iPhone 12 prijs naar verluidt goedkoper dan iPhone 11

We hebben gehoord dat Apple dit jaar een 5G iPhone uit wil brengen, maar het lijkt er ook op dat het bedrijf nog steeds 4G iPhones op de markt wil zetten, en we hebben net wat informatie gehoord over hoeveel de 4G iPhone 12 zal kosten.

Een gerucht, in de wereld gebracht door twitteraccount @omegaleaks (geen bekende leaker, dus neem dit met een flinke korrel zout) suggereert dat van de vier iPhone-modellen die we verwachten de twee goedkoopste versies zowel verkrijgbaar zijn als 4G- en 5G-versie. Dit zou het totale aantal iPhones voor de nieuwe serie op zes brengen.

De leaker meldt ook meer te weten over de prijzen. De vanafprijs voor het 4G-instapmodel zou 549 dollar bedragen, en de iets grotere variant naar verluidt 649 dollar. Hoewel we niet weten wat de prijs in euro's zou moeten worden, was de iPhone 11 met 699 dollar in ieder geval duurder bij de release.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 maxiphone 12(4g) if it happens will be 549$4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.June 25, 2020

Het lijkt erop dat de 4G-versies van de te verschijnen iPhones qua specificaties niet verschillen van hun 5G-broertjes. Je mist dus niets aan extra rekenkracht, enkel de ondersteuning voor de vijfde generatie van de mobiele telecommunicatiestandaard.

De 4G iPhones zijn uitermate geschikt voor gebruikers die in gebieden wonen waar slechte of geen 5G-verbinding is.

In de Benelux wordt er momenteel enkel door Vodafone in beperkte regio's 5G aangeboden in Nederland. Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat er gesproken kan worden over een landelijke dekking.

Te veel iPhones?

Het nieuwtje dat er zes iPhone 12-modellen op de markt komen is niet nieuw. Jun Zhang van Rosenblatt Securities had al eerder voorspeld dat er zes modellen zouden verschijnen, inclusief enkele 4G-apparaten.

Tot dusver weten we dat er hoogstwaarschijnlijk een 5,4 inch basismodel komt, twee 6,1 inch versies, en één 6,7 inch variant. Alle modellen worden naar verwachting aangedreven door Apple's A14 Bionic chipset en maken gebruik van OLED-panelen. De Pro- en Max-versies krijgen net als de iPad Pro een LiDAR-scanner.

De trend van iPhone-instapmodellen met een LCD-display lijken verleden tijd te worden. In plaats daarvan worden 4G-versies de nieuwe instapmodellen. Verder is het qua specificaties nog afwachten geblazen.