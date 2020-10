iPhone 12 vs iPhone 12 Mini vs iPhone 12 Pro vs iPhone 12 Pro Max

Apple heeft meer nieuwe iPhones gelanceerd dan ooit dit jaar. Vier nieuwe modellen zijn getoond, namelijk de iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max.

Al deze keuzemogelijkheden leiden tot de vraag waarin deze vier toestellen van elkaar verschillen. Dit artikel geeft je daar meer duidelijkheid over. Hieronder vind je een vergelijking van de specificaties, het ontwerp en de functionaliteiten van de vier modellen.

Ook de prijzen van de vier modellen zijn bekend, waardoor je in een oogopslag kunt zien hoeveel je voor ieder toestel kwijt bent.

Ontwerp

De vier iPhone 12-modellen lijken allemaal op elkaar. De voorkant bestaat voor het grote deel uit scherm en heeft nog steeds een grote notch aan de bovenkant, een metalen frame (roestvrij staal voor de Pro-modellen en aluminium voor de andere), een 'Ceramic Shield'-achterkant met een groot camerablok linksboven.

De toestellen zijn allen IP68-gecertificeerd en zijn dan ook waterdicht tot 6 meter diepte, voor niet langer dan 30 minuten.

De grote verschillen tussen de toestellen zit hem in het formaat, het gewicht en de kleuren. De iPhone 12 Mini en iPhone 12 verschijnen in zwart, blauw, groen, rood en wit. De Pro-modellen zijn verkrijgbaar in oceaanblauw, goud, grafiet en zilver.

De Pro-modellen hebben een meer ingetogen kleur, terwijl de standaard iPhone's kleurrijk zijn. Tenzij je natuurlijk de zwarte variant koopt.

De iPhone 12 Mini (Image credit: Apple)

De iPhone 12 Mini heeft een afmeting van 131.5 x 64.2 x 7.4 mm en weegt 133 gram. De iPhone 12 is 146.7 x 71.5 x 7.4 mm en weegt 162 gram. De iPhone 12 Pro is 146.7 x 71.5 x 7.4 mm en weegt 187 gram. De iPhone 12 Pro Max is met een afmeting van 160.8 x 78.1 x 7.4 mm en een gewicht van 226 gram veruit de grootste en zwaarste van het viertal.

De toestellen zijn opnieuw groter en zwaarder geworden, maar hebben allemaal dezelfde dikte. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben dezelfde afmeting, maar de laatste weegt wat meer.

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Afmeting (mm) 131.5 x 64.2 x 7.4 146.7 x 71.5 x 7.4 146.7 x 71.5 x 7.4 160.8 x 78.1 x 7.4 Gewicht 133g 162g 187g 226g IP-rating IP68 IP68 IP68 IP68

Scherm

Een van de grootste beslissingen die je moet maken op het gebied van de iPhone 12, is welke schermgrootte je wil. Er zijn namelijk drie opties om uit te kiezen.

De kleinste is de iPhone 12 Mini. Deze heeft een 5.4 inch scherm met een resolutie van 1080 x 2340. Dit zorgt voor 476 pixels per inch.

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben beiden een 6.1 inch scherm met een resolutie van 1170 x 2532 en is dus goed voor 460 pixels per inch. Als laatste heeft de iPhone 12 Pro Max een scherm van 6.7 inch en een 1284 x 2778 resolutie die goed is voor 458 pixels per inch.

Alle toestellen hebben een OLED-scherm met een redelijk gelijke pixeldichtheid, dus het grote verschil zit hem vooral in de grootte.

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Schermgrootte 5.4 inch 6.1 inch 6.4 inch 6.7 inch Resolutie 2340 x 1080 2532 x 1170 2532 x 1170 2778 x 1284 Pixels Per Inch 476ppi 458ppi 436ppi 458ppi Maximale helderheid 625 nits 625 nits 800 nits 800 nits

Meer schermgroottes dan gewoonlijk (Image credit: Apple)

Camera

De iPhone 12 en iPhone 12 Mini hebben beiden een dubbele lens aan de achterkant, met een 12MP f/1.6 hoofdsensor en een 12MP f/2.4 ultrawide sensor, die een field of view van 120 graden biedt. Ook wordt optische beeldstabilisatie ondersteund (OIS) door de hoofdcamera.

De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max hebben drie lenzen. Twee daarvan zijn hetzelfde als bij de 12 en 12 Mini, met een telelens als toevoeging.

De telelenscamera heeft een f/2.0 diafragma op de iPhone 12 Pro en biedt tot 4x optische zoom. Op de iPhone 12 Pro Max heeft de telelens een diafragma van f/2.2 en tot 5x optische zoom.

Deze twee modellen beschikken ook over de LiDAR (Light Detection and Ranging)-scanner, die augmented reality (AR) mogelijk maakt en voor prestaties zorgt bij weinig licht.

De Pro-modellen hebben een LiDAR-scanner (Image credit: Apple)

Met al deze camerahardware beschikken de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max ook over enkele functies en modes die de goedkopere modellen niet hebben, zoals ProRaw. Deze combineert de veelzijdigheid van fotograferen in Raw met Apple's computationele fotografie.

Aan de voorkant bevindt zich dezelfde 12MP f/2.2 camera op alle vier de toestellen. De toestellen kunnen allen video's opnemen in 4K tot 60fps. Het is ook mogelijk om opnames te maken in Dolby Vision. De iPhone 12 Pro en Pro Max kunnen dit tot 60fps, terwijl de iPhone 12 en iPhone 12 Mini enkel 30fps aankunnen.

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Camera's achterkant 12MP + 12MP 12MP + 12MP 12MP + 12MP + 12MP 12MP + 12MP + 12MP Ultrawide camera ƒ/2.4 diafragma ƒ/2.4 diafragma ƒ/2.4 diafragma ƒ/2.4 diafragma Wide camera ƒ/1.6 diafragma ƒ/1.6 diafragma ƒ/1.6 diafragma ƒ/1.6 diafragma Telelens - - ƒ/2.0 diafragma ƒ/2.2 diafragma Digitale zoom tot 5x tot 5x tot 10x tot 12x Camera voorkant 12MP, ƒ/2.2 diafragma 12MP, ƒ/2.2 diafragma 12MP, ƒ/2.2 diafragma 12MP, ƒ/2.2 diafragma LiDAR-scanner Nee Nee Ja Ja

Batterijduur

Apple onthult nooit de grootte van de batterijen in zijn telefoons. Dit is iets waarop we zullen moeten wachten tot een demontage van de toestellen. De iPhone 12 Mini kan het naar verluidt tot 15 uur volhouden als er constant een video wordt afgespeeld. Voor de iPhone 12 en iPhone 12 Pro is dit 17 uur. De iPhone Pro Max houdt dit zelfs 20 uur vol.

De toestellen maken alle vier gebruik van snelladen tot 20W. De opladers zijn echter enkel los te verkrijgen. Ook wordt draadloos opladen door de toestellen ondersteund.

MagSafe is ook beschikbaar voor de toestellen. Hierbij wordt een magneet gebruikt om ervoor te zorgen dat de draadloze oplaadpads op een goede manier zijn uitgelijnd op het toestel. Dit opent ook de deur voor nieuwe accessoires, waaronder een magnetische pashouder.

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Video afspelen tot 15 uur tot 17 uur tot 17 uur tot 20 uur Video afspelen (stream) tot 10 uur tot 11 uur tot 11 uur tot 12 uur Audio afspelen tot 50 uur tot 65 uur tot 65 uur tot 80 uur

Specificaties en functies

Alle vier de iPhone 12-modellen beschikken over de A14 Bionic-chipset. Dit is de nieuwste en beste mobiele chipset van Apple. Hoewel, het is niet volledig nieuw, aangezien we deze chip ook terugvinden in de iPad Air 4 (2020).

Het is in elk geval een hoogwaardige chipset die weet te concurreren met Android-chipsets. En het is een grote stap vooruit ten opzichte van de A13 Bionic in de iPhone 11-reeks.

(Image credit: Apple)

Apple heeft niets gezegd over het RAM-geheugen in de nieuwe iPhone's, maar geruchten suggereren dat de Pro-modellen over 6GB RAM beschikken, terwijl de andere toestellen 4GB RAM-geheugen hebben. Net zoals met de batterijgrootte, moeten we het antwoord afwachten tot het toestel uit elkaar wordt gehaald. De toestellen zijn de eerste iPhone's die 5G ondersteunen.

Als het gaat om opslaggeheugen is er de keuze tussen 64GB, 128GB of 256GB in de iPhone 12 en iPhone 12 Mini. Voor de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn 128GB, 256GB en 512GB beschikbaar.

De toestellen draaien natuurlijk allen op iOS 14 en beschikken over Face ID.

Prijs en beschikbaarheid

Nieuwe telefoons van Apple zijn nooit goedkoop, maar sommige zijn een stuk duurder dan andere.

De iPhone 12 Mini is verkrijgbaar voor €809 (64GB), €859 (128GB) en €979 (256GB).

De iPhone 12 heeft een prijskaartje van €909 (64GB), €959 (128GB) en €1079 (256GB).

Dan is de iPhone 12 Pro aan de beurt: €1159 (128GB), €1279 (256GB) en €1509 (512GB).

De iPhone 12 Pro Max is het duurst, met een prijskaartje van €1259 (128GB), €1379 (256GB) en €1609 (512GB).

De iPhone 12 (Image credit: Apple)

Als het gaat om beschikbaarheid: de iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn vanaf vrijdag 16 oktober te pre-orderen. Vanaf 23 oktober zijn ze beschikbaar in de winkels. De iPhone 12 Mini en iPhone 12 Pro Max arriveren wat later. De pre-orders openen op 6 november en de release vindt plaats op 13 november.

Keuze genoeg

De iPhone-reeks heeft er nog nooit groter uit gezien. De keuze tussen deze vier toestellen betekent dat er een grote kans is dat je een model vindt dat bij jou past.

De iPhone 12 Mini is de kleinste en goedkoopste van de reeks, maar beschikt ook over de kortste batterijduur. De iPhone 12 en iPhone 12 Pro zijn even groot, maar de Pro-variant heeft meer cameralenzen en functies. Ook heeft het een roestvrij stalen frame in plaats van een aluminium frame.

Het toppunt is de iPhone 12 Pro Max, met het grootste scherm, de beste camera's, de langste batterijduur én de hoogste prijs.

Als je benieuwd bent naar ons oordeel: de reviews van deze telefoons vind je binnenkort op TechRadar. Maar als je een iPhone-fan bent, zal je waarschijnlijk met elk van de vier toestellen tevreden zijn.