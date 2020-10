Google IO 2020 nieuws: dit mag je ondanks de annulering verwachten

Google IO 2020 is de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van de techgigant. Hoewel het evenement pas gepland stond voor 12 tot en met 14 mei, heeft Google toch besloten om het evenement te annuleren. De reden laat zich raden; het gevaar van het coronavirus is te groot om het technologie-evenement door te laten gaan. Wat dat betekent voor al het te verwachten nieuws is onzeker. Het is zeker niet uitgesloten dat Google IO 2020 gewoon doorgaat, zij het op een online manier.

Op 3 maart meldde Google dat het fysieke event in ieder geval niet doorgaat:

A #GoogleIO update.Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)March 3, 2020

Op de officiële Google IO 2020 pagina verzekert het bedrijf dat het geld van de gekochte tickets gewoon wordt teruggestort op 13 maart 2020. Degenen die zich geregistreerd hebben voor het event van dit jaar krijgen tevens als eerste de optie om tickets te kopen voor Google IO 2021.

Dit alles betekent echter nog niet per se het einde van Google IO 2020: Google heeft het expliciet over het fysieke evenement. Op de site zelf staat dat Google in de komende weken gaat onderzoeken hoe het Google I/O kan laten 'evolueren' om het beste te verbinden met de ontwikkelaarscommunity.

Uit die tekst kunnen we opmaken dat Google IO 2020 zeker nog kan voortbestaan in een online vorm. Hetzelfde heeft Google al eens gedaan voor het Cloud Next event. Linksom of rechtsom zal Google nieuws naar buiten brengen over de verwachte onderwerpen, en wij zijn er als de kippen bij om er verslag van te doen.

We verwachten onder meer dat de techgigant in mei de eerste details gaat delen met ons over Android 11. We sluiten tevens niet uit dat er in mei een Android 11 developer preview live gaat.

Verder verwachten we dat de langverwachte Google Pixel 4a uit de doeken gedaan wordt, die al dan niet samen verschijnt met een Google Pixel 4a XL. Misschien is er zelfs een presentatie ingepland voor de langverwachte Google Pixel Watch. Kortom: Google IO is er niet enkel voor de ontwikkelaars.

Hieronder hebben we alle verwachte grote aankondigingen voor je op een rijtje gezet. Ook hebben we enkele onderwerpen erin gezet waarvan het minder zeker is dat ze uit de doeken worden gedaan in mei, maar die wel al in het geruchtencircuit zijn opgedoken.

Android 11

(Image credit: Shutterstock / TechRadar)

Android 11 is zonder meer de grootste onthulling waar we op rekenen tijdens Google IO 2020. Hoewel het nog niet officieel is aangekondigd, maakt Google er doorgaans een jaarlijks tafereel van om op de conferentie haar nieuwe Android-versie te tonen.

De officiële versie van het besturingssysteem verschijnt vaak pas in september of oktober, mogelijk tegelijkertijd met de release van de Google Pixel 5 serie. Op het IO-event moet je er dan ook niet van uitgaan dat alle functies al getoond gaan worden.

Tot dusver hebben we nog niet heel veel gehoord over Android 11. Wat we wel zo goed als zeker weten: er komt een feature genaamd 'Scoped Storage'. Deze optie verandert de manier waarop apps toegang krijgen tot andere bestanden op je toestel, met als doel meer veiligheid en hogere snelheden.

Buiten dat valt er nog vrij weinig te melden over de opvolger van Android 10. In de aanloop naar Google IO 2020 verwachten we meer informatie te kunnen melden.

Google Pixel 4a / Pixel 4a XL

(Image credit: Future)

De Google Pixel 5-serie verwachten we pas tegen het einde van 2020 te verwelkomen. Het ligt meer voor de hand dat we de goedkopere Pixel-telefoons gaan zien met Google IO 2020. Dan hebben we het natuurlijk over de Pixel a-serie. Vorig jaar lanceerde de techgigant voor het eerst deze serie in de vorm van de Google Pixel 3a en Pixel 3a XL.

Dit jaar verwachten we logischerwijs een vervolg in de vorm van de Google Pixel 4. Er gaan geruchten rond op het internet dat een Pixel 4 XL niet in de maak is.

Het ziet ernaar uit dat de Pixel 4a een iets ander design krijgt dan zijn duurdere Pixel 4 broer; geruchten spreken over een cameragat in het display en de koptelefooningang lijkt behouden te blijven.

Verder is er nog weinig bekend over de goedkopere toestelserie van Google. Mocht dit in de loop van tijd veranderen, dan passen we dit zo snel mogelijk aan (op de Google Pixel 4a overzichtspagina).

(Image credit: Future)

Wear OS voelt een beetje aan als het achtergestelde kindje van Google. Sinds de lancering van Wear OS 2 in augustus 2018 zijn er geen significante updates meer verschenen voor het platform. Mocht Google een nieuwe update in gedachten hebben voor Wear OS, dan is het op software gefocuste IO-event een logische plek om de eerste details te onthullen.

We verwachten niet dat er daadwerkelijk grote veranderingen te wachten staan voor Wear OS. De afgelopen maanden is er namelijk geen groot nieuws gemeld of gelekt over het besturingssysteem. Hoop je op Wear OS 3, dan raden we aan om je alvast voor te bereiden op een teleurstelling, maar je weet het natuurlijk nooit helemaal zeker.

Iets meer voor de hand ligt een kleine update voor het besturingssysteem. Wat er dan precies vernieuwd en/of verbeterd zou worden, daar durven we ons (nog) niet over uit te laten.

Google Assistant

(Image credit: Shutterstock)

Google werkt altijd aan het verbeteren van haar Google Assistant. Op het IO 2019 onthulde de fabrikant technologie om de assistent sneller te laten werken, inclusief een automodus.

Voor Google IO 2020 verwachten we dat de persoonlijke assistent wederom een stukje slimmer gemaakt wordt. Op CES 2020 in januari liet Google al weten dat er diverse nieuwe features in de maak zijn, waaronder een sneltoetsfunctie. Wellicht dat in mei enkele van de nieuwe functies al uitgerold zijn.

Google Zoeken

Google Search (of Google Zoeken) kreeg in 2019 al de nodige aandacht, en het zou ons niet verbazen als er weer nieuwe features verschijnen tijdens Google IO 2020.

We weten nog niet zeker wat er exact veranderd gaat worden. Voorbeeld: op Google IO 2019 voegde Google augmented reality afbeeldingen toe aan zoekresultaten.

Naast de hierboven genoemde vernieuwingen verwachten we ook nog updates en verbeteringen bestemd voor andere software van Google. Denk aan Maps en Duplex.

Wellicht zien we op termijn een bredere ondersteuning voor Google Duplex, en wordt Maps voorzien van wat extra details en functies. Dit alles is puur speculatie op het moment, maar het zou ons verbazen als enkele belangrijke Google-apps geen updates krijgen in het voorjaar van 2020.

Google Pixel Watch

De Google Pixel Watch, het is een naam die al tal van keren de revue is gepasseerd. Ondanks alle geruchten hebben we nog nooit een werkend (prototype)model gespot. We verwachten dan ook niet echt dat er een wearable aankomt op Google IO 2020. Wel heeft Google wearables van andere bedrijven getoond de afgelopen jaren, waardoor een Pixel Watch niet helemaal uitgesloten is.

Om een Pixel Watch te tonen, moet er natuurlijk wel eentje gemaakt worden. Laat dat nu net het punt zijn waar we over twijfelen. Zelfs als er al eentje in de maak is, dan zou het logisch zijn om dit horloge samen te lanceren met de Pixel 5 in oktober. In het najaar houdt Google namelijk een event dat zich meer richt op (high-end) hardware.

Mocht er daadwerkelijk een Pixel Watch verschijnen op Google IO 2020, dan verwachten we ook dat Wear OS van een grote(re) update wordt voorzien.

Nieuwe smart home apparaten

(Image credit: Future)

Van speakers tot schermen tot camera's, we kunnen zeer waarschijnlijk een variëteit aan nieuwe smart home apparaten verwachten op Google IO 2020.

Op IO 2019 maakten we kennis met het Google Nest Hub Max smart display, maar Google heeft ook een vinger in de pap bij tal van andere producten. Denk aan Nest Hello deurbellen, Google Nest Wi-Fi, en de Google Nest Mini Speaker, plus diverse slimme thermostaten, rookalarmen en meer.

We sluiten dan ook zeker niet uit dat er meer slimme producten van Google uit de doeken wordt gedaan tijdens de ontwikkelaarsconferentie, zij het in een online versie.

Google Stadia

(Image credit: TechRadar)

Google Stadia is de streamingdienst voor games van Google. De dienst is vooralsnog enkel beschikbaar als 'Stadia Pro', en dat is een versie waarvoor je maandelijks dient te betalen. Daar komt op termijn verandering in. Het is dan ook niet heel vreemd om te denken dat Google op IO 2020 een gratis versie presenteert.

Ook moeten er nog enkele functies geïmplementeerd worden die Google eerder had beloofd/getoond. Denk aan 'Crowd Play', wat jou met één druk op de knop mee laat spelen met een andere streamer. Verder sluiten we nieuwe (exclusieve) games voor het platform niet uit.

Misschien nog wel het meest interessante gerucht is dat Google Stadia beschikbaar komt voor niet-Pixels. Dit zal geheid een keer plaatsvinden, maar naar onze mening kan dit niet vroeg genoeg plaatsvinden.

Google Play Pass

(Image credit: Google)

Google Play Pass is net als Google Stadia al beschikbaar, maar nog lang niet op alle (gewenste) platformen. De Play Pass-dienst werkt op het moment van schrijven enkel in de Verenigde Staten.

Het zou ons niets verbazen als Google het IO 2020 aangrijpt om aan te kondigen dat de dienst beschikbaar komt in andere landen van de wereld. Alleen zo kan het een geduchte concurrent worden van Apple Arcade.

Augmented en virtual reality

AR en VR, het zijn twee technologieën die al jaren in het nieuws verschijnen, maar qua populariteit nogal wisselende successen kennen. Google heeft er de afgelopen jaren de nodige tijd in gestoken, en het zou ons niets verbazen als de fabrikant dit jaar weer een poging doet om een van de twee technologieën ergens voor te gaan gebruiken.

Het lijkt niet meer dan logisch dat we verbeteringen mogen verwachten van ARCore, de ontwikkelaarskit van Google die AR-ervaringen creëert voor Android en andere platformen.

Een aankondiging die te maken heeft met VR achten we minder groot. Google heeft namelijk al een tijdje geen moeite meer gestoken in haar VR headsets.

5G

De afgelopen jaren is er al het nodige gezegd en geschreven over 5G, maar in 2020 moet de populariteit van het onderwerp naar nieuwe hoogtes stijgen. Dat heeft er alles mee te maken dat de nieuwe netwerkstandaard in tal van werelddelen dit jaar geïmplementeerd wordt. Ook 5G smartphones zullen meer mainstream gaan worden, al heb je momenteel nog niet veel aan die ondersteuning in de Benelux.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Google niet meegaat in de hype omtrent 5G. Wellicht dat het bedrijf dit jaar ook met een eigen 5G smartphone op de proppen komt.