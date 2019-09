iPhone 12: nieuws, vooruitzichten, leaks

De iPhone 11 reeks bestaat uit een trio van degelijke smartphones. Over het algemeen zijn ze echter een weinig innovatieve, veilige upgrade van de iPhone XS. We hopen dan ook dat Apple het voor de iPhone 12 over een andere boeg gaat gooien. In de wandelgangen wordt nu al wat gefluisterd over de nieuwe iPhones.

Allerlei geruchten doen de ronde, waaronder de mogelijkheid tot 5G-ondersteuning, nieuwe camera's, een echt nieuw design, hogere ververssnelheid...

Hieronder lees je alles wat we tot nu toe gehoord hebben, samen met informatie over de vermoedelijke lanceringsdatum en prijs van de iPhone 12 reeks. We ronden af met een wenslijst van nieuwigheden die we graag zouden terugzien in de iPhones van 2020.

In een notendop

Wat is het? De volgende reeks smartphones van Apple

De volgende reeks smartphones van Apple Wanneer worden ze gelanceerd? Waarschijnlijk in september 2020

Waarschijnlijk in september 2020 Wat zullen ze kosten? Heel veel

iPhone 12 lanceringsdatum en prijs

Hoewel er nog geen geruchten zijn over de lanceringsdatum van de iPhone 12, kunnen we een goed gokje wagen. Apple onthult de nieuwe toestellen namelijk elk jaar rond dezelfde periode.

Hoogstwaarschijnlijk mogen we dus kennismaken met de nieuwe iPhone 12 reeks in september 2020.

Apple kiest over het algemeen voor de dinsdag of woensdag in de eerste of tweede volledige week van september. Voor 2020 wordt dat dus 8, 9, 15 of 16 september. Pre-orders zullen dan de daaropvolgende vrijdag van start gaan en de smartphones zelf zullen een week later in de verkoop gaan.

(Image credit: Future)

Wat betreft de prijs gokken we dat Apple op hetzelfde punt zal blijven hangen. De iPhone 11 begint momenteel bij 809 euro, de iPhone 11 Pro bij 1159 euro en de iPhone 11 Pro Max bij 1259 euro.

Er is echter één bron die zegt dat het materiaal voor de iPhone 12 meer zal kosten, waardoor het eindproduct in de winkel eveneens duurder zal zijn.

iPhone 12 nieuws en leaks

Apple kan heel wat veranderingen op het vlak van design en beeldscherm aanbrengen bij de iPhone 12 reeks.

Een recent gerucht is dat we eindelijk afscheid mogen nemen van de notch. De frontcamera zou dan onder het scherm ingebouwd zijn. Als dit gerucht werkelijkheid wordt, dan verwachten we dat alleen het duurste model (iPhone 12 Pro Max) deze functionaliteit zal hebben.

Niet alleen de camera zou onder het scherm zitten. Er wordt namelijk ook gezegd dat Apple voor de volgende generatie iPhones zou kiezen voor een in-screen vingerafdrukscanner.

(Image credit: TechRadar)

Dit zou een grote verandering zijn voor het merk, aangezien de huidige modellen helemaal geen vingerafdrukscanner hebben. Als de camera echt in het scherm zit, dan is het misschien niet mogelijk om alle Face ID-sensoren te verwerken. Het zou dus kunnen dat deze vingerafdrukscanner de Face ID zal vervangen, hoewel we er niet van overtuigd zijn dat Apple zo ver zou gaan.

Een of meer iPhone-modellen kunnen ook een verversingssnelheid van 120Hz hebben, vanaf 60Hz op de huidige modellen. Dit zou interacties vlotter kunnen laten verlopen. Sommige smartphones hebben al verversingssnelheden hoger dan 60Hz, net als sommige iPads, dus dit is niet heel ongeloofwaardig.

De schermafmetingen zouden ook kunnen veranderen. Bekend Apple-analist Ming-Chi Kuo die zegt dat de iPhone 12 Pro Max een 6,7-inch scherm zou kunnen hebben en de iPhone 12 Pro een 5,45-inch scherm zou kunnen hebben.

Hij voegt eraan toe dat de standaard iPhone 12 blijkbaar op 6,1 inch blijft zitten, maar zal worden opgewaardeerd van LCD naar OLED. Dat is een gerucht dat we meer dan eens gehoord hebben, en zou betekenen dat alle drie de iPhones in 2020 een OLED-scherm zouden hebben.

Wat het ontwerp betreft, krijgen we misschien meer te zien dan het afscheid van de notch. Kuo zegt dat hij verwacht dat het metalen frame meer op dat van de iPhone 4 zal lijken, wat suggereert dat het niet zal worden gebogen zoals bij de huidige modellen. Hij zegt ook dat het ontwerp over het algemeen waarschijnlijk "aanzienlijk" anders zal zijn dan de huidige iPhone-modellen.

(Image credit: TechRadar)

Een andere grote verandering zou 5G kunnen zijn. Kuo zegt zelfs dat hij denkt dat alle drie de modellen 5G zullen ondersteunen. We verwachten alleszins minstens één iPhone met 5G-ondersteuning, aangezien andere merken ook smartphones met 5G in hun aanbod hebben op dit punt.

De iPhone 12 zou ook een camera-upgrade kunnen krijgen, met een 3D-camera met laser. Die zou op de achterkant staan, en terwijl slechts één gerucht over lasers gaat, spreekt een ander ook over een dieptesensor.

De laatste nieuwigheid neemt de vorm aan van een speciaal notificatielampje. Apple heeft namelijk een patent ingediend voor "elektronische toestellen met instelbare decoraties". In het bijzonder wordt melding gemaakt van een lichtgevend logo. Het zou dus kunnen dat het Apple-logo op de iPhone 12 van kleur verandert en pulseert als je een melding krijgt.

Wat we willen zien

De iPhone 11 reeks is een goede, maar veilige upgrade voor Apple. We willen graag grotere, riskantere veranderingen zien voor de iPhone 12.

1. Een nieuw design

(Image credit: TechRadar)

Wat we misschien wel het meest willen, is een nieuw ontwerp. Apple houdt al een aantal jaar vast aan hetzelfde ontwerp en we willen graag verandering zien.

Sommige dingen worden natuurlijk aangepast, maar de essentie is hetzelfde. En het begint er een beetje gedateerd uit te zien. Dat is vooral te danken aan de grote notch, die nodig is voor alle cameraonderdelen voor Face ID. Toch zouden we graag een kleinere (of helemaal geen) notch zien.

Daarnaast willen we graag een geheel nieuwe look. Met de rest van het ontwerp van de iPhone 11 Pro is er niet al te veel mis, maar het voelt op dit moment eerder te vertrouwd aan.

2. Meer in-screen hardware

We willen graag dat de iPhone 12 een all-screen display heeft. Een manier om dat te bereiken is door de frontcamera onder het scherm te plaatsen. Als Apple dat ook echt kan bereiken, zal het zeker indruk maken.

Ook willen we graag dat Apple de vingerafdrukscanner opnieuw toevoegt, voor die momenten dat Face ID niet zo soepel werkt. We willen dat de vingerafdrukscanner eveneens in het scherm zit.

3. Een hogere ververssnelheid

(Image credit: TechRadar)

Een van de manieren waarop sommige bedrijven hun beeldschermen verder verbeteren is door de standaard verversingssnelheid van 60Hz te verhogen. De OnePlus 7 Pro heeft bijvoorbeeld een optionele verversingsfrequentie van 90Hz, terwijl de Razer Phone 2 tot 120Hz gaat.

Dit kan helpen om de interactie met de smartphone en animaties heel soepel te laten aanvoelen, dus we zouden graag zien dat Apple een hogere ververssnelheid biedt. Dit is zeker mogelijk, vooral omdat sommige iPad Pro-modellen een ververssnelheid tot 120Hz hebben. En dat is ook precies de snelheid die de nieuwe iPhones zouden kunnen hebben.

4. Een nog betere batterij (en USB-C)

Voor het eerst heeft Apple duidelijk gewerkt aan de batterijduur van de iPhone. De iPhone 11 reeks presteert opvallend beter, maar er is altijd ruimte voor verbetering.

We denken in de eerste plaats aan een grotere batterij, maar ook een hogere snellaadsnelheid is zeker op zijn plaats. We hopen ook dat Apple eindelijk wisselt naar een USB-C-poort in de iPhones. We hebben dit namelijk al eerder gezien bij sommige MacBooks en iPads.

Er waren reeds geruchten over omgekeerd draadloos laden voor de iPhone 11. Die functie zou echter op het laatste moment geschrapt zijn. Samsung en Huawei hebben beide smartphones die omgekeerd draadloos kunnen opladen, dus we hopen dat de iPhone 12 dit ook zal kunnen.

5. 5G-ondersteuning

(Image credit: TechRadar)

Ondanks het gebrek aan een 5G-netwerk in Nederland en België heeft intussen bijna elk merk een smartphone met 5G-ondersteuning.

We waren dan ook verbaasd toen Apple ervoor koos om geen van de iPhone 11-modellen een 5G-variant te geven.

Of wij een werkend 5G-netwerk zullen hebben tegen het einde van 2020 blijft een terugkerende vraag. Als de geruchten kloppen, dan zou Apple op dat punt alleszins iPhones met 5G-ondersteuning gelanceerd hebben.

6. Een lagere prijs

We beginnen onszelf een beetje beu te worden, want elk jaar vragen we om goedkopere iPhones. En elk jaar lijkt Apple ons volledig te negeren. De lagere prijs van de iPhone 11 is een stap in de goede richting, maar de kans dat Apple onder die prijs gaat zakken, is enorm klein.

Erg realistisch is deze wens niet, maar we houden alvast onze vingers gekruist.