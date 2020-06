Oudere iPhones krijgen misschien toch update naar iOS 14

Apple verwijdert vaak een oudere generatie iPhones uit de updatecycles wanneer het zijn nieuwste software onthult. Het nieuwe iOS 14 kan daar echter verandering in brengen waardoor je iPhone toch nog een laatste update krijgt.

Volgens een nieuw bericht zullen alle iPhones die in september vorig jaar iOS 13 ondersteunden, ook iOS 14 kunnen downloaden wanneer dit beschikbaar wordt.

Deze informatie komt van een website genaamd The Verifier, die zegt dat ze met een "vertrouwde bron" binnen het ontwikkelingsproces van Apple hebben gesproken.

Als dit waar is, betekent dit dat smartphones als de iPhone 6S en iPhone 6S Plus uit 2015 en de originele iPhone SE uit 2016 de volgende update ook zullen ontvangen. In normale omstandigheden zouden de iPhones 6S en 6S Plus deze update niet meer ontvangen. Gebruikers die de recentste en veiligste software willen op hun iPhone, worden bijgevolg gedwongen om te upgraden.

Andere iPhones die de update naar iOS 14 ontvangen zijn de iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max en de iPhone SE van dit jaar.

In het bericht staat ook dat de iPhone 7-serie nog twee jaar ondersteuning krijgt, wat betekent dat je iOS 15 in 2021 misschien ook kunt downloaden.

Het is de moeite waard om op te merken dat The Verifier dezelfde informatie voor iOS 13 juist heeft voorspeld, maar in het verleden zijn er ook foute voorspellingen gebeurd. Wees dus kritisch in dit geval.

Mogelijk komen we binnenkort meer te weten over de iOS 14-functies, aangezien Apple op 22 juni een vervangende WWDC 2020-conferentie zal organiseren waar we wellicht meer te weten zullen komen over de komende software. Het is echter onwaarschijnlijk dat we meer te weten zullen komen over de compatibiliteit tot het iPhone 12-evenement, dat naar verwachting in september van dit jaar zal plaatsvinden.

