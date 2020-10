'iPhone 12 wordt geleverd zonder oplader en oortjes'

Apple geeft mogelijk geen voedingsadapter en oordopjes mee met 2020 iPhone-modellen, inclusief iPhone 12, als de voorspelling van een alom gerespecteerde analist juist is.

Op dit moment worden alle iPhone-modellen geleverd met een voedingsadapter en een paar Apple EarBuds, maar TF Securities analist Ming-chi Kuo is er sterk van overtuigd dat Apple de productie van zijn 5W- en 18W-voedingsadapters zal beëindigen. In plaats daarvan zal het consumenten vragen om de nieuwe 20W-voedingsadapter als optioneel accessoire zelf aan te schaffen.

De controversiële stap zal blijkbaar de productiekosten compenseren die Apple zal maken door 5G-ondersteuning te implementeren, en op deze manier zou de iPhone 12 voor een vergelijkbare prijs op de markt komen als de iPhone 11 vorig jaar.

Kosten besparen

Kuo verwacht tevens dat Apple de 5W-adapter van de tweede generatie iPhone SE-modellen later dit jaar verwijdert. iPad-gebruikers hoeven zich daarentegen geen zorgen te maken dat hun 12W adapter weggehaald wordt bij de 10,2 inch iPad, iPad Air en iPad Mini.

Zonder Earbuds of adapter in de doos kan Apple ervoor kiezen om haar toestellen in een kleinere verpakking te stoppen. Dit zou meer milieuvriendelijk moeten zijn en de verzendkosten kunnen drukken, aangezien er zo meer toestellen per vracht mee kunnen. Apple zou tevens hopen op meer kopers voor de Apple AirPods op deze manier.

Het verschepen van een product zonder oplader is niet een volledig nieuw concept. Nintendo deed het immers al met de New Nintendo 3DS. Koop je toch een 18W USB-C Power Adapter (met kabel) en een set EarPods uit de Apple Store, dan ben je hiervoor 89 euro kwijt. Dat is flink wat geld voor als je geen reserve adapter of set oortjes thuis hebt liggen.

