt opnieuw gepositioneerd als compacte cameratelefoon en heeft een triple camera. De brandpuntsafstanden van 14 mm tot 120 mm bieden alsnog veel helderheid en veelzijdigheid. Op vlak van prestaties is er amper een verschil met de Xiaomi 15 Ultra, want ook hier is de Snapdragon 8 Elite aanwezig, maar dan met 12GB RAM. Daarnaast is de Xiaomi 15 uitgerust met een 5240mAh-batterij met ondersteuning voor 90W-snelladen. Draadloos opladen kan hier met maximaal 50W.

De hoofdcamera van de Xiaomi 15 is voorzien van een Leica Summilux optische lens, met een 7P asferische lens met hoge lichtdoorlatendheid, een ontspiegelende coating en een diafragma van ƒ/1,62 voor uitzonderlijke helderheid onder verschillende lichtomstandigheden. Dankzij de Light Fusion 900 sensor levert hij een professionele fotografie-ervaring bij drie belangrijke brandpuntsafstanden: 23mm, 28mm en 35mm. Voor gedetailleerde telefoto-opnamen beschikt de Xiaomi 15 over een Leica 60mm zwevende telefotocamera, met een 50MP-sensor, die in staat is om details van ver vast te leggen. Daarnaast is er nog de Leica 14mm groothoekcamera, met een 50MP-resolutie en een ƒ/2,2 diafragma.

De telefoon behoudt het 6,36-inch CrystalRes AMOLED-scherm (2670 x 1200) en beschikt over een indrukwekkende piekhelderheid van 3200 nits. Dankzij het op maat gemaakte Xiaomi M9-paneel verbruikt het scherm 10% minder energie en levert het alsnog kleurrijkere en levendigere beelden. Het updatebeleid met vier Android-updates en zes jaar security-update is hier eveneens van toepassing.

Ten slotte zijn er twee configuraties beschikbaar van de Xiaomi 15. De basisversie heeft 256GB opslag en kost 999 euro, terwijl de 512GB-versie een adviesprijs heeft van 1099,9 euro.