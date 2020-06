WWDC 2020: alle aankondigingen verzameld

Apple's jaarlijkse WWDC evenement richt zich voornamelijk op ontwikkelaars, maar de opening van de showcase is ook interessant voor consumenten. Dat is namelijk het moment dat er getoond wordt wat gebruikers mogen verwachten van Apple dit jaar. Hoewel de keynote van dit jaar niet per se nieuwe hardware onthulde, was er wel genoeg interessante nieuwe software te zien voor diverse Apple-apparaten.

Ondanks dat er geen toestellen onthuld werden, was er wel een grote verandering qua hardware bekendgemaakt: in de toekomst neemt Apple afscheid van Intel-chips in haar Mac-lijn. In plaats daarvan gaat het zelfgemaakte chipsets gebruiken. De Mac-serie volgt in dit geval dus de lijn van de iPhone, iPad, en Apple Watch.

Er is nog meer interessants te melden over de keynote van gisteravond. Zo is onder meer duidelijk dat er heel wat nieuwigheden verschijnen met iOS 14. Onder meer je app-collectie wordt automatisch georganiseerd, groepchats worden aangepast, Maps krijgt 'groenere' navigatie-opties, en het wordt makkelijker om relevante apps te downloaden. Verder haalt Apple features aan boord die we al jaren kennen van Android, zoals picture-in-picture video kijken en widgets.

iPadOS 14 krijgt enkele iOS 14-features mee, evenals nieuwe features exclusief voor tablets, zoals de 'zijbalk' gevuld met handige snelkoppelingen en andere handige menukeuzes. WatchOS 7 krijgt eindelijk een modus om je slaap mee te analyseren, evenals meer workout modi en meer aanpassingsmogelijkheden voor watch faces. De software monitort zelfs hoe lang jij je handen wast.

MacOS 11 Big Sur, zoals het genoemd wordt, krijgt interfaceverbeteringen en tweaks voor de Finder en Toolbar, alsook voor ControlCenter a la iOS en iPadOS; snelkoppelingen voor helderheid en meer. Voor Apple TV voegt tvOS 14 picture-in-picture-ondersteuning toe en ondersteuning voor Xbox Elite 2 controllers en Xbox Adaptive Controller.

Er zijn tal van upgrades bekendgemaakt en op sommige vernieuwingen wachten we al een tijdje. Hieronder lees je meer over wat je mag verwachten van Apple's nieuwe softwareversies.

Alles wat we gehoord hebben op WWDC 2020

(Image credit: Apple)

Mac Apple-chipset: vaarwel Intel

De grote aankondiging van de dag was zonder meer weggelegd voor de Mac-familie. De shift van Intel- naar Apple-chipsets is een grote te noemen. De eerste Mac met een eigen Apple-chip wordt nog voor het einde van 2020 uit de doeken gedaan. De volledige overgang op zelfgemaakte chipsets duurt twee jaar, zo meldt Apple CEO Tim Cook. Het bedrijf meldt verder dat het haar eigen door Intel-aangestuurde apparatuur nog jaren van updates voorziet.

Apple wist dat de overstap van chipfabrikant een grote en belangrijke zet is en het bedrijf vergelijkt de transitie zelf met de drie voorgaande turning points voor Mac: de shift naar PowerPC-chipsets, de introductie van MacOS X en toen het met Intel-chipsets ging werken.

Waarom Intel-chips uitgefaseerd worden? Apple meldt het gebruik van haar eigen chips als cruciaal voor het succes van haar toestellijn, startende met de Bionic A4 chipset in de iPhone 4, alsook voor de afgelopen Apple Watches en iPads. Net als andere soc's focust Apple op prestaties en power management met een neural engine, bedoeld voor machine learning en schaalbare architectuur.

(Image credit: Apple)

iOS 14: media, kwaliteit, widgets en meer

iOS 14 hoeft bepaald niet te klagen over een gebrek aan nieuwigheden. Het meest belangrijke aan iOS 14 is dat Apple doorheeft hoe vreselijk slecht we zijn in het organiseren van onze homeschermen en app-pagina's. Gelukkig zal de laatste pagina van je homescherm nu bestaan uit een lijst met automatisch gegenereerde categorieën. Indien je er behoefte aan hebt, kun je complete pagina's van je homescherm laten verdwijnen. Ja, ook voor ons voelt het wat Android-achtig aan.

Je kunt tevens mini-apps genaamd Widgets op je homescherm toevoegen. Je moet ze zien als ingekorte apps die je wellicht kent van de Apple Watch. Deze kun je aanpassen in de Widget Galerij. iMessages is eveneens verbeterd. Er zitten nu tal van populaire features verstopt in de app die we kennen van bijvoorbeeld WhatsApp of Telegram, zoals reageren op specifieke berichten en het vastpinnen van gesprekken.

Siri zal tevens niet meer je volledige scherm innemen. In plaats daarvan zal er een kleine pop-up aan de onderzijde van het display verschijnen. Je kunt nu ook audioberichten versturen. Verder krijgt iOS 14 picture-in-picture modus. Je weet wel, die feature waar Android-gebruikers al jarenlang gebruik van kunnen maken.

Kaarten is ook van een upgrade voorzien. Het biedt nu ook fietsrichtingen aan. Deze worden eerst toegevoegd aan een handjevol grote steden. Fietsen geeft je een beter idee van de hoogteverschillen en aanbevolen routes, terwijl een nieuwe EV-modus routes zo analyseert dat je nooit een oplaadpunt te ver rijdt voor je elektrische auto.

Bij Carplay zijn er de nodige upgrades waar te nemen, waaronder nieuwe achtergronden en, in diverse voertuigen, de mogelijkheid om je iPhone te gebruiken voor het vergrendelen en ontgrendelen. De eerste auto die deze technologie ondersteunt is de BMW 5 Series: in de presentatie zagen we iemand de autodeuren ontgrendelen via NFC op hun iPhone. Het gaat verder dan één gelinkt apparaat: het stelt je in staat om 'sleutels' uit te wisselen en toegang te verlenen aan mogelijkerwijs iedereen met een iPhone. De feature verschijnt in iOS 14, maar wordt in juli al voor iOS 13-gebruikers geïmplementeerd.

Het laatste belangrijke nieuwtje bij iOS 14 is de toevoeging van App Clips. Dit zijn kleine digitale pop-ups die gebruikers meteen de juiste app laten downloaden voor een bepaalde dienst. Deze Clips kunnen getriggerd worden via NFC. Denk aan het zwaaien van je iPhone voor een slim scooterstation, maar het is ook mogelijk via tekst of een QR code. Het mooiste van al? Je hoeft niet per se door het hele registratieproces gaan, zolang de dienst in kwestie maar Apple Pay en 'Sign in with Apple' ondersteunt.

(Image credit: Apple)

iPadOS 14: iOS features en nuttiger schermgebruik

iPadOS bestaat al sinds eind 2019, maar écht anders dan iOS is de software vooralsnog niet. iPadOS 14 gaat gelukkig meer gebruikmaken van de voordelen die een groot tabletscherm met zich meebrengt.

Sommige van deze features zijn redelijk voor de hand liggend en nuttig: Apple toonde onder meer een nieuwe zijbalk voor applicaties die handige perks en snelkoppelingen biedt. Denk aan de panelen die je kent van Adobe-apps, inclusief het uitgebreide dropdownmenu.

Er zijn minder flitsende methoden toegevoegd om het schermgebruik te optimaliseren, zoals het toevoegen van kunst en lyrics tijdens het luisteren van muziek in volledig scherm-modus. Andere tweaks zijn vooral functioneel: in plaats van het volledige scherm in te nemen, zullen binnenkomende gesprekken gereduceerd zijn tot een simpele notificatie aan de bovenzijde van het scherm. Deze vernieuwing komt ook naar iOS 14. Ook de widgets en automatisch gegenereerde app-mapjes verschijnen voor de iPad.

Verder mogen iPad-gebruikers rekenen op Apple Pencil-upgrades. Een nieuwe feature genaamd Scribble laat je schrijven in tekstvelden (denk aan Safari's zoekbalk), waarna je ingevoerde werk meteen geconverteerd wordt naar getypte tekst. Daarnaast is er ondersteuning voor handgeschreven notities die jouw tekeningen omtovert tot vormen; maak een bollige pijl en je iPad maakt er een strakkere versie van. Ook nieuwe tekstherkenningsfuncties zijn aanwezig: je kunt geschreven woorden selecteren en zelfs volledige blokken kopiëren naar andere apps, waarna ze geconverteerd worden naar getypte tekst.

(Image credit: Apple)

AirPods: slimmer wisselen tussen apparaten en geavanceerd surround sound

Nieuwe firmware-upgrades verbeteren het automatisch wisselen tussen je Apple-apparaten: bekijk je media op je iPad en luister je via je AirPods, maar krijg je een belletje op je iPhone, dan schakelen de AirPods automatisch over als het goed is.

De AirPods Pro krijgen verder een zeer bijzondere update (mits het ook in het echt zo goed werkt als aangekondigd) die surround geluid moet simuleren aan de hand van algoritmen en aangepaste frequenties. Wat het inhoudt: beweeg jij fysiek je hoofd, dan merken de versnellingsmeter en sensoren in de Pro-dopjes dit, om vervolgens het geluid wat jij hoort aan te passen op de manier hoe jij je hoofd beweegt. De term 'dynamisch geluid' krijgt hierdoor een volledig nieuwe betekenis.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 6: eindelijk je slaap meten en meer

WatchOS 7 stelt ontwikkelaars in staat om meer verfijning aan te brengen, met meer mogelijke combinaties en watch faces, zodat gebruikers hun eigen ideale watch faces makkelijker kunnen maken. Apple heeft het ook makkelijker gemaakt om watch faces te delen via een nieuwe feature, genaamd Face Sharing. Zie je een watch face die jou aanstaat? Klik dan op de betreffende knop en de watch face in kwestie wordt gedownload.

Net als in iOS 14 komt watchOS 7 met verbeteringen voor Kaarten die onder meer fietsroutes gedetailleerder maken, met onder meer informatie over hoogteverschillen en navigatiemeldingen die makkelijker te lezen zijn.

Workouts krijgen ook een upgrade. Dans wordt toegevoegd als complete body workout, met onder meer dansstijlen zoals hiphop en latin. Hoe? Geavanceerde algoritmes detecteren het verschil hoe dragers hun armen gebruiken, hun benen, of de combinatie van de twee. Andere nieuwe trainingen zijn: core training, functionele krachttraining, en zelfs complete cooldowns. De Activiteiten-app is in iOS 14 ook vernieuwd.

De grootste toevoeging is zonder meer de optie om je slaap te kunnen meten. Dankzij machine learning detecteert de Apple Watch patronen, waarna de informatie toegevoegd wordt aan de Gezondheid-applicatie op de Watch en gelinkte iPhone. De functie geeft gebruikers de optie om hun eigen wind down routine toe te voegen aan het einde van de dag. In de ochtend kunnen dragers wakker gemaakt worden door hun audio óf haptische vibratie. Laatstgenoemde is een iets rustigere vorm van wakker worden. Dragen worden gegroet met een scherm gevuld met statusupdates om je dag mee te starten, zoals temperatuur, meldingen, en batterijduur.

Verder krijgt watchOS 7 een andere gezondheidsfunctie: het detecteren van handen wassen. Je Apple Watch gebruikt machine learning en analyseert audio om te monitoren of jij je handen wast. Ook wordt gekeken of je 20 seconden lang je handen blijft wassen (aanbevolen), met grappige geluiden en een compliment aan het einde. Een beetje extreem, maar we gaan ervan uit dat de feature ook uit te schakelen is.

(Image credit: Apple)

MacOS: Big Sur

De nieuwe macOS-update heet Big Sur. De titel is wederom afkomstig van een grote klassieke omgeving uit Californië. Met de nieuwe macOS-versie komt er ook een lading aan veranderingen. Veel hiervan zijn tweaks aan de interface, wat uiteindelijk moet zorgen voor meer duidelijkheid. Dankzij schaduwen, diepte, en transparantie wordt de hiërarchie duidelijker op het scherm en deze functie komt zowel beschikbaar voor de reguliere modus als de donkere modus.

Verder worden Mac-apps meer vierkant, komt er een nieuwe zijbalk en werkbalk voor Finder. Andere aanpassingen zijn groter, zoals dat macOS het ControlCenter van iOS overneemt, wat gebruikers makkelijk en snel toegang geeft tot het aanpassen van onder meer de helderheid. Verder is er een notificatiecentrum dat notificaties en widgets toont, net als bij iOS 14.

Kaarten krijgt eveneens vernieuwingen in macOS Big Sur, met indoor kaarten en Lookaround (Apple-variant op Street View) en iOS 14 upgrades zoals fietsen en EV-ondersteuning.

Safari: verfijningen

Safari krijgt ook enkele verbeteringen, met privacyrapporten van sites die laten zien waar ze toegang tot hebben. Safari houdt je opgeslagen wachtwoorden in de gaten en vergelijkt ze met datalekken, iets wat Google ook al doet met Chrome.

Naarmate andere browsers slimmer worden met het beheer van tabbladen, introduceert Safari nieuwe functies: als je bijvoorbeeld met de muis over een pagina zweeft, zie je een voorbeeld van de pagina.

tvOS 14: Xbox gametijd

In tvOS 14 krijgt gamen ondersteuning voor meerdere gebruikers tegelijkertijd. Verder wordt ondersteuning voor de Xbox Elite 2 en Xbox Adaptive Controller toegevoegd. Picture-in-picture wordt eveneens geïmplementeerd bij Apple TV.