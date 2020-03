WWDC 2020: dit verwachten we van het Apple-evenement

WWDC 2020 (wat staat voor Worldwide Developers Conference 2020) is het volgende evenement in het rijtje van Apple's jaarlijkse softwareshow.

Houdt de fabrikant de lijn van voorgaande jaren aan, dan krijgen we op het WWDC 2020 onder meer een eerste blik op iOS 14, samen met enkele andere software-updates. Nieuwe hardware sluiten we op voorhand zeker niet uit; er gaan al maandenlang geruchten over een iPhone 9 en nieuwe iPad Pro.

Er lijkt dus enorm veel moois in het verschiet te liggen voor ons. We moeten echter een kanttekening plaatsen bij het evenement; vanwege het coronavirus zijn er al tal van grote (tech)evenementen geannuleerd, en het is vooralsnog niet in te schatten in hoeverre het virus een gevaar kan vormen als het Apple-event plaatsvindt.

Hieronder vind je meer informatie over de kans dat de conferentie doorgaat, wanneer het evenement eventueel plaats zal gaan vinden, en wat Apple hoogstwaarschijnlijk allemaal voor ons in petto heeft.

Gaat het WWDC 2020 door en wanneer vindt het plaats?

Apple heeft de data voor WWDC 2020 op dit moment nog niet bevestigd. Hanteert het bedrijf dezelfde data als voorgaande jaren, dan vindt het plaats op de eerste of tweede maandag van juni. Dit jaar zou dat dus 1 juni of 8 juni zijn. Doorgaans duurt het evenement tot en met vrijdag. De keynote van Apple, waar de grote aankondigingen plaatsvinden, valt traditiegetrouw op de eerste dag van het evenement.

Uiteraard dient het WWDC 2020 wel eerst plaats te vinden en daarover hebben we de nodige twijfels dit jaar. Dat heeft echter niets te maken met het feit of Apple wil of niet; de dreiging van het coronavirus is reëel en heeft er al voor gezorgd dat diverse tech-evenementen uit voorzorg zijn afgeblazen. Onder meer MWC 2020 en Google IO 2020 zijn door het virus (deels) geannuleerd.

Op het moment van schrijven heeft Apple nog niets naar buiten gebracht over het wel of niet doorgaan van WWDC 2020. Doorgaans bevestigt Apple de eventdata in april. We moeten bijgevolg niet heel lang meer wachten op een officiële bevestiging.

Zelf achten we de kans groot dat WWDC 2020 niet doorgaat in de gebruikelijke vorm. Apple zou net als Google ervoor kunnen kiezen om de conferentie enkel online door te laten gaan, zodat we in ieder geval al een glimp kunnen opvangen van iOS 14 en andere belangrijke releases.

WWDC 2020: wat we verwachten

Aangezien WWDC gefocust is op software, verwachten we ook veel softwaregerelateerde aankondigingen. Er is echter een significant aandeel van hardware wat we ook nog dit voorjaar verwachten. We hebben alle aannemelijke releases hieronder voor je op een rijtje gezet.

iOS 14 en iPadOS 14

(Image credit: TechRadar)

Hoewel we niet helemaal zeker zijn van wat er ten tonele verschijnt op het WWDC 2020, lijken iOS 14 en iPadOS 14 zo goed als zeker. Kijken we naar voorgaande conferenties, dan is mobiele software vrijwel altijd een zekerheidje geweest.

Verwacht echter niet een volledige versie van de software. Apple houdt het op deze conferenties vooral bij de hoofdpunten. Niet zo vreemd, aangezien de eindversie van Apple's mobiele software doorgaans pas in september op de markt komt. Daarvoor zijn er wel al vaak bèta's beschikbaar.

Hoewel de conferentie zich richt tot ontwikkelaars, krijgen we via het WWDC 2020 wel een beter beeld van wat we uiteindelijk op onze apparaten mogen verwachten.

We hebben vooralsnog niet al te veel informatie over iOS 14. Er gaan wel geruchten rond dat er een vernieuwde appkiezer in de maak is, evenals ondersteuning voor Apple's (nog altijd niet verschenen) AR-bril.

watchOS 7

(Image credit: Future)

Het ziet ernaar uit dat we een eerste glimp mogen opvangen van watchOS 7 tijdens het WWDC 2020. Net als met iOS 14 verwachten we niet dat de software al gereed is voor een release. Aannemelijker is een release in september, wat mogelijk samenvalt met de lancering van de Apple Watch 6.

De geruchtenstroom rondom watchOS 7 is momenteel nog vrij summier, maar daar komt de komende weken waarschijnlijk wel verandering in.

iPhone 9 (of iPhone SE 2)

(Image credit: Future)

Er gaan al jarenlang geruchten over het bestaan van een opvolger voor de iPhone SE. Dit jaar moet het echt gaan gebeuren; de geruchten zijn zo sterk, dat een release wel aanstaande moet zijn. Over de naam van het apparaat heerst nog enige twijfel. De meest voor de hand liggende namen zijn iPhone 9 en iPhone SE 2.

Net als met de show zelf sluiten we niet uit dat de productie van de nieuwe kleine iPhone vertraging heeft opgelopen vanwege het coronavirus. Hoewel we eerder uitgingen van een release in maart, zou het WWDC een goed alternatief zijn voor een onthulling.

De iPhone SE 2 gaat waarschijnlijk veel weghebben van de iPhone 8 uit 2017. Qua design lijken de verschillen miniem. Dat houdt in: flinke schermranden, een fysieke homeknop (met Touch ID), en één cameralens aan de achterzijde.

Het scherm is waarschijnlijk 4,7 inch groot en maakt gebruik van een LCD-display. Onder de motorkap is een Bionic A13 chipset aanwezig, dezelfde chip waarover ook de iPhone 11, iPhone 11 Pro, en iPhone 11 Pro Max beschikken. Het opslaggeheugen bedraagt waarschijnlijk 32GB of 64GB en wordt gecombineerd met 3GB RAM.

Nieuwe iPad Pro 2020

(Image credit: TechRadar)

De laatste Pro-versie van de iPad kwam in 2018 op de markt. Dan hebben we het natuurlijk over de iPad Pro 11. Net als met de iPhone SE 2 gaan er geruchten over een release in eind maart voor dit nieuwe apparaat, maar ook hier geldt: het coronavirus kan voor problemen in de productie zorgen. Dit maakt WWDC 2020 een uitermate geschikt platform om de nieuwe iPad Pro 2020 te presenteren.

De nieuwe iPad krijgt naar verluidt drie camera's aan de achterzijde. Dat zijn er maar liefst twee meer dan bij zijn voorganger. Buiten het aantal camera's is er weinig te melden over de nieuwe iPad.

Er gaan geruchten over een speciale iPad-houder met ingebouwd miniLED-scherm, maar wellicht komt deze technologie te laat op de markt voor de nieuwe iPad Pro; het ziet ernaar uit dat dit product pas eind 2020 op de markt komt.

macOS 10.16

(Image credit: Shutterstock; Apple)

Het is niet enkel mobiele software wat we te zien krijgen tijdens het WWDC. De volgende versie van macOS is hoogstwaarschijnlijk ook aanstaande. Hoewel we nog niets weten over macOS 10.16 op het moment van schrijven, is een voorvertoning van een bèta aannemelijk. Hetzelfde werd gedaan met de huidige macOS-versie. In september volgt doorgaans de officiële versie.

AirTag

(Image credit: Tile)

Apple is volgens diverse bronnen al een tijdje hardop bezig om een Tile-rivaal te maken. De mogelijke naam van het eindproduct is AirTag. Het is een klein apparaat wat je in je portemonnee of rugzak plaatst (of een ander toebehoren), en het stelt jou in staat om ze terug te vinden als je deze kwijt bent geraakt.

Er gaan geruchten dat dit apparaat in het eerste halfjaar van 2020 op de markt verschijnt. Een onthulling op WWDC 2020 is dan ook nog niet zo gek gedacht.

HomePod 2

(Image credit: TechRadar)

Apple werkt zeer waarschijnlijk aan een nieuwe versie van haar HomePod. Mogelijk gaat het om een compacte(re) versie. De naam HomePod Mini ligt dan ook redelijk voor de hand.

Of het nu om de HomePod Mini of HomePod 2 gaat, er is een goede kans dat er een HomePod op de markt komt in 2020. Een onthulling op WWDC 2020 is niet eens zo vergezocht, zeker als je in je achterhoofd houdt dat het origineel ook op het WWDC was aangekondigd.

Apple TV en tvOS 14

(Image credit: Future)

Vrij recentelijk is er in tvOS-software een hint opgedoken die lijkt te duiden op een nieuw Apple TV 4K-model. Een conferentie als WWDC is de uitgelezen mogelijkheid voor Apple om deze tech te onthullen.

Of er nu wel of niet nieuwe hardware aankomt, de kans is groot dat softwarewijs er wel het een en ander verwacht mag worden van tvOS. Het zou gaan om tvOS 14, de opvolger van tvOS 13. De huidige versie verscheen ook op het WWDC in 2019, waarna een lancering in september volgde.

Nieuwe Mac hardware

(Image credit: Future)

We hebben hierboven al vermeld dat nieuwe software voor Mac aannemelijk is om te verschijnen op het WWDC 2020. Nieuwe hardware hoort daar natuurlijk ook bij. Op WWDC 2019 mochten we de Mac Pro verwelkomen, en in 2020 verwachten we een nieuwe MacBook Air, MacBook Pro, of een verbeterde versie van Apple's huidige desktop- of laptophardware.