iOS 14 releasedatum, ondersteuning en geruchten

Ook al is de iOS 14 releasedatum nog maanden van ons verwijderd, toch zijn we nu al erg benieuwd wat de grote update van Apple ons te bieden heeft, zeker nu we al een beetje gewend beginnen te raken aan het verder prima werkende iOS 13.

Toegegeven, Apple zelf zal waarschijnlijk de laatste zijn die vooraf informatie naar buiten brengt over de nieuwe versie van haar besturingssysteem. Gezien het feit wat er (net) niet in iOS 13 verschenen, en waar de iPhone 12 naar verluidt allemaal over gaat beschikken, durven we wel al enkele gokjes te wagen die betrekking hebben op iOS 14.

Enkele van deze gokjes zijn nogal vrij voor de hand liggend. Denk bijvoorbeeld aan 5G-ondersteuning. Er gaan al maanden geruchten rond dat de iPhone 12 5G gaat ondersteunen, en daarop moet natuurlijk wel de software zijn afgestemd.

Andere iOS 14 features zijn vooralsnog lastig in te schatten. Het duurt waarschijnlijk nog een tijdje voordat we met zekerheid durven te zeggen wat er wel en niet verstopt zit in iOS 14.

Update: Een nieuw gerucht wijst erop dat iOS 14 compatibel is met elke iPhone die ook over iOS 13 beschikt. Dit betekent dat alles nieuwer dan de iPhone 6 op de te verschijnen software van Apple zou moeten kunnen draaien.

iOS 14 releasedatum en bèta

De laatste grote iOS-update verscheen op 19 september 2019, één dag vóór de nieuwe iPhone-lijn. We verwachten dat de iOS 14 releasedatum ook gepland staat ergens in september. Net als in 2019 zou deze datum waarschijnlijk in de buurt zitten van de release van de iPhone 12. De iPhone 12 (en andere telefoons die ook worden gelanceerd) behoren tot de eerste telefoons die de nieuwe iOS-versie krijgen.

Houdt Apple een soortgelijk schema aan als vorig jaar, dan horen we de eerste details over iOS 14 van het bedrijf uit Cupertino op het WWDC 2020. Deze conferentie vindt doorgaans plaats rond begin mei. Rond dit tijdstip start tevens de bètafase van de nieuwe iOS-versie. Het gaat doorgaans om een gesloten bèta voor ontwikkelaars; de eerste open bèta volgt in de maanden daarna.

iOS 14 compatibiliteit

Met de release van iOS 12 focuste Apple zich voornamelijk op veiligheid en het fixen van heel wat bugs waarover iOS 11 beschikte. Het was dan ook geen heel gekke gedachte dat alle telefoons met iOS 11-ondersteuning ook iOS 12-ondersteuning kregen. Met iOS 13 stopte Apple echter abrupt met de ondersteuning van twee iPhone-generaties: de iPhone 5S en iPhone 6 (Plus).

Het is nog niet duidelijk welke iPhones de overstap mee mogen maken naar iOS 14. Voor nu zit je nog goed met een iPhone 6S en iPhone SE als oudste toestellen die nog ondersteund worden. Het zou ons niets verbazen als Apple beide telefoons niet gaat ondersteunen met iOS 14.

Met name over de SE twijfelen we, aangezien de iPhone SE 2 er dit jaar toch echt lijkt aan te komen. Een ander gerucht ontkracht echter weer dat de originele SE geen updates meer krijgt. De komende maanden zal hier vast en zeker meer nieuws over naar buiten lekken.

iOS 14: geruchten en verwachtingen

iOS 14 brengt 5G-ondersteuning aan boord

Dit is wellicht de meest voor de hand liggende feature die we mogen verwachten van iOS 14. Er gaan al maandenlang geruchten dat Apple eind 2020 met een iPhone op de proppen komt met een ingebouwd 5G modem. Uiteraard dient de software ook gereedgemaakt te worden voor 5G, waardoor dit bestempeld kan worden als 'nieuwe iOS-feature'. Dit betekent echter niet dat oudere iPhones ook ineens van 5G gebruik kunnen maken; hiervoor is onder meer een speciaal 5G-modem nodig, en dat is niet zomaar in te bouwen.

iOS 14 kan ondersteuning AR Glasses boosten

Apple is bezig met het plannen van een release voor haar AR Glasses in 2020, zo valt te lezen in een bericht van Bloomberg. Met de afkorting AR wordt augmented reality bedoeld. Deze speciale bril doet dienst als een iPhone-accessoire en werkt samen met iOS om makkelijk en snel berichten en/of navigatiemeldingen te tonen. Net als met de iPad sluiten we echter niet uit dat de AR Glasses op termijn een eigen app-winkel krijgen, mocht het product succesvol worden.

Voordat dit alles van start kan gaan, moet Apple natuurlijk wel een hit weten te maken van haar AR Glasses. Een of meerdere prettige apps zouden al een boost kunnen geven aan de interesse. De Google Glasses, Snapchat Spectacles 2 en de Amazon Echo Frames zijn allemaal experimentele producten die nu niet bepaald goed gehypet zijn.

iOS 14: wat we willen zien

Slimmere mail-app

Vandaag de dag doen we werkelijk alles op onze smartphone, inclusief het verzenden van mailtjes. Waarom kunnen we in vredesnaam dan nog niet linkjes in tekst plaatsen in de iOS mail-app? Of in apps van derden als Gmail?

Het is niet enkel vanwege het gemak; het toevoegen van linkjes aan tekst ziet er ook professioneler uit. Het zou een fijne toevoeging zijn van Apple om in iOS dit nu voor eens en voor altijd aan te pakken.

Slimmere belspamfilters

Met iOS 13 is het mogelijk om spamtelefoonnummers te detecteren en blokkeren, maar heel slim is de feature niet. Het dempen van onbekende bellers doet namelijk letterlijk wat er staat; ook gewone nummers die niet in jouw contactenlijst staan, worden meteen naar je voicemail gestuurd. Dat is een goede start, maar voor velen toch iets te rigoureus.

In plaats daarvan zien we liever slimme meldingen die jou waarschuwen als ze het vermoeden hebben van een spamtelefoontje. Er zijn al handige (betaalde) apps hiervoor te vinden in de App Store. Het zou fijn zijn om zelf te kunnen bepalen welke soorten nummers geblokkeerd dienen te worden; alleen de meest opzichtige spamnummers tot maximaal alle nummers die niet in je lijst staan.

Ondersteuning vouwbare smartphones

Toegegeven, het is een beetje vergezocht. We hebben nog helemaal niets gehoord over een vouwbare iPhone, maar we weten bijna zeker dat Apple achter de schermen met een buigbare technologie aan het experimenteren is. Zonder een model in de planning verwachten we helaas niet snel dat iOS 14 ondersteuning voor foldables gaat toevoegen.

Het contrast met Android is op dit aspect dan ook vrij schrijnend. Ondersteuning voor foldables is standaard aanwezig vanaf Android 10, waardoor onder meer de Galaxy Fold al fijn gebruik kan maken van geoptimaliseerde software.