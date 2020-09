Nieuwe Apple Watch 6 is een van de meest geavanceerde smartwatches ooit

Apple onthulde tijdens het Apple Event de Apple Watch 6. Deze langverwachte wearable werd als eerste uit de nieuwe reeks toestellen onthuld, en hier kan je alle informatie terugvinden over nieuwigheden en andere specificaties.

Het toestel werd onthuld naast de Apple Watch SE, de meer budgetvriendelijke versie van de reeks.

Hieronder kan je alle details terugvinden van het toestel dat Apple heeft onthuld.

Het toestel werd onthuld tijdens het online Apple Event genaamd 'Time Flies'. Gezien de Covid-19-pandemie werd het evenement omgezet naar een livestream.

De prijs van de Apple Watch 6 komt neer op €429 voor de versie zonder LTE en €529 voor de versie met LTE. Pre-orders voor het toestel lopen vanaf nu en de smartwatch zal verkrijgbaar zijn vanaf vrijdag 18 september.

(Image credit: Apple)

Design en polsband

Als het op het algemene ontwerp van de behuizing aankomt, blijkt er echter weinig veranderd en grijpt het toestel terug naar het design van de Apple Watch 4 en Apple Watch 5.

Daarnaast heeft Apple wel nieuwe kleuren toegevoegd, zoals een blauwe aluminium behuizing en een goudkleurige variant van de roestvrijstalen versie. Er is ook een grafiet-zwarte en rode versie beschikbaar.

Afhankelijk van de grootte van jouw pols kan je kiezen tussen een versie in 40mm of 44mm.

Ook het always-on display is weer van de partij, en voor de Apple Watch 6 met de nodige upgrades. Door de helderheid te verhogen zou het scherm nu beter zichtbaar moeten zijn in verschillende omgevingen.

Verder werd het toestel voorgesteld met een nieuwe polsband, de Solo Loop. Dit bandje, dat ook beschikbaar is in een gevlochten uitgave, bestaat uit één geheel en maakt dus geen gebruik van een gesp of hechting. Het komt uit in verschillende groottes, zodat je zeker een bandje kan vinden dat precies past rond jouw pols.

(Image credit: Apple)

Fitness

Als nieuwe toevoeging is er een oximeter die je in staat stelt om de zuurstofniveaus in jouw bloed te meten. Het werkt via de bloedzuurstof-applicatie die elke 15 seconden een meting kan maken. Daarnaast kan het ook metingen maken op de achtergrond, zodat je zelfs in jouw slaap resultaten krijgt.

Qua nieuwe updates op het fitness-vlak is er weinig te melden. Je krijgt natuurlijk wel alle functies die er op voorgaande modellen te vinden zijn.

(Image credit: Apple)

Software

De software waar het toestel op werkt, watchOS 7, is reeds in juni vrijgegeven. Als het aankomt op nieuwe workouts en slaaptracking is er veel gepland. WatchOS 7 kan nu ook V02 Max-nummers opvolgen, wat wil zeggen dat je een bericht krijgt indien er te weinig zuurstof in jouw bloed zit.

De slaaptracker is waarschijnlijk de grootste update hier, en het suggereert dat de Apple Watch 6 met specifieke functies komt die daar goed mee aan de slag kunnen.