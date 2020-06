iPhone 12 kan zelfs kleiner uitvallen dan iPhone SE

De iPhone SE 2020 is een interessante smartphone voor fans van compacte toestellen. Heel veel zijn er daar immers niet van. Het ziet ernaar uit dat Apple uit eigen koker dit jaar nog een concurrent gaat presenteren, namelijk de iPhone 12. Deze telefoon zou niet alleen een kleinere behuizing hebben, maar ook nog eens een grotere schermdiagonaal.

We weten al dat de iPhone 12 een krachtiger zal zijn dan de iPhone SE 2020, maar YouTuber en leaker EverythingApplePro plaatste een video op Twitter met een plastic (lijkend) model van deze kleine telefoon. Het zou gaan om de 'basis iPhone 12'. Hij wordt naast de iPhone SE 2020 gehouden om een beter beeld te krijgen van de afmetingen. Naast een kleinere behuizing ziet hij er ook smaller uit.

De kleinere behuizing staat niet in de weg dat de schermdiagonaal 5,4 inch bedraagt, wat een stuk groter is dan het 4,7 inch display van de iPhone SE 2020.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKAJune 18, 2020