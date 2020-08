Samsung onthult langverwachte Galaxy Watch 3 en Galaxy Buds Live met noise-cancelling

Samsung heeft vandaag niet alleen de nieuwe Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra aangekondigd, maar ook twee nieuwe wearables. We mochten kennismaken met de Samsung Galaxy Watch 3 en de Samsung Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Watch 3: specificaties, prijs en beschikbaarheid

Allereerst willen we naamsverwarring voorkomen. De Samsung Galaxy Watch 3 is namelijk de opvolger van de originele Samsung Galaxy Watch van anderhalf jaar geleden. We vermoeden dat Samsung hier voor het nummer 3 heeft gekozen om mogelijke verwarring met de Samsung Galaxy Watch Active 2 te voorkomen.

Qua design is er niet veel veranderd ten opzichte van het origineel. De iconische draaibare ring om door de menu’s te navigeren, is gelukkig behouden gebleven. De Samsung Galaxy Watch 3 is daarnaast iets kleiner dan zijn voorganger, aangezien je nu kunt kiezen uit 45mm of 41mm (tegenover 46mm en 42mm). Hoewel het geheel kleiner is, is het display wel even groot bij de 41mm-versie (1,2 inch) en zelfs iets groter bij de 45mm-versie (1,4 inch tegenover 1,3 inch bij het origineel). Het enige echte verschil is dat de platte knoppen aan de zijkanten nu vervangen zijn door dikke ronde knoppen, waardoor de smartwatch nog meer lijkt op een normaal horloge.

(Image credit: Future)

Binnenin de Samsung Galaxy Watch 3 zit nu een Exynos 9110 processor samen met 1GB RAM-geheugen en 8GB interne opslag voor apps en gedownloade liedjes. De batterijduur zou hetzelfde moeten zijn als bij het origineel (drie à vier dagen), hoewel het horloge zelf een kleinere batterij heeft. De 41mm-versie heeft nu een 247mAh-batterij (tegenover 270mAh) en de 45mm-versie moet het doen met 340mAh (tegenover 472mAh). Het oplaadmechanisme is hier hetzelfde als bij de Galaxy Watch Active 2, wat inhoudt dat de smartwatch draadloos kan opladen op zijn eigen oplaadstation.

Qua software zijn er enkele handige toevoegingen gekomen voor sporters. Er zit nu een ingebouwde running coach, bloeddrukmeter en ECG-monitor in de Samsung Galaxy Watch 3. Vooral de ECG-monitor is nuttig, aangezien die hartritmestoornissen kan detecteren.

Tot slot gaat de Samsung Galaxy Watch 3 al op 7 augustus in de verkoop. De richtprijs voor de 41mm-versie is €429,99 en de 45mm-versie kost 459,99 euro. De smartwatches zijn beschikbaar in dezelfde kleuren als de Samsung Galaxy Note 20, namelijk Mystic Bronze en Mystic Black.

Samsung Galaxy Buds Live: specificaties, prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Buds Live zijn het nieuwste setje volledig draadloze oortjes van Samsung als aanvulling op de bestaande Galaxy Buds en Galaxy Buds Plus. De grootste troef van deze oortjes is de langverwachte toevoeging van actieve noise-cancelling (ANC).

Het design van de Samsung Galaxy Buds Live is erg opvallend en momenteel de enige in zijn soort. De oortjes gaan namelijk niet volledig in je oorkanaal zoals traditionele in-ears, maar hangen eerder in je oor. Op die manier krijg je een hybride ervaring van in-ear oortjes en een on-ear koptelefoon.

(Image credit: Future)

De Samsung Galaxy Buds Live hebben daarnaast een batterijduur van zes uur met ANC aan, die je kan optrekken tot acht uur zonder ANC. De oplaadcase zelf kan je zoals hiervoor via een USB-C-kabel of draadloos opladen. Als de case volledig is opgeladen, kan hij de Galaxy Buds Live nog vier keer volledig opladen waardoor je een totale batterijduur krijgt van ongeveer 30 uur. Als de oortjes volledig leeg zijn, dan kan je trouwens al een uur afspeeltijd bijladen door ze slechts vijf minuten in de case te stoppen.

De Samsung Galaxy Buds Live gaan op 21 augustus in de verkoop en hebben een richtprijs van 189 euro. Ook hier krijg je de twee kleurenopties Mystic Bronze en Mystic Black. Als je tot slot een Galaxy Note 20 Ultra zou bestellen, dan krijg je de nieuwe oortjes er volledig gratis bij.