Turtle Beach lanceert nieuwe gaming headsets, toetsenbord en muizen

Turtle Beach heeft zonet een aantal hoogwaardige, performance-gedreven gaming headsets, toetsenborden en muizen aangekondigd die vanaf 19 mei 2024 verkrijgbaar zijn.



“We zijn verheugd met de aankondiging van onze nieuwe line-up van innovatieve console en PC-accessoires, allemaal onder ons toonaangevende Turtle Beach-merk”, zegt Cris Keirn, CEO van Turtle Beach Corporation. “Beginnend met één van onze bestverkochte draadloze multiplatform headsets, breiden we de robuuste functieset van de Stealth 600 serie nog meer uit met de herontworpen Stealth 600-modellen. Bovendien breiden we ons assortiment van draadloze Stealth-headsets uit met de introductie van onze nieuwe Stealth 500-modellen."



“Voor PC Gamers is onze baanbrekende Atlas Air de eerste en enige draadloze open back PC Gaming Headset die hoogwaardige 24-bits audio ondersteunt. Atlas Air is lichtgewicht, comfortabel en heeft veel features. We introduceren ook het nieuwe Turtle Beach Vulcan II TKL Pro toetsenbord met magnetische Hall Effect-sensoren voor verbeterde reactiesnelheid en aanpassingsmogelijkheden, naast de Burst II Air draadloze muis die maar 47 gram weegt. Deze fantastische nieuwe PC producten staan aan het hoofd van ons uitgebreide assortiment van Turtle Beach PC Gaming-accessoires.”



Keirn gaat verder: “2024 gaat een groots jaar worden vol met geweldige gaming accessoires van Turtle Beach. De aankondigingen van vandaag zijn pas het begin van onze 2024 line-up, want we hebben dit najaar nog veel meer in petto, waaronder een vernieuwde Stealth 700 headset en meer Turtle Beach PC gaming accessoires zoals controllers en simulatiegear.”



De onderstaande Turtle Beach gaming accessoires zijn allemaal vanaf 19 mei 2024 verkrijgbaar:



Andere nieuwe en opnieuw gelanceerde Turtle Beach PC gaming accessoires zijn de Turtle Beach Pure Air en Pure SEL ultra-lichtgewicht draadloze en bedrade muizen; De Turtle Beach Vulcan TKL en Vulcan II Mini Air kleiner format toetsenborden; En de Turtle Beach Sense™ AIMO XXL muismat. Alle producten zijn vanaf 19 mei 2024 verkrijgbaar.