Review in één minuut

Inmiddels is Samsung geen onbekende meer in de wereld van de draadloze oortjes. We hebben de keuze uit drie verschillende setjes: de Samsung Galaxy Buds, Samsung Galaxy Buds Plus en nu ook de nieuwe Samsung Galaxy Buds Live.

Het design van de Galaxy Buds Plus is het meest innovatieve en unieke element. De oortjes hebben de vorm van een boon en zitten volledig in je oor. Er zijn dus geen stokjes aanwezig aan de buitenkant zoals bij de AirPods Pro van Apple. Het design is niet het enige nieuwe onderdeel, aangezien Samsung nu ook active noise-cancelling heeft geïntroduceerd.

Het nadeel is dat de wereld van draadloze oortjes erg dichtbevolkt is en dat dit unieke design niet genoeg is om de Samsung Galaxy Buds Live aan te raden. De pasvorm is inderdaad verrassend comfortabel, maar zowel op vlak van pure audio als noise-cancelling zijn er betere alternatieven, zoals de Sony WF-1000XM3.

Als je een Samsung-smartphone hebt, dan hebben de Galaxy Buds Live wel een beentje voor in de vorm van enkele extra instellingen.

Samsung Galaxy Buds Live prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy Buds Live zijn sinds midden augustus verkrijgbaar in Nederland en België. Er zijn drie kleuren beschikbaar: zwart, wit en mystic bronze (pastel roze).

De richtprijs van de oortjes bedraagt 189,99 euro. Hiermee zijn ze duurder dan de originele Galaxy Buds en Galaxy Buds Plus, maar zitten ze nog steeds ruim onder de AirPods Pro van Apple.

(Image credit: Future)

Uniek design

Het unieke design van de Samsung Galaxy Buds Live ziet er niet alleen leuk uit, maar bleek (voor ons) erg comfortabel te zijn. Aanvankelijk duurde het even voor we de oortjes juist in onze oren hadden gestopt (de tutorial in de app is een aanrader), maar van zodra ze goed zaten, konden we urenlang probleemloos muziek luisteren en gesprekken voeren. Samsung levert hier ook twee setjes extra rubberen ringetjes die je kan aanbrengen aan de binnenkant van de Buds Live.

Een nadeel van het feit dat de Samsung Galaxy Buds Live volledig in je oren zitten, is dat ze soms bedekt kunnen zijn met oorsmeer. Bij ons is het een keer voorgevallen dat de microfooningang deels verstopt was en onze collega's in het videogesprek ons niet goed konden horen. Maak de oortjes dus zeker schoon na elke luisterbeurt.

(Image credit: Future)

Een probleem voor sporters is dat de Samsung Galaxy Buds Live slechts een IPX2 score hebben voor waterdichtheid. Dat wil zeggen dat ze slechts bestand zijn tegen enkele spatjes regen en zweetdruppels. Gaan hardlopen tijdens een hevige regenbui kan bijvoorbeeld al fataal zijn voor de oortjes. Daar komt bij dat de oortjes comfortabel zitten, maar niet heel stevig. Fietsen of lopen met de Samsung Galaxy Buds Live doe je dus op eigen risico.

De oortjes zelf ondersteunen weer aanraakbediening die je kan personaliseren in de begeleidende app. Je kan één, twee of drie keer tikken of een lange tik doen voor een bepaalde actie. Al deze opties zijn dus volledig naar wens in te stellen. Een vervelend punt is dat er geen ingebouwde Google Assistant is, maar uitsluitend Bixby, de eigen spraakassistent van Samsung.

(Image credit: Future)

Noise cancelling

Active noise-cancelling verwerken in oortjes van dit formaat is allesbehalve vanzelfsprekend. Door het design van de Samung Galaxy Buds Live wordt dit bovendien nog moeilijker, omdat je oorkanaal niet volledig afgesloten is door siliconen oordopjes.

Toch merkten we dat de active noise-cancelling in de praktijk te wensen overlaat. Er was amper een verschil te horen met of zonder noise-cancelling ingeschakeld. We hebben dit getest op verschillende locaties en nergens was er een duidelijk verschil. Op de trein konden we mensen rond ons nog duidelijk horen en op straat konden we het verkeer ook nog goed horen.

Belkwaliteit

Gelukkig is een setje draadloze oortjes meer dan alleen noise-cancelling. Samsung heeft hier maar liefst drie microfoons ingebouwd en met de nieuwe Voice Pickup Unit word je stem duidelijk opgevangen.

Aanvankelijk twijfelden we aan de belkwaliteit om dat de Galaxy Buds Live in je oren zitten, maar die angst was nergens voor nodig. Zowel voor gesprekken via onze laptop als voor gesprekken via onze smartphone waren de oortjes erg geschikt. Ook hier geven we wel het advies de oortjes geregeld schoon te maken want het kan gebeuren dat een microfooningang verstopt raakt door oorsmeer.

(Image credit: Future)

Audio

De geluidskwaliteit is over het algemeen goed, vooral de bas heeft een leuke, pittige punch, maar het gaat wel ten koste van de helderheid in de middentonen en de hoge tonen. Gelukkig kun je met de Galaxy Wearable app geluid instellen tussen zes modi, waaronder bass boost en treble boost, hoewel je geen volledig eigen equalizer kunt instellen.

Een ander goed punt van de Galaxy Buds Live is dat ze niet in de gehoorgang zitten, waardoor ze niet ongemakkelijk aanvoelen, zelfs niet na langdurig gebruik. Samsung heeft een ventilatierooster toegevoegd, wat helpt om het bedrukte gevoel tegen te gaan. Het nadeel is dat de muziek hierdoor sneller hoorbaar is door mensen rondom je, dus zet het volume niet te hoog als je in een rustig kantoor zou werken.

Batterijduur

Bij volledige lading zullen de oortjes naar verwachting zes uur meegaan, waarna je ze nog twee keer volledig kan opladen met de case, wat betekent dat je bijna 20 uur kunt verwachten met de Buds Live. Beter nog, de Samsung Galaxy Buds Live ondersteunen snelladen, dat kan zorgen voor ongeveer een uur speeltijd na slechts vijf minuten van het opladen.

Hoe verhoudt zich dat tot de concurrentie? Het is vergelijkbaar met de Apple AirPods Pro, hoewel veel goedkopere modellen, zoals Samsungs eigen Galaxy Buds Plus, een veel indrukwekkender batterijduur hebben.

Moet ik de Samsung Galaxy Buds Live kopen?

(Image credit: Future)

Koop ze als...

Je een smartphone van Samsung hebt

Hoewel de Buds Live werken met elke smartphone, hebben Samsung toestellen enkele unieke snufjes. We denken hier bijvoorbeeld aan snellere pairing en een special audio codec voor een stabielere verbinding.

Je graag sneltoetsen gebruikt

Een groot probleem met draadloze oortjes is dat ze soms alleen vooraf ingestelde aanraakbediening hebben. Bij de Samsung Galaxy Buds live kan je die bediening volledig zelf instellen via de app.

Je graag muziek met zware bas luistert

Hoewel de geluidskwaliteit over het algemeen beter kan, zijn de prestaties van de Buds Live bij zware bassen enorm goed. Combineer dit met de Bass Boost modus en fans van popmuziek worden naar de zevende hemel gekatapulteerd.

Koop ze niet als...

Noise-cancelling belangrijk voor je is Hoe je het ook bekijkt, de Samsung Galaxy Buds Live hebben geen geweldige active noise-cancelling. Het verschil met en zonder is amper te horen, waardoor we vaak alles rondom ons nog goed konden horen.

Je de oortjes wil gebruiken bij het sporten De pasvorm van de Galaxy Buds Live mag dan goed zijn, maar ze blijven niet altijd even goed zitten. Wie de oortjes wil dragen tijdens het sporten, moet dus goed opletten. Door de lage score voor waterdichtheid kan je ze ook niet altijd blijven dragen als het regent.

Je de goedkoopste draadloze oortjes zoekt De voordelen van de Samsung Galaxy Buds Live tegenover andere draadloze oortjes zijn niet heel groot, vooral omdat de noise-cancelling hier amper verschil maakt. Je vindt dus makkelijk een gelijkaardig setje oortjes met meer functies, waaronder de Galaxy Buds Plus met een veel hogere batterijduur.