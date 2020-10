Apple Event 2020: Apple Watch 6, iPad Air 4 en wat we nog kunnen verwachten op 15 september

Het volgende grote Apple Event is officieel bevestigd voor 15 september en we verwachten de onthulling van verscheidene nieuwe toestellen. Dit is alles wat we weten en vermoeden van het evenement.

Net zoals WWDC 2020 zal het September Apple Event enkel online zijn, en hier starten om 19:00. Ook al heeft Apple nog niet bevestigd waar je het zal kunnen bekijken, uit ervaring vermoeden we dat de livestream terug te vinden zal zijn op de website van Apple en op YouTube.

Na geruchten van een evenement op 8 september heeft Apple de datum 15 september bevestigd met een augmented reality-logo in de uitnodiging die naar de pers is gestuurd. Het werd al snel een bron voor speculatie dankzij de blauwe kleur, samen met de tagline van het evenement, Time Flies:

See you in 7 days! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5diSeptember 8, 2020

Wat we via Mark Gurman van Bloomberg konden horen is dat de iPhone 12 misschien pas in oktober wordt onthuld, wat zou betekenen dat het toestel er niet op 15 september bij zal zijn.

'Time Flies' kan op zijn beurt een subtiele hint zijn dat enkel de Apple Watch 6 en andere toestellen, zoals de verwachte iPad Air 4, zullen worden aangekondigd.

iPhone 12

2019's iPhone 11 (Image credit: TechRadar)

De voorbije jaren kondigde Apple steeds zijn iPhone-reeksen aan in september, vandaar dat er wordt verwacht dat het bedrijf de iPhone 12 zal onthullen op het Time Flies Apple Event. Dat kan dit maal echter anders zijn.

Gurman ging verder in een bericht van Bloomberg door te stellen dat de toestellen pas zullen lanceren in oktober. Het nieuwe besturingssysteem, iOS 14, zal uitkomen in september zodat compatibele iPhones (iPhone 6S en nieuwer) er al mee aan de slag kunnen.

De iPhone 12 zal een nieuw design hebben, samen met een geüpdatete camera en ondersteuning voor 5G, zo stelt het bericht van Bloomberg. Geruchten en lekken van de voorbije maand hebben al lijnen gemaakt voor wat we kunnen verwachten van het nieuwe vlaggenschip van Apple, zoals een metalen case met afgeronde hoeken die we kennen van de iPhone 5S en hun re-introductie in de laatste modellen van de iPad Pro.

We verwachten ook vier verschillende modellen van de iPhone 12: twee goedkopere versies met iets minder functies die dicht zullen aanleunen bij de iPhone 11 (met 5,4 en 6,1-inch schermen) en twee duurdere toestellen (met 6 en 6,7-inch als schermgrootte) die waarschijnlijk onder de noemer iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zullen vallen. We anticiperen hier ook dat minstens één van de twee duurdere modellen ook over 5G-capaciteiten zal beschikken, maar dat zou niet gelden voor de goedkopere versies.

Apple Watch 6

De Apple Watch 5 (Image credit: Shutterstock)

We hebben al enkele geruchten gehoord dat de Apple Watch 6 in het begin van september zou worden gelanceerd, maar op de datum dat we de release hadden verwacht kwam Apple met het Time Flies-evenement in de plaats. Met deze naam kunnen we er enkel van uitgaan dat de smartwatch op 15 september wordt voorgesteld.

We vermoeden niet dat de Apple Watch 6 drastisch gaat verschillen van zijn voorloper, maar geruchten suggereren toch enkele nieuwe functies voor de smartwatch. Het meest waarschijnlijke is een SpO2-sensor om zuurstofniveaus te meten in bloed, die al terug te vinden is in andere wearables van 2020 zoals de Samsung Galaxy Watch 3.

Wildere voorspellingen gaan richting een patent dat een Touch ID-vingerafdrukscanner in het scherm suggereert. Een ander gerucht stelt dat de smartwatch zelfs met een temperatuursensor zou afkomen.

iPad Air 4

De iPad Air 2019 (Image credit: Future)

Verdere geruchten voorspellen dat de iPad Air 4 zijn debuut maakt naast de Apple Watch 6 in september, en we verwachten dan ook dat deze te zien zal zijn op het Apple Event. Van alle mogelijke toestellen die worden gelanceerd lijkt dit ons het meest waarschijnlijke, op de nieuwe smartwatch na.

Ook al verwachten we geen dramatische verbeteringen op het ontwerp van de iPad Air 3, toch bestaat de kans dat de iPad Air 4 de Lightning-port laat vallen voor een USB-C en zich uitbreidt van 10,5 naar 11 inch, net zoals de laatste iPad Pro.

Andere mogelijke functies zijn de overstap van Touch ID in de homeknop naar Face ID voor biometrische authenticatie, en zelfs gewoonweg het volledig verwijderen van de startknop, al zijn er lekken die dit tegenspreken.

Gebaseerd op claims zou de iPad Air 4 vier stereospeakers krijgen en dezelfde A14-chipset krijgen als de iPhone 12.

Apple AirTags worden verwacht om te concurreren met de Tile Pro (afbeelding) (Image credit: Tile)

We verwachten de Apple AirTags nu al een tijdje, en aangezien ze niet werden onthuld tijdens WWDC 2020 geeft het Apple Event van september ons een nieuwe kans om kennis te maken met de Tile-achtige tracker. Dit zou natuurlijk altijd al het plan kunnen zijn geweest, aangezien een lek suggereerde dat een toegewijde AirTags-applicatie deel zou uitmaken van iOS 14, wat dus deze maand kan worden gelanceerd.

We hebben enkele geruchten gehoord over hoe het toestel zal werken. Net zoals bij Tile zal je de locatie van een AirTag kunnen tracken, en alles wat eraan vast hangt, zoals sleutels of rugzakken, via de iOS-app.

Anderen gooien dan weer alternatieve trackingopties op, zoals AR-functies die gebruikers in staat stellen om met hun camera's rond te kijken en digitale 'ballonnen' te zien, die dan verloren AirTags binnen het bereik van jouw iPhone aanduiden. Maar wat als het buiten bereik ligt? In dat geval zou er volgens de geruchten de 'Lost Mode' zijn, waarbij andere iPhones een network vormen om de locatie van de verloren AirTag door te geven.

Nog iets?

Er bestaat natuurlijk een kans dat we helemaal fout zitten in onze voorspellingen, en we kunnen verrast worden door iets compleet nieuw op het evenement.

Tot nu toe ziet het ernaar uit dat we een nieuwe Apple Watch en iPad te zien gaan krijgen, maar het is niet ondenkbaar dat Apple met iets onbekend op de proppen komt.