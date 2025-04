Fitbit-gebruikers hebben (weer) pech: Google Assistant werkt binnenkort niet meer

Een nieuwe maand, een nieuwe feature die verdwijnt van Fitbit-horloges. Deze keer beëindigt Google de ondersteuning voor Google Assistant op Fitbit-horloges. Er zijn smartwatches van andere merken waarmee hetzelfde gebeurt, maar er is één cruciaal verschil. Andere horloges met Wear OS, zoals de OnePlus Watch 3, krijgen Gemini in de plaats van Google Assistant. Dit is niet het geval bij Fitbit, waardoor gebruikers nu geen spraakbediening meer hebben.

Zoals opgemerkt door meerdere outlets, heeft Google onlangs aangekondigd dat de ondersteuning van Google Assistant op Fitbit zou eindigen. Op het communityforum staat het volgende: “In de komende weken zullen we Google Assistant op je Fitbit-apparaat geleidelijk uitfaseren. Je kunt hier meer te weten komen over dit proces. Deze verandering betekent dat Google Assistant spraakbesturing voor activiteiten binnenkort niet meer beschikbaar is op je Fitbit-apparaat."

Google voegde dit er nog aan toe: “We begrijpen dat veranderingen storend kunnen zijn en we waarderen jullie feedback. We blijven toegewijd aan het continu verbeteren van jullie Fitbit-app en de ontwikkeling van spannende nieuwe functies."

Fitbit neemt afscheid van Google Assistant

Fitbit-gebruikers melden nu hetzelfde op Reddit: “Google Assistant op Fitbit-horloges wordt uitgeschakeld, deze functie zal de komende weken niet meer werken.” Voorheen kon je Google Assistant gebruiken om vragen te stellen, alarmen in te stellen, het weer te controleren en nog andere functies uit te voeren. Het is enigszins logisch dat de spraakassistent verdwijnt, aangezien Google Assistant op andere apparaten ook wordt uitgefaseerd. Zoals we al zeiden, wordt Assistant in de meeste gevallen vervangen door Gemini. Fitbit-horloges horen daar echter niet bij.

Hoewel Google blijft zeggen dat het aandacht aan Fitbit zal blijven besteden en er wel degelijk enkele zinvolle updates zijn gebeurd sinds de overname, is de toekomst erg onduidelijk. Er zijn heel wat functies verdwenen sinds de overname en Google heeft bevestigd dat de Versa- en Sense-serie stopgezet zijn. Die gebruikers kunnen nu terecht bij de Pixel Watches. Verder is de webshop op de Fitbit-website afgesloten en zijn de horloges nu te koop via de Google Store.

Hoeveel Fitbit-gebruikers Google Assistant regelmatig gebruiken, is ten slotte niet bekend. Toch is het weer iets dat we kunnen toevoegen aan het lijstje met "verwijderde functies sinds de overname door Google" en we vrezen dat het niet de laatste toevoeging zal zijn.